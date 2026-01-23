국내 한센병 새환자 3명으로 감소... 전 세계적으로 5.5% 줄어

큰사진보기 ▲한센병 내외국인별 신환자 발생현황 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국내 한센병 신환자 발생현황 및 2024년 해외 지역별 신환자 발생현황 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

2025년 국내 한센병 신환자는 외국인 2명, 내국인 1명 등 모두 3명으로 파악됐다. 전년도 5명보다 감소한 수치다. 내국인 신환자 1명의 경우 남태평양 지역에서 장기간 체류한 것으로 확인됐다.질병관리청이 오는 25일 '세계 한센병의 날'을 앞두고 이같은 내용을 담은 '국내·외 한센병 발생 현황'을 23일 발표했다.한센병은 나균에 의한 감염병으로 리팜피신 1회 복용으로 99.9% 전염성이 소실돼 감염병 위험성이 없고, 다중 약물치료 요법으로 완치 가능하다. 전파 경로는 명확히 규명되지 않았으며 피부와 상기도가 주된 침입 경로로 알려져 있다.발생 현황에 따르면 전 세계 한센병 신환자는 2024년 17만2717명으로 2023년 18만2815명 대비 5.5% 감소했다. 이 중 72.0%(12만4295명)가 인도, 인도네시아 등 동남아시아 지역에서 발생했다.국내는 최근 10년간 한센병 신환자가 10명 이내로 안정적 관리가 이뤄지고 있었다.질병청은 한센병 조기 발견을 위해 외국인 대상 한센병 무료 검진을 연 15회에서 17회로 확대하고, 접근성 향상을 위한 '주말 찾아가는 이동검진'을 추진하는 등 외국인 대상 한센병 검진 사업을 강화한다는 계획이다.아울러 의료진의 한센병 진단·치료 역량 강화를 위해 피부과, 감염내과 등 의료기관 협력 진단 네트워크 구축 유지 및 관련 학·협회 학술대회 등을 활용한 홍보 사업도 추진할 예정이다.또한 정부는 한센병 환자의 치료와 재발 예방을 위해 한센병 치료약품 무상 배포 및 맞춤형 진료 사업을 지원하고 있다.한센병은 완치됐으나 재활과 돌봄이 필요한 장애를 동반한 고령의 한센인이 다수이며, 노후화된 환경에서 생활하고 있는 점을 고려해 안전한 생활환경 유지와 생계비 지원 사업도 수행하고 있다.임승관 질병청장은 "국내 한센병 관리는 선진국 수준을 유지하고 있으나 아직 종식되지 않았고 해외 유입을 통해 지속적으로 발생하기 때문에 한센병 조기 발견·조기 치료를 위해 의료진의 지속적인 관심과 적극적인 검사를 당부드린다"고 전했다.한편 세계보건기구(WHO)는 한센병에 대한 사회적 낙인·차별을 해소하고 예방 및 완치의 중요성에 대한 인식을 높이고자 1월 25일을 '세계 한센병의 날'을 지정했다.