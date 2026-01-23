잠수함 입찰 앞둔 캐나다 ... 온타리오주 장관, 한화오션 찾아

큰사진보기 ▲22일 빅터 피델리(Victor Fedeli) 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관(왼쪽에서 네번째)이 김희철 한화오션 대표이사(왼쪽에서 다섯 번째) 등과 함께 한화오션이 건조한 잠수함인 장영실함을 배경으로 사진을 찍고 있다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲22일 빅터 피델리(Victor Fedeli) 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관(왼쪽에서 세번째)이 김희철 한화오션 대표이사(왼쪽에서 네번째) 등과 함께 대형 골리앗 크레인을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP;Canadian Patrol Submarine Project) 입찰을 앞두고 있는 가운데, 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관이 한화오션 거제사업장을 찾아 선박 건조 현장을 살폈다.한화오션은 온타리오주 경제개발·일자리창출·무역 관련 업무를 총괄하는 경제개발부 장관이자 니피싱(Nipissing) 지역구 주의원인 빅터 피델리(Victor Fedeli) 장관이 22일 거제사업장을 방문했다고 23일 밝혔다.피델리 장관은 선박 건조 현장에 이어 용접 로봇을 활용한 생산자동화 설비를 둘러본 뒤 2025년 10월 진수된 '장영실함'에 승선해 살펴보기도 했다.한화오션은 "피델리 장관에게 CPSP 제안 모델 잠수함의 설계 및 생산 과정에 대해 설명했다"라고 전했다.한화오션은 이번 피델리 장관 방문과 더불어 캐나다 오대호 지역인 온타리오주와 다양한 협력 방안을 추진할 계획이다.김희철 한화오션 대표는 "대한민국 해군을 통해 이미 검증된 최신예 잠수함을 직접 소개할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다"며 "온타리오 지역 산업과의 협력 논의는, 캐나다에 지속 가능한 잠수함 건조 및 유지·보수 역량을 구축하겠다는 확고한 의지를 보여주는 것"이라고 말했다.한화오션은 최근 10여 개 이상의 캐나다 현지 기업과 조선 및 산업 협력을 위한 협약( MOU)을 체결했다.