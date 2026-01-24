함석헌 '그 사람을 그대는 가졌는가'

큰사진보기 ▲함석헌 ⓒ 함석헌기념사업회 관련사진보기



만리길 나서는 날

처자를 내맡기며

맘 놓고 갈만한 사람

그 사람을 그대는 가졌는가



온 세상 다 나를 버려

마음이 외로울 때에도

'저 맘이야'하고 믿어지는

그 사람을 그대는 가졌는가



탓던 배 깨지는 시간

구명대 서로 사양하며

'너 만은 제발 살아다오' 할

그 사람을 그대는 가졌는가



불의의 사형장에서

'저만은 살려 두거라' 일러줄

그 사람을 그대는 가졌는가



잊지 못할 이 세상을 놓고 떠나려 할 때

'저 하나 있으니' 하며

빙긋이 웃고 눈을 감을

그 사람을 그대는 가졌는가



온 세상 찬성보다도

'아니'하고 가만히 머리 흔들 그 한 얼굴 생각에

알뜰한 유혹을 물리치게 되는

그 사람을 그대는 가졌는가.

어느 날 부처님이 '가시굴 산'에서 정사(精舍)로 돌아오시다 길에 떨어져 있는 묵은 종이를 보시고, 비구를 시켜 그것을 줍게 하시고, 그것은 어떤 종이냐고 물으셨다.비구는 아뢰었다. "이것은 향을 쌌던 종이입니다. 향기가 아직 남아있는 것을 보아도 알 수 있습니다." 부처님은 다시 나아가시다가 다시 길에 떨어져 있는 새끼를 보시고 그것을 줍게 하여 그것은 어떤 새끼냐? 물으셨다. 제자는 다시 여쭈었다. "이것은 생선을 꿰었던 것입니다. 비린내가 아직 남아 있는 것으로 보아 알 수 있습니다." 부처님은 이에 말씀하였다. "사람은 원래 깨끗한 것이지만, 모두 인연을 따라 죄와 복을 부르는 것이다. 저 종이는 향을 가까이 해서 향기가 나고, 저 새끼는 생선을 꿰어 비린내가 나는 것과 같은 것이다. 사람은 다 조금씩 물들어 그것을 익히지마는 스스로 그렇게 되는 줄을 모를 뿐이다."(<법구경>, '쌍서품')사람은 누구나 사람과 인연을 맺고 산다. 선연도 있고 악연도 있다. 진정한 만남이 있고 허위도 있다. 우리 현대사의 우뚝한 인물 함석헌은 1947년 7월 '그 사람을 그대는 가졌는가'를 지었다. 이 시문은 서울 대학로의 시비에 새겨져 있다.