우상호 "이 대통령, 조국혁신당과 '언젠가는 같이 가야'라고 하셔"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 강원도지사 선거 출마를 위해 사직하는 우상호 정무수석이 18일 청와대 기자회견장에서 기자들과 인사하고 있다. 우 정무수석 후임은 홍익표 전 의원이다. 2026.1.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"(대통령으로부터) 원칙적으로는 (조국혁신당과) 통합해서 같이 가는 게 언제가 될지는 모르지만 언젠가는 같이 갈 수밖에 없지 않겠냐 하는 정도의 말씀을 들은 적 있다. (양당 통합을) 지금 바로 어떻게 추진해 봐라 이렇게 말씀하신 적은 없다."

AD

큰사진보기 ▲정청래, 조국혁신당에 '합당' 전격 제안정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당에 합당을 공식 제안한 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

우상호 전 청와대 정무수석이 더불어민주당·조국혁신당 합당 혹은 통합에 대해 확인했던 이재명 대통령의 의견이다. 그는 23일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>와 한 인터뷰에서 "(민주당·조국혁신당이) 합당하는 게 어떻겠느냐, 통합하는 게 어떻겠느냐라는 논의는 물밑에서 수개월간 진행돼 왔다고 알고 있다"면서 이같이 말했다.우 전 수석은 "물밑에서 이 정도의 움직임이 있다는 걸 알고 있었냐"는 질문에 "이거 꽤 오래된 얘기"라고 했다. 다만 "(합당)하는 걸 전제로 논의해왔다기보다는 '하는 게 어떻겠는가'에 대한 대화, '이런 문제나 저런 문제가 있겠다' 정도의 대화들이 있어왔던 것으로 알고 있다"고 부연했다.또한 "당대당 통합 얘기가 어떻게 하루이틀 만에 갑자기 툭 기습적으로 던져서 되겠나"라며 "크게 봐서는 통합을 제안했던 것이고 그걸 진지하게 논의해 보겠다는 정도의 반응이 있는 것이지 양당 간 통합이 합의돼 추진 중에 있다고 보긴 어렵다"고 짚었다.'이 대통령이나 청와대 정무라인이 정청래 민주당 대표의 합당 제안 시점 등을 사전에 알거나 공유 받았냐'는 취지의 질문에는 "그건 제가 모른다. 발표 자체는 제가 그만둔 다음에 일어난 일이니까"라고 답했다. 참고로 우 전 수석은 오는 6월 강원지사 선거 출마를 위해 지난 18일 사퇴했다. 후임 홍익표 정무수석은 19일 인수인계를 거쳐 20일부터 임기를 시작했다.하지만 우 전 수석은 사퇴 전 양당 통합 구상에 대해 정청래 대표와 조국 조국혁신당 대표와 대화를 나눈 적 있고 이 대통령의 의견을 물어본 적도 있다며 "그렇기 때문에 (정 대표의 합당 제안이) 아주 없던 얘기는 아니다 이렇게 보는 것"이라고 했다.아울러 "이 (합당 제안) 발표가 완벽하게 조율된 거냐에 대해서는 제가 정보가 없어서 말씀드리기가 좀 어려운데 우리 당 지지층이나 의원들이 알아두셔야 할 것은, 정청래 대표 혼자서 갑자기 기습적으로 발표한 것은 아니다는 것"이라고 부연했다.우 전 수석은 "(합당) 제안 그 자체에 담겨진 배경도 중요하지만 이 논의가 어떻게 앞으로 나아갈 것이냐는 문제가 저는 오히려 더 관심사"라고 했다.이에 대해 그는 먼저 "큰 틀에서는 '두 세력이 결국 같이 갈 수밖에 없는 세력 아닌가, 그리고 선거를 여러 번 치르면서 계속 갈등이 증폭되는 건 적어도 바람직하지 않다'는 판단은 저희가 (함께) 갖고 있다"고 짚었다.이어 "그 통합에 따르는 정치적 이해관계를 어떻게 조절할 것인지 그리고 그 방식과 로드맵을 어떻게 할 것이냐는 사실 또 세심하게 관리해야 될 영역"이라며 "양당에 상당히 중요한 과제가 던져진 것이고 잘 관리해야 할 텐데 이게 통합하려다가 오히려 갈등이 더 심해지면 안 된다, 이런 걱정을 하고 있다"고 밝혔다.또 "저는 과거부터 늘 통합주의자였다. 색깔이 분명한 정당들의 다당제는 필요하지만 비슷한 성향의 정당들은 보수든 진보든 합쳐지는 게 좋다고 본다"라며 "어쨌든 이 과정 자체도 하나의 역사이기 때문에 앞으로 어떻게 나갈지는 저도 좀 궁금하다"고 말했다.