[사진] 한겨울 나주에서 만난 여름 새 후투티

큰사진보기 ▲눈쌓인 나주 향교눈이 소복하게 쌓인 나주향교 ⓒ 소준섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈쌓인 나주향교의 담눈이 쌓인 나주향교의 담과 나무 ⓒ 소준섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲나주에서 만난 후투티새나주 공원 산책길에서 본 후투티 ⓒ 소준섭 관련사진보기

혹한이 계속 이어지고 있군요. 하필 이 추운 때 여행을 떠나게 되었답니다. 보름 전에 예약해놓은 일정이라 삭풍이 부는 이 계절에 큰 맘 먹고 떠나온 여행입니다.나주에 도착한 날, 때마침 함박눈이 하염없이 내렸습니다. 눈이 덮인 마을 모습은 너무도 조용하고 아름답습니다. 특히 나주 향교의 드넓은 마당과 쭉 둘러친 담에 내려앉은 설경은 참 고즈넉합니다. 소복소복 눈내리는 거리를 그저 걸어봅니다. 내리는 눈의 소리만 들립니다. 길가 나즈막한 집들의 처마에는 고드름이 매달려있습니다.다음날, 나주 빛가람호수공원에 산책을 나갔습니다. 빨갛게 피어난 동백꽃이 반겨줍니다. 전망대에 올라가자, 소박한 나주 시내의 자연스러운 전경이 넓게 펼쳐집니다. 멀리 눈덮인 무등산도 그 웅장한 자태를 드러냅니다.호수공원의 양지바른 길을 걷던 그때, 평소 보기 힘든 새를 만나게 되었습니다. 자세히 보니 TV에서 봤던 새 후투티였습니다. 사람을 별로 피하지도 않은 채, 오롯이 부리로 열심히 땅을 쪼아대며 자기 일에만 열중하는 모습이었습니다. 그렇게 계속 쪼아대 땅속 벌레를 잡아먹는 것이었습니다.후투티는 본래 여름철새인데, 기후변화로 이제 겨울에도 살게 된 듯합니다. 예쁘고 귀여운 후투티의 그 모습을 사진에 담아봅니다.