번호 알려준 적 없는데 쏟아지는 정치인 문자... 이걸 알아야 한다

이승창 자유기고가

이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

몇 달 전부터 시도 때도 없이 날아드는 문자를 지우느라 짜증이 날 때가 많다. 문제의 문자들은 6월에 실시되는 지방선거에 출마를 준비하고 있는 예비후보자들이 보낸 여론조사에 대비한 지지 호소 문자들 때문이다. 그들에게 개인정보인 내 전화번호를 사적으로 제공한 적이 없는데 어떻게 알았을까? 개인정보가 무차별적으로 그들에게 털렸다는 대목에 이르면 분노의 감정지수가 높아진다. 한편으로는 그들의 심정을 어느 정도는 이해할 수가 있다는 지점에서 분노는 서서히 사그라든다.그들이 무차별적으로 문자를 보내 지지를 구걸하는 이유는 정당공천제가 그 원인이다. 우리 군의 경우 현재의 군수가 3선 연임으로 다음 선거에 출마할 수 없는 연임제한 규정으로 인해 무주공산이 됐다. 그 때문에 차기 군수를 노리는 예비후보자들이 난립하고 있는데, 이는 특정한 당의 공천만 받으면 당선은 따놓은 당상이라고 여기고 있기 때문이다.정당 공천제는 '지방선거에서 정당이 소속 후보를 추천하는 제도'를 말한다. 이는 지방자치 발전의 순기능과 역기능을 동시에 가지고 있는 양날의 칼과 같다. 기초자치단체장 및 기초의원 선거에서의 공천제 폐지 여부를 두고 지속적인 논란이 되고 있다.정당 공천은 다음과 같은 긍정적인 역할을 한다. 유권자의 후보자 선택과 선거관리기관의 선거 집행을 간소화할 수 있다. 지방정치에 정당이 참여함으로써 정당정치를 활성화하고 책임정치를 구현할 수 있다. 정당 개입이 배제되면 주먹구구식 정치로 흐르거나, 지방 토착 세력 및 이익 집단이 직접 지방자치에 영향을 미칠 우려를 방지한다. 기초의원의 경우에는 유권자가 후보자를 검증하기 어렵기 때문에 정당 공천이 일차적인 선별 기준이 돼 후보자 난립을 방지하는 효과가 있다.반면에, 정당 공천은 몇 가지 문제점을 야기하기도 한다. 중앙당의 '낙하산식 공천' 등으로 인해 지방자치의 의의를 살리지 못하고 지방정치가 중앙정치에 종속된다. 1인 보스 중심의 권위주의적인 정당 운영이 공천 과정에 적용되며, 때로는 공천 헌금 등 부정부패의 원인이 되기도 한다. 공천을 둘러싼 지역 내 후보자와 지지자들의 정쟁으로 인해 지역 주민과 경제 전반에 악영향을 미치고, 지방의회가 중앙정치에 예속되어 거수기 역할에 그칠 수 있다. 정치적 신념보다 당선만을 위한 단체장의 잦은 탈당이나 당적 변경이 주민들을 혼란에 빠뜨리기도한다.정당공천제는 장점과 단점이 공존하고 있어 선거 때마다 논란이 돼 왔으며, 과거 대선 공약으로 제시된 바도 있다. 그러나, 광역단체의 경우는 정당공천제가 필요하다는 주장이 우세하고, 기초단체 선거는 폐지 찬성 주장이 앞서고 있다.기초단체 선거의 정당공천제 폐지 찬성 주장은 기초의원의 중앙정치 예속, 불공정한 '사천' 논란, 권력자의 친소관계에 따른 공천 등이 문제점으로 지적되며, 시민 의회 구현을 위해 폐지를 주장한다. 반면에 후보자 난립으로 유권자가 검증하기 어려워지는 문제 등을 이유로 공천제 유지를 찬성하는 의견이 우세하다.반면에, 광역단체장 정당공천제에 대해서는 상대적으로 정당의 공천이 필요하다는 주장이 우세하다. 광역단체장 정당공천제는 정당의 책임정치 실현이라는 긍정적인 측면이 인정되면서도, 기초단체장과 마찬가지로 공천 과정의 투명성 부재와 지방정치의 중앙 예속화라는 근본적인 문제점을 안고 있다.현재의 '지방선거 정당공천제를 폐지해야 한다'는 여론(특히 기초자치단체)이 우세하지만, '현실적으로 당선 가능성을 높이는 핵심 요소'이기에 정치권의 기득권 유지를 위한 강력한 저항에 직면하고 있다.지방자치의 발전과 지방분권 강화를 위해서는 폐지론의 근본 이념을 수용하는 방향으로 나아가야 한다. 그러나 현실적인 선택은 공천제를 유지할 수 밖에 없기 때문에 장점을 살릴 수 있도록 공천 과정의 민주성을 극대화하는 노력이 병행돼야 한다.구체적으로, 정당 공천을 유지하더라도 중앙당의 개입을 배제하고, 당원뿐 아니라 주민이 참여하는 상향식 공천(국민 참여 경선) 제도를 정착시켜 공천 과정의 투명성과 민주성을 확보하는 제도 개선 노력이 있어야 한다.또한, 지방분권의 취지에 따라 주민 생활과 밀접한 기초의원 및 기초단체장 선거의 공천을 우선적으로 폐지하거나 대폭 제한하는 방안이 현실적인 대안으로 제시되는 단계젹 접근이 필요하다.지방자치를 발전시켜 실질적인 지방분권의 정착을 위해서는 상향식 공천(국민 참여 경선) 확대·공천 절차의 투명화와 민주화 등 정당 내부의 민주화 노력이 필요하다. 더 나아가 주민자치정당(지역정당 - 특정 지역의 주민들이 스스로 지역의 문제를 해결하기 위해 직접 결성하고 운영하는 '지역 기반 정당(Local Party)')의 도입 등 다양한 해법에 대한 논의도 있어야 한다.또한, 지방선거에서 유권자들은 단순히 정당의 깃발만 보곧 투표할 것이 아니라, '그 후보가 얼마나 민주적인 공천 과정을 거쳤는가'와 '지역 발전을 위한 소신이 있는가'를 판단 기준으로 삼아야 한다.