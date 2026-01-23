박형준·박완수, 행정통합 공동입장문 28일 발표

큰사진보기 ▲지난 2024년 6월 17일 부산에서 만나 행정통합 관련 합의문을 발표한 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사. ⓒ 부산시 관련사진보기

AD

박형준 부산시장과 박완수 경남도지사가 다음 주 행정통합에 대한 시·도 입장을 발표한다. 타 광역단체가 경계를 허무는 작업에 속도를 내는 상황에서 부산경남이 어떻게 행정통합 과정을 밟을지 주목된다. 앞서 공론화위는 과반 찬성의 여론조사 결과와 주민투표를 통해 통합으로 나아가야한다고 최종 의견을 공개했다.부산시와 경남도는 하루 전 영상회의로 부산경남 행정통합 실무협의체 2차 회의를 개최했다고 28일 밝혔다. 이번 회의는 지난 19일에 이어 나흘 만이다. 현장에는 양 시도의 기획조정실장, 정책수석 보좌관, 행정자치국장 등이 참석해 의견을 나누고 이견을 조율했다.핵심 결과물은 시도지사의 행정통합 입장문 발표 시점이다. 양 시도는 28일 오전 10시 30분 만나 이를 발표하기로 결정했다. 회견 장소는 행정통합의 상징성을 담은 곳으로 준비 중이다. 이날 양 시도는 주민투표 등에 대한 시·도지사의 공식적인 의견과 대정부 건의문 등을 발표문에 담는다.그동안 박형준 시장과 박완수 경남도지사는 행정통합에 공감하면서도 대폭적인 권한 이양이 필요하다는 태도를 보여왔다. 지난 16일 정부가 재정 지원책을 발표했지만, 부산시와 경남도의 반응은 미온적이었다. 재정에 치우친 일시적, 단편적인 지원 불과하단 비판이다. 경남도는 "통합의 위상에 걸맞는 자치권 보장 방안이 전혀 없다"라고 아쉬움을 드러냈다.박 시장도 지역 언론을 통해 비슷한 말을 꺼냈다. 그는 <부산일보>와 한 인터뷰에서 "떡을 주는 게 아니라 떡시루를 주는 방식, 즉 제도로 보장해야지 유인책만으론 지속가능하지도 않고 지방분권 취지에도 맞지 않는다"라고 잘라 말했다.그러나 이를 두고 여당인 더불어민주당은 행정통합 열차에 올라타야 할 적기라며 맞대응하고 있다. 지난 20일 민주당의 부울경 시도당은 "머뭇거리면 기회를 놓칠 수 있다. 6월 지방선거에서 통합 단체장을 뽑자"라고 전격 제안했다. 김경수 대통령 직속 지방시대위원장도 22일 창원·부산에서 "뒤쳐지지 말고, 바로 추진해나가는 것이 해법"이라는 취지로 강연했다.