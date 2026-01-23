철학 없는 타협이 만든 위험한 부동산 정치

AD

덧붙이는 글 | 이 글은 특정 인물이나 정당을 공격하기 위한 목적이 아니라, 부동산 정책을 둘러싼 논쟁이 세부 수단에 머무르지 않고 정책의 철학과 전제까지 확장되기를 바라는 문제의식에서 작성됐다. 다양한 의견과 비판이 가능하다는 점을 전제로 한 건설적인 논의의 출발점이 되기를 기대한다.

이재명 대통령의 부동산 정책을 둘러싼 논쟁은 종종 세율이나 공급 규모 같은 기술적 문제로 축소된다. 그러나 지금 우리가 주목해야 할 지점은 정책 수단이 아니라, 대통령 개인의 인식과 이를 둘러싼 정치 구조가 결합될 때 나타나는 위험성이다. 특히 다수 의석을 가진 기득권 정당이 표를 의식해 근본 문제를 왜곡하거나 희석하는 순간, 부동산 정책은 경제 정책이 아니라 정치적 타협의 산물이 된다.대통령은 여러 차례 국토의 공공성을 강조하며, 부동산 문제를 구조적 불평등의 원인으로 지목해 왔다. 이 문제의식 자체가 틀렸다고 말하기는 어렵다. 그러나 문제는 그 철학이 제도 설계로 옮겨지는 과정에서 충분한 사회적 합의와 헌법적 경계선을 고려했는가 하는 점이다. 국토를 개인 소유가 아닌 공공의 관리 대상으로 인식하는 사고는, 자칫 사유재산권을 권리가 아닌 조건부 허가로 전환시킬 위험을 내포한다. 이는 세금의 문제가 아니라 체제 인식의 문제다.더 큰 우려는 이러한 철학이 정치 현실과 결합되는 방식이다. 다수 의석을 가진 정당은 언제나 '표가 되는 선택'을 유혹으로 마주한다. 부동산 정책에서도 마찬가지다. 급격한 보유세 강화나 소유 구조 개편은 반발을 낳을 수 있고, 이는 선거에 불리하다. 그 결과 근본적인 구조 개혁은 미뤄지고, 대신 구호와 메시지, 부분적 규제와 공급 확대 같은 '관리 가능한 대책'이 반복된다. 철학은 남고, 설계는 흐려진다.이 과정에서 가장 위험한 결과는 책임의 왜곡이다. 정책 실패의 비용은 개인에게 전가되지만, 소유 개념에 대한 통제는 국가가 강화하는 방향으로 움직인다. 공공 주도의 개발과 정책 신호에 따라 시장이 움직였음에도, 실패는 개인 책임으로 귀결되고 성공은 불로소득으로 규정되어 환수의 대상이 된다. 위험은 개인화되고, 권한은 국가에 집중된다. 이는 시장의 원리도, 공정의 원칙도 아니다.정책은 대통령 개인의 신념만으로도, 다수 정당의 표 계산만으로도 만들어져서는 안 된다.특히 부동산처럼 국민의 삶과 자산 구조를 근본적으로 좌우하는 영역에서는 더욱 그렇다. 대통령의 철학이 아무리 선의에서 출발했더라도, 그것이 정치적 타협 속에서 왜곡될 경우 결과는 정반대가 될 수 있다. 소유권에 대한 불신, 정책에 대한 불안, 시장에 대한 냉소가 쌓이면 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아간다.부동산 문제의 해법은 단기적 안정이나 선거용 메시지가 아니라, 명확한 원칙 위에서 설계되어야 한다. 사유재산권은 어디까지 보장되는가, 국가는 어디까지 개입할 수 있는가, 정책 실패의 책임은 누가 지는가. 이 질문에 대한 분명한 답 없이 추진되는 어떤 개혁도 결국 정치적 계산에 소모될 뿐이다.지금 필요한 것은 대통령의 개인적 신념을 밀어붙이는 것도, 다수 정당이 표를 의식해 근본 문제를 회피하는 것도 아니다. 오히려 헌법적 원칙과 시장의 신뢰를 훼손하지 않는 선에서, 책임과 위험을 공정하게 나누는 정직한 설계다. 철학 없는 타협은 개혁이 아니라 혼란을 낳는다. 부동산 정책만큼은 그 길을 피해야 한다.