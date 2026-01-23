'사람을 끊습니다'라는 문장이 남긴 여운

AD

'사람을 끊습니다.'

그날 아침도 여느 날과 다르지 않았다.신문을 집어 들고 소파에 앉았다. 출근 준비를 하며 커피를 마시고, 신문을 훑는다.이 짧은 시간은 하루를 여는 나만의 방식이다. 사람들은 요즘 무엇에 기대어 살고 있는지, 어떤 말들이 세상의 공기를 바꾸고 있는지, 나는 늘 이 시간에 가늠한다. 어떤 날은 분노가, 어떤 날은 무심함이, 또 어떤 날은 이름 없는 희망이 활자 사이에 눌어붙어 있다. 신문은 하루의 방향을 정해주기도 하고, 감정을 은근히 재단하기도 한다. 어쩌면 내 생각보다 먼저, 다른 생각의 표정을 엿보기 위해서인지도 모른다.늘 하던 대로 신문 1면을 펼쳤다. 그날은 머리기사 제목이 유난히 날카로운 질감으로 눈에 들어왔다.짧고 단정한 문장이었다. 감정이 들어갈 자리가 없는 문장. '끊는다'라는 동사와 '사람'이라는 목적어가 나란히 놓여 있었을 뿐인데, 나는 바로 다음 줄로 넘어가지 못했다. 신문을 접은 채로 잠깐, 아주 잠깐 그 문장에 머물렀다. 종이 위의 문장이 아니라, 공기 중에 떠 있는 말처럼 느껴졌다.바쁜 아침이었다. 출근을 서둘러야 했다. 그런데도 몸이 먼저 멈췄다. 붙잡혔기보다는, 멈추는 쪽이 더 자연스러웠다. 사람을 끊는다는 말이 과장처럼 들리지 않는 시대, 오히려 솔직한 고백처럼 읽히는 시대에 살고 있다. 그런데 나는 왜 그 문장 앞에서 묶인 것처럼 서 있었을까.기사는 온라인·초연결 시대에 오히려 빈곤해진 관계에 관한 이야기였다. 언제 어디서든 닿을 수 있지만, 정작 깊이 닿지 않는 상태. 화면 너머로는 즉각 연결되지만, 실제로는 누구와도 오래 머물지 않는 시간. 관계의 수는 늘어났지만, 관계 안에서 숨 고르는 시간은 점점 짧아지고 있다는 의미로 읽었다.나는 고개를 끄덕이기도 하고, 잠시 갸웃하기도 했다. 우리가 정말 그렇게 얕은 관계 속에서만 살아가고 있을까. 여전히 오래된 친구와 술잔을 기울이고, 커피 한 잔 앞에 두고 몇 시간씩 이야기를 나누는 사람들도 있을 텐데. 세상은 늘 기사보다 넓고, 통계보다 복잡한 얼굴을 하고 있을 텐데.생각은 자연스레 나에게로 돌아왔다. 마지막으로 누군가와 마주 앉아 내 속을 보였던 게 언제였을까. 휴대전화 속 메시지는 빼곡했지만, 대부분은 용건이 끝나면 바로 닫히는 말들이었다. '잘 지내?'라는 인사 뒤에는 더 묻지 않으려는 '조심'이 있었고, '다음에 보자'라는 말 뒤에는 날짜를 정하지 않아도 된다는 암묵적인 침묵이 따라왔다. 일정표를 열어보니, 만남은 시간과 장소만 남긴 채 알람표시로 정리되어 있었다.나는 언제부터 사람 만나는 일을 일정처럼 다루게 되었을까. 약속은 칸으로 옮겨졌고, 관계는 챙겨야 할 목록 중 하나가 되었다. 피곤하거나 바쁜 시기에는 연락이 자연스럽게 줄어들었다. 그 사이 누군가는 곁에 남았고, 누군가는 조금씩 멀어졌다. 나는 그 변화를 '그럴 수 있는 일'로 받아들이는 사람이 되어 있었다.그래서 '사람을 끊습니다'라는 문장이 유난히 크지 않게 들렸는지도 모른다. 누군가가 싫어서라기보다, 지쳐 있었기 때문에. 관계를 끝내기보다는, 잠시 내려놓고 싶었기 때문에. 우리는 그렇게 거리를 조절하며 살아가는지도 모르겠다. 아주 조용히, 들키지 않게.문득 예전의 내가 떠올랐다. 약속이 겹치면 하루가 오히려 넓어지던 시절, 사람을 많이 만날수록 생각도 함께 늘어나던 시절. 그때의 나는 사람 속에서 내 존재를 확인했고, 대화 속에서 에너지를 충전했다. 그러나 어느 순간부터 대화는 더 많은 힘이 필요했고, 감정은 자꾸 설명해야 할 것이 되었다. 진심은 짧아졌고, 표정은 의식의 대상이 되었다.이 변화는 나만의 문제가 아닐 것이다. 속도가 기본값이 된 사회에서 느린 관계는 쉽게 밀린다. 목적 없는 만남과 결론 없는 대화는 효율이 없다는 이유로 먼저 정리된다. 우리는 오래 바라보는 법보다, 무리 없이 유지하는 법에 더 익숙해지고 있다.현관을 나서며 걸음이 조금 무거워졌다. 생활은 분명 편리해졌지만, 마음이 편하게 머무를 자리는 줄어들고 있다는 생각이 쉽게 떨쳐지지 않았다.엘리베이터 안에서 이웃과 짧게 눈인사를 나누며 문득 이런 생각이 스쳤다. 혹시 우리는 모두 누군가에게서 조용히 끊어지고 있는 중은 아닐까. 혹은 누군가를 나도 모르는 새에 끊어내며 하루를 지나고 있는 것은 아닐까. 우리는 언제부터 서로를 묻지 않는 쪽을 예의라고 생각하게 되었을까.그날 아침의 신문은 그렇게 하루를 열었다. 그리고 '사람을 끊습니다'라는 문장은, 누군가의 결심이기 이전에 이 시대의 문장처럼 남았다. 관계를 정리하는 말이 아니라, 관계를 다루는 방식에 대한 보고서처럼.신문은 접혔지만, 그 문장은 쉽게 접히지 않았다. 하루를 지나며, 나는 그 문장을 여러 사람의 얼굴 위에 조용히 올려두고 있었다.* 2025년 12월 22일자 <중앙일보> 머리기사김지민수필가/신춘문예 당선자