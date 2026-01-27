흙담집 민중의 벗 이지함의 '과욕설'

큰사진보기 ▲충남 보령시 주포면에는 토정 이지함의 묘가 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

김계휘(金繼輝, 1526~1582)가 나에게 묻기를 "토정(土亭)은 어떠한 사람입니까. 어떤 사람은 그를 제갈량에 비기기도 하는데 어떻습니까?" 하였다.나는 "토정은 현실적으로 쓰임에 맞는 인물은 아니다. 그러니 어떻게 재갈량에 비교할 수 있겠는가. 이를 사물에 비유한다면 그의 기화이초(奇花異草)요, 진금괴석(珍禽怪石)이지, 비단이나 콩·조가 아니다."라고 대답했다. 토정은 나의 이 말을 듣고 "내 비록 콩이나 조는 아니지만 도토리나 밤은 될 터이니 어찌 전혀 쓸모가 없겠는가"라고 답했다.율곡 이이가 그의 <경연일기(經筵日記)>에서 기록한 토정 이지함(1517~1578)에 대한 평가이다. 그는 과연 '기화이초 진금괴석'같은 기인이요, 풍류인이요, 경세가였다.조선왕조 5백 년 역사에서 이지함은 기인의 첫 자리를 차지하면서도 나아가 명현이었고 백성의 벗이었으며 한 시대를 분방하게 산 풍류객이었다.이지함은 <토정비결(土亭秘訣)>이란 책으로 더 잘 알려졌다. 그는 보통 사람보다 키가 크고 건장한 체격에 얼굴은 둥글고 검은 편이었는데, 패랭이와 쇠갓을 쓰고 짚신에 대지팡이를 짚고 다녔다. 발 크기가 한 자를 넘는 거인인 데다 행실 또한 진중했으니 풍류·장부의 풍모를 느낄 수 있었다.그의 쇠갓(쇠벙거지)은 여러 용도로 쓰였다. 외출할 때는 갓으로 쓰고 밥을 지을 때는 솥으로 사용하였다. 객사에 들 때는 요강으로 쓰이기도 하였다.그는 쇠갓에 엉성한 베옷에다 짚신을 신고 팔도강산을 유랑하였다. 밤낮을 가리지 않고 걷다가 졸음이 오면 지팡이에 몸을 의지한 채 걸었다. 밥을 먹을 때는 한 말을 지어 먹고, 그 뒤 여러 날 동안은 전혀 먹지 않았다고 한다.잠을 잘 적에는 코고는 소리가 우례와 같았다. 충남 보령에서 걸어서 하루 이틀이면 서울에 닿을 만큼 걸음걸이가 빨라 사람들은 축지를 한다느니, 도술을 부린다느니 하며 괴이하게 여겼다. 작은 조각배 네 귀퉁이에 큰 바가지 하나 씩을 달고 여러 차례 제주도를 종주하여 다녀왔다. 그 바가지를 팔아 수백 석의 곡식을 모았으나. 모두 가난한 사람들에게 나누어 주었다.글공부를 하면서도 과거 시험에 나오는 주자학(朱子學) 보다는 백성의 실생활에 도움이 되는 학문에 더 열성을 보였다. 그리고는 세속의 욕심과 부귀 따위에는 헌신짝처럼 여기며 책읽기와 방랑으로 세월을 보냈다. 이와 같은 그의 사상은 후일 조선 실학파들에게 큰 영향을 끼쳤다.1573년, 56세가 되었을 때 그는 선조로부터 6품 벼슬에 임명되어 한때 포천 현감과 아산 현감을 지낸적이 있다. 벼슬에 전혀 뜻이 없어 과거도 보지 않은 그가 두 곳의 현감이 된 것은 탁행지사(卓行之士, 학문과 행실이 탁월한 선비)로 추천되었기 때문이다.포천 현감이 된 이지함은 보령에서 걸어 임지에 부임하였다. 새 현감이 부임하자 관솔들이 온갖 음식이 가득한 잔칫상을 내왔다. 하지만 그는 "먹을 것이 없다"며 이를 물렸다. 그리고는 잡곡밥 한 그릇과 검은 나물국(해조류로 미역이나 파래·김 등이 들어 있는 국)을 쇠갓에 담아 맛있게 먹었다.백성들은 제대로 끼니조차 잇지 못하고 있는 터에 명색이 목민관이란 사람들이 호의호식해서야 될 말이냐고 호통을 치며, 몸소 검소한 모습을 보인 것이다. 이런 벼슬 생활도 오래 가지 못했다. 이듬해 포천 고을 백성들을 위해 임금께 상소하였다가 받아들여지지 않자 벼슬을 버리고 다시 야인으로 돌아갔다.이로부터 4년 후 그는 다시 아산 현감에 임명되었다. 관내는 흉년과 탐관오리들의 착취로 피페해질 대로 피페해져 있었다. 굶주린 백성과 걸인들이 거리를 메웠다. 그는 서둘러 걸인청을 세우고 이들의 구호에 나섰다. 걸인들에게 각자의 적성에 맞는 수공업을 가르쳐서 자립할 수 있도록 지원하였다.그는 또 관내에 양어지(養魚池)가 있다는 이유로 수시로 물고기를 진상해야 하는 고을 백성들의 고초를 헤아리고, 이를 폐지시켰다. 그러면서도 상급 관청의 미움과 질책 따위는 안중에도 두지 않았다. 관직이 오래 갈 리 없었다. 또 원하지도 않았다.그는 짧은 벼슬기간이지만 '일하는 양반'으로 몸소 소금을 굽거나 농사일에 직접 나서 백성들과 함께 하는 목민관이 되었다.이지함은 대부분의 생활을 서울 마포 강변 둑에 지은 흙담집에서 지냈다. 언덕 한쪽을 파서 방과 부엌을 만들고, 그 언덕에다 처마를 달아서 비와 이슬을 막게 하였다. 밤이면 토굴과 같은 방에 들어가서 자고, 낮이면 그 위에 올라가서 한강을 바라보며 <주역(周易)>을 읽었다. 그는 이웃의 어려운 사람들을 돌보면서 백성들과 똑같은 생활을 한 것이다. 그러면서도 풍류를 잊지 않았다.어느날 남명 조식이 한강 토담집으로 이지함을 찾아왔다. 학식이 깊고 호걸의 기상이 있는 남명이었다. 이토정보다 나이가 위인 조식이 술병을 들고 그의 문전을 찾게 된 것은 그만큼 이토정의 인품을 높이 본 때문이다."선생께서 어떻게 이렇듯 누추한 데를 다 찾아오셨습니까?""지나던 길에 들렀소. 술은 내가 한 병 사들고 왔으니 어서 술상이나 내 놓소."두 사람은 세상사와 학문에 대해 이야기가 끊임없이 오고 가던 나머지, 조식은 이토정의 언행과 처신을 보고 도연명(陶淵明)과 같은 고결한 선비라고 칭찬을 마지 않았다. 이어 조식은 도연명의 의고시(擬古詩) 한 편을 소리내어 읊었다.동방에 한 선비가 있으니 피복이 노상 남루하더라 삼순에 구식이 고작이요 십년토록 관 하나로 지내더라. 신고가 이루 짝이 없건만 언제고 좋은 얼굴이더라. 내 그 분을 보고자 하여 이른 아침에 하관을 넘어갔더니 청송은 길을 끼고 울창하였고 백운은 처마 끝에 잠들러라. 내 일부러 온 뜻을 알고 거문고 줄을 골라 날 위해 퉁겨내니 높은 음은 별학조 놀란 듯한 가락 낮은 소리는 고란이 아닌가 원컨대 이제부턴 그대 곁에 살며 세한까지 이르고저다 읊고 난 조식이 이토정을 보고 "연명(淵明)이 읊은 동방의 한 선비는 토정 바로 당신을 말한 것인가 하오." (최인욱, '이토정')평생을 청담무욕(淸淡無慾)의 개결한 선비로 살았다. 욕심을 버리라는 뜻의 '과욕설(寡慾說)'은 이지함의 진면목을 보여 주는 시문이다.맹자는 "정신수양에 있어서는 욕심을 적게 하는 것이 가장 좋은 방법"이라고 했다. 욕심을 적게 한다는 것은 무(無)의 비롯이다. 적게 하고 또 적게 하여 적게 할 것도 없는 경지에 이르면 심허(心虛)하고 영묘하게 된다. 영묘함의 비침이 명(明)이요, 명의 바탕은 성(誠)이요, 성의 길은 중(中)이요, 중의 펴남은 화(和)다.중화(中和)는 공평(公平)의 아버지요, 생육(生育)의 어머니다. 정성스러워서 내(內)도 없고 크고 넓어서 외(外)도 없다. 외(外)가 있다는 것은 작음의 비롯이다. 작고 또 작아져서 사람이 굴레를 쓰게 되면 나 있음만을 알고 사람이 있는 것을 모르며, 사람 있는 것을 알고도 도(道) 있음을 모른다.물욕에 가리어 해치는 것만이 많으리라. 욕심을 적게 하지 않고서 무(無)를 바랄 수 없으리라. 맹자의 교훈을 멀다고만 할 것인가.