내가 천 개 이상의 기사를 쓰며 배운 것

나는 시민기자다.소박한 응원에서 시작해 지난 몇 년 간 나는 천 회가 넘도록 뉴스 생산에 도전했다. 물론 모두 채택되지는 못했다. 이 글 역시 채택 여부는 알 수가 없다. 하지만 수천 건의 보도자료가 쏟아지는 속보의 홍수 속에서, <오마이뉴스>는 독자적인 고유의 결을 지닌다는 점을 깨닫게 됐다.이곳에서는 명함에 박힌 직함보다 그 사람이 살아내는 삶이 먼저이고, 팩트의 속도보다 맥락의 깊이가 앞선다. 그래서 이곳에 기사 한 편이 채택된다는 것은 글 '게재' 이상의 새로운 희망과 가치가 샘솟게 한다.그것은 한 사람의 고유한 시간과 사유가 비로소 '공적인 언어'로 승인 받는 짜릿한 순간에 가깝다. 오마이뉴스의 기사 선택 기준은 선명하다 못해 때론 서늘하다. 편집부는 묻는다. 누가 썼는가 보다 '무엇을 말하는가'를, 얼마나 빠른가 보다 '얼마나 사람에게 이로운가'를. 단순히 감정을 배설하거나, 개인적인 일기장에 머무는 글은 가차 없이 '생나무(채택되지 않음)'로 남는다.그래서 메인 지면에 실리는 글에는 대개 짙은 '사람 냄새'가 배어 있다. 골목의 이야기, 현장의 거친 숨결, 한 개인의 내밀한 체험에서 출발해 결국 우리 공동체의 질문으로 확장되는 서사가 그곳에 있다.독자는 그 기사에서 정보를 얻는 동시에, 자기 삶을 비춰보는 거울을 마주한다. 천여 건의 기사를 써 내려온 나의 체감 또한 다르지 않다. 누군가는 시민기자라면 누구나 들어와 떠드는 광장이라 생각할지 모른다. 하지만 경험에 의하면 <오마이뉴스>는 무작위로 문을 열어두는 플랫폼은 아닌 것으로 보였다.뉴스 생산 절차가 엄격하다. 감정에만 기대거나 주장만 앙상하게 남은 글은 오래 머물지 못한다. 그러나 진심이 논리라는 구조를 갖추고, 개인의 경험이 타인의 고통과 연결되는 공공의 언어로 승화 될 때, 그 글은 조용히 독자의 삶으로 스며든다. 나는 이 '조용한 엄격함'이야말로 <오마이뉴스>가 지켜온 품격이라 믿는다.그 엄격함 끝에 살아남아 독자를 만나는 것은 결국 '세상에 보탬이 되는 기사'다. 분노를 증폭 시키는 자극적인 헤드라인보다 이해의 폭을 넓히는 기사, 편을 가르는 칼날 같은 문장보다 묵직한 질문을 남기는 문장. 오마이뉴스는 그런 글을 선택함으로써 언론의 역할을 다시 정의한다.언론이란 정답을 강요하는 확성기가 아니라, 독자에게 사유의 여백을 건네는 공간이기도 하다는 믿음이 이곳에 있다. 나는 오늘도 기사를 쓴다. 빠르지 않아도 좋다. 화려하지 않아도 좋다. 다만 누군가의 마음에 가 닿아, 작은 파동이라도 일으킬 수 있다면 그것으로 충분하다. 그것이 내가 천 개의 기사를 쓰며 배운, <오마이뉴스>가 내게 가르쳐준 기자의 태도다.