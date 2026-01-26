단재가 제시한 '지옥 갈 사람들'

큰사진보기 ▲신채호청주예술의 전당에 건립된 단재 신채호 동상. ⓒ 박만순 관련사진보기

음식에 오미라 하여 신맛, 짠맛, 쓴맛, 매운맛, 단맛이 있듯이 글에도 맛이 있다. 음식물에 맛이 없으면 찾는 사람이 없듯이, 글에도 맛이 없으면 읽기 힘들고 사람들이 찾지 않는다.단재 신채호의 글은, 그것이 역사·종교·문학·언론·선언문·아나키즘 등 장르를 뛰어넘은 수많은 글에 단재만의 독특한 글맛이 있다.단재는 1916년 3월 망명지 베이징에서 〈꿈하늘〉이란 소설을 썼다. 1910년 청도를 거쳐 블라디보스토크로 망명하여 <해조신문>의 주필을 지내대가 1914년 남북 만주를 유랑하면서 고구려 고적을 답사했다. 1915년 베이징으로 옮겨 <조선상고사> 집필을 준비, 신규식 등과 신한청년회를 조직하는 등 독립운동을 하면서 〈꿈하늘〉이란 소설을 썼다. 단재의 '글맛'이 담긴 작품이다.내란 우두머리와 동조자들의 재판을 지켜 보면서 단재 선생의 글을 소개한다.한놈이, "나라에 대한 큰 죄가 몇입니까?" 물은대, 강감찬이, "네가 앉아 들으라!" 하시더니, 하나씩 세신다.첫째는 나라의 적을 두는 지옥이 일곱이니,(ㄱ) 국민의 부탁을 받아 임금이나 대신이 되어, 나라의 흥망을 어깨에 맨 사람으로 금전 이나 사리사욕만 알다가, 적국에 이용된 바가 되어 나라를 들어 남에게 내어주어, 조상의 역사를 더럽히고 동포의 생명을 끊나니, 백제의 임자(任子)며, 고구려의 남생(男生)이며, 발해의 마지막 임금인 인찬(諲譔)이며, 대한 말일의 민영휘, 이완용 같은 무리가 이것이다. 이 무리들은 살릴 수 없고 죽이기도 아까우므로, 혀를 빼며 눈을 까고, 쇠비로 그 살을 썰어 뼈만 남거든 또 살리고 또 이렇게 죽이되, 하루 열두 번을 이대로 죽이고 열두 번을 이대로 살리어, 죽으면 살리고 살면 죽이나니, 이는 곧 매국 역적을 처치하는 '겹겹지옥'이니라.(ㄴ) 백성의 피를 빨아 제 몸과 저차를 살찌우던 놈이니, 이놈들은 독 속에 넣고 빈대와 뱀 같은 벌레로 피를 빨게 하나니 이는 '줄줄지옥'이니라.(ㄷ) 혓바닥이나 붓끝으로 적국의 정책을 초래하고 어리석은 백성을 몰아 그물 속에 들도록 한 연설장이나 신문기자들은 혀를 빼고 개의 혀를 주어, 날마다 컹컹 짓게 하나니 이는 '강아지 지옥'이니라.(ㄹ) 목구멍이 포도청이라고 해먹을 것 없으니 정탐질이나 하리라 하여, 뜻 있는 사람을 잡아 적국에게 주는 놈은 돗(돼지) 껍질을 씌워 꿀꿀 소리가 나게 하나리, 이는 '돼지지옥'이니라.(ㅁ) 겉으로 지사인 체하고 속으로 적 심부름하던 놈은 그 소행이 더욱 밉다. 이는 머리에 박쥐감투를 씌우고 똥집을 빼어 소리개를 주나니 이는 '야릇지옥'이니라.(ㅂ) 딸각딸각 나막신을 끌고 걸음걸음 적국 놈의 본을 뜨며, 옷 입고 밥 먹는 것도 모두 닮으려 하며, 자식이 나가던 내 말을 버리고 적국 말을 가르치는 놈은 목을 잘라 불에 넣으며 다리를 끊어 물에 던지고, 가운데 토막은 주물러 나나리를 만드나니 이는 '나나리지옥'이니라.(ㅅ) 적국 놈에게 시집가는 년들이며, 적국 년에게 장가가는 놈들은 불칼로 그 몸을 절반 으로 끊나니 이는 '반신지옥'이니라.(ㄱ) 나라야 망하였던 말았건 예수나 잘 믿으면 천당에 간다 하며, 공자의 글이나 잘 읽고 산림 속에서 독선기신(獨善其身)한다 하여 조상의 역사가 결단나도 모르며, 부모나 처자는 모두 남의 종이 된 지는 생각지도 않고, 오직 선과 천당을 찾는 놈들은 똥물에 튀기어 쇠가죽을 씌우나니 이는 '똥물지옥'이니라.(ㄴ) 정견을 가진 당파는 있어야 하지만 오직 지방색으로 가르며, 종교로 가르며, 개인적 감정으로 가르며, 한 나라를 열 쪽으로 내어 서로 해외로 다니며 싸우고 이것을 일로 아는 놈들은 맷돌에 갈아 없애야 새 싹이 날지니 이는 '맷돌지옥'이니라.(ㄷ) 말도 남의 말만 알고 풍속도 남의 풍속만 쫓고 종교나 학문이나 역사 같은 것도 남의 것을 제 것으로 알아 러시아에 가면 러시아인이 되고, 미국에 가면 미국인이 되는 놈들은 밸을 빼어 게같이 만드나니 이는 '엉금지옥'이니라.(ㄹ) 동양의 아무 나라가 잘되어야 우리의 독립을 찾으리라 하며, 서양의 아무 나라가 우리 일을 보아 주어야 무엇을 하여 볼 수 있다 하여, 외교에 의뢰하여 국민의 사상을 약하게 하는 놈들은 그 몸을 주물러 댕댕이를 만들어 큰 나무에 감아 두나니, 이는 '댕댕이지옥'이니라.(ㅁ) 의병도 아니요, 암살도 아니요, 오직 할 일은 교육이나 실업 같은 것으로 차차 백성을 깨우치자 하여, 점점 더운 피를 차게 하고 산 넋을 죽게 하나니, 이놈들의 갈 곳은 '어둥지옥'이니라.(ㅂ) 황금이나 여색 같은 데에 빠져, 있던 뜻을 버리는 놈은 그 갈 곳이 '단지지옥'이니라.(ㅅ) 지식이 없어도 아는 체하고, 열성이 없어도 있는 체하며, 죽기는 싫으나 명예는 차지 하려 하여 거짓말로 남 속이고 다니는 놈들은 불로 지져 뜨거움을 보이어야 하나니, 이는 '지짐지옥'이니라.(ㅇ) 머리 앓고 피 토하여 가며 나라 일을 연구하지 않고, 오직 남의 입내만 내어 마찌니의 <소년 이태리>를 본 떠 회술의 규칙을 만들며, 손문의《국정부 약법》을 번역하여 자기의 주의로 삼아 특유한 국민성이 없이 인쇄된 책으로나 일을 하려는 놈들의 갈 지옥은 '잔 나비지옥'이니라.(ㅈ) 잔꾀만 가득하여 일 없는 때는 칼등에서 춤이라도 출 듯이 나서다가 일 있을 때는 싹 돌아서 누울 곳을 보는 놈은 그 기름을 빼어야 될지라. 고로 가마에 넣고 삶나니 이는 '가마지옥'이니라.(ㅊ) "아무래도 쓸데없다. 왼손으로 총을 막으며 빈 입으로 군함 깰까, 망한 판이니 망한 대로 놀자" 하는 놈은 무쇠 두명을 씌워 다시 하늘을 못보게 하나니 이는 '쇠솥지옥'이니라.(ㅋ) 돈 한 푼만 있는 학생이면 요리집에 데리고 가며, 어수룩한 사람이면 영웅으로 치켜 세워 저의 이용물을 만들고 이를 수단이라 하여 도덕 없는 사회를 만드는 놈의 살 곳은 '아귀지옥'이니라.(ㅌ) 공자가 어떠하다, 예수가 어떠하다, 나폴레옹이 어떠하다, 워싱턴이 어떠하다 하며, 내 나라의 성현 영웅을 하나도 모로는 놈은 글을 다시 배워야 하나니, 이놈들의 갈 곳은 '종아리지옥'이니라.이밖에도 지옥이 몇몇이 더 되나, 너희들이 알아 둘 지옥은 이만하여도 넉넉하니라.