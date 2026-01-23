사천 항공MRO 산단 2월 준공... "전문인력 양성·물량 확보 숙제"

큰사진보기 ▲사천시와 경상남도가 추진해온 항공MRO 산업단지(용당 일반산업단지)가 2월 준공을 앞두고 있다. 사진은 항공MRO단지 구획도.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

항공MRO 산업단지(용당 일반산업단지)는 1800억 원을 들여 단계별로 추진돼 왔다. 단계별 사업 계획과 진행사항. (자료=사천시)

항공MRO 산단 토지이용 계획도 (자료=사천시)

경남도와 사천시, 진주시가 사천 항공MRO 산단 준공을 앞두고, 기업 애로사항을 청취했다. 사진은 20일 기업간담회 모습.(사진=경남도)

경남 사천을 대표하는 항공MRO기업인 한국항공서비스(주)(KAEMS). (자료=사천시)

최근 부지 조성 막바지 작업 중인 항공MRO산단 3단계 부지.(자료=사천시)

용당(항공MRO) 산단 이주자택지(주거시설+지원시설)(자료=사천시)

용당(항공MRO) 일반산업단지 추진 경과

2014.12. 경남도·사천시·KAI, 항공정비사업 MOU 체결

2017.12. 국토부, KAI를 항공MRO 사업자 선정 / 경남도 산업단지 지정

2018.12. 1·2단계 산업단지계획 승인(14만9628㎡)

2019.06. 1단계 공사 착공

2020.06. KAEMS, 1단계 부지 임대계약 체결

2022.06. 3단계 포함 산업단지계획 변경 승인(29만9765㎡로 확대)

2023.02. 3단계 공사 착공

2023.09. 경남경찰청 항공대 부지 매매계약 체결

2024.01. KAI, 3단계 부지 임대계약 체결(격납고·유도로)

2024.06. KAEMS, 2단계 부지 추가 임대계약(회전익 정비)

2026.02. 산단 준공

2026.03. 준공식

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

사천시와 경상남도가 추진해온 항공MRO 산업단지(용당 일반산업단지)가 2월 준공을 앞두고 있다. 대한민국 항공정비(MRO) 산업의 핵심 인프라가 완성되는 셈이지만, 전문인력 양성과 정비물량 확보라는 과제는 여전히 숙제로 남아 있다. 이에 사천시와 기업체들은 최근 여야가 함께 발의한 항공MRO 육성 특별법 통과에 기대를 걸고 있다.21일 사천시에 따르면, 사천시 사천읍 용당리 일원에 조성 중인 항공MRO 산업단지(용당 일반산업단지)는 현재 공정률 98%를 기록하며 막바지 작업을 진행하고 있다. 용당일반산단은 총면적 29만9765㎡(약 9만평), 총사업비 1795억 원(도비 703억 원·시비 1091억 원) 규모로 조성됐다.이 사업은 2014년 12월 경남도·사천시·한국항공우주산업(주)(KAI)이 MOU를 체결하면서 시작됐다. 2017년 국토교통부가 KAI를 항공MRO 사업자로 선정하고 경남도가 산업단지를 지정했다. 2019년 착공해 1·2단계 14만9628㎡를 먼저 조성했고, 2022년 3단계까지 포함해 29만9765㎡로 확대했다. MOU 체결로부터 시작해 11년 여 만에 완공을 눈앞에 둔 것이다.항공MRO 산단은 KAI 본사와 항공정비 전문기업 한국항공서비스(주)(KAEMS)에 인접해 있다. 사천시는 이 입지를 활용해 연구개발(R&D)·생산·정비(MRO)가 집적된 복합 항공산업 클러스터를 구축했다. 전체 부지의 69.1%인 20만6986㎡가 산업시설용지이고, 공공시설용지 6만8774㎡, 지원시설용지 1만4016㎡, 이주자택지 9989㎡ 등으로 구성된다.KAI와 KAEMS는 1·2단계 부지에 격납고와 정비시설을 세우고 이미 국내외 항공사의 민간 항공기 중정비와 개조작업을 수행하고 있다. 지난해 1월에는 KAI가 3단계 부지 3만 3146㎡를 임대해 격납고와 유도로를 확보했고, 6월에는 KAEMS가 2단계 부지 1만 4430㎡를 추가 확보해 회전익(헬기) 정비 기능까지 갖췄다. 경남경찰청 항공대도 공공청사용지 6369㎡에 입주할 예정이다.사천 항공MRO 산단 준공이 임박했지만 현장에서는 과제가 산적해 있다는 목소리가 나온다. 경남도는 20일 진주복합혁신센터에서 항공MRO 기업간담회를 열고 업계의 애로사항을 청취했다. 경남도와 진주시, 사천시, 경남테크노파크, KAI, KAEMS 등 항공MRO·부품 관련 기업 관계자 20명이 참석했다.이날 간담회에서 기업들은 항공기 정비물량 확보의 어려움, 전문인력 수급 문제 등을 언급하고, 정비 인프라와 시험·인증 지원 필요성 등을 건의했다. 경남도는 관계기관과 협력해 항공MRO 전문인력 양성 및 인력 연계 강화, 기업 수요를 반영한 사업 발굴, 중앙부처와의 제도 개선 협의 등을 단계적으로 추진하기로 했다.경남도는 "기업 현장에서 제기된 건의사항은 항공MRO 산업 경쟁력 강화를 위한 중요한 정책과제"라며 "단기 과제는 즉시 조치하고, 중·장기 과제는 관련 사업과 연계해 정책에 반영하겠다"고 말했다.이런 가운데 국회에서는 항공MRO 산업을 국가 차원에서 육성하기 위한 특별법이 발의돼 관심을 모으고 있다. 민홍철 더불어민주당 의원(김해갑)은 지난해 10월 서천호 국민의힘 의원(사천남해하동) 등 여야 의원 11명과 함께 '항공종합정비업 발전 및 육성에 관한 법률안'을 대표 발의했다. 항공 산업 관련 지역구를 둔 여야 의원들이 초당적으로 힘을 모았다는 점에서 이례적이다.이 법안이 통과되면 국토교통부 장관은 '항공정비특화단지'와 '거점공항'을 지정할 수 있고, 국가와 지자체는 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 해외 정비 업체 대신 국내 업체를 이용하는 저비용항공사에는 운수권 배정 가점, 공항 사용료 감면, 설비투자·교육훈련 비용 우선 지원 등 파격적인 인센티브가 주어진다.법안 부칙에 따르면 정부로부터 항공MRO 사업자로 지정 받은 업체는 항공종합정비업자로 자동 지정되며, 해당 업체가 사용 중인 구역과 공항은 각각 항공정비특화단지와 거점공항으로 지정된다. 현재 정부가 지정한 유일한 MRO 업체는 KAEMS로, 법안이 통과되면 사천 항공MRO 산단과 사천공항이 자동 지정 대상이 된다.법안이 통과되면 사천 지역 항공산업에 상당한 파급효과가 예상된다. KAEMS가 법적 지위를 확보하고, 사천공항은 국가 차원의 지원을 받게 된다. 저비용항공사들이 국내 업체로 전환할 경우 수주 물량도 크게 늘어날 전망이다. 활주로 확장 등 인프라 투자로 이어져 대형항공기 정비도 가능해질 것이란 기대도 나온다.사천시는 "용당 항공MRO 산단은 사천 항공산업 정책의 집약체"라며 "대한민국 항공정비 산업의 중심 도시로 도약할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.