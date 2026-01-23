"숫자는 날짜만을 기억할 뿐"... 3.1절 명칭 변경운동 수면 위로

▲흥사단 박철성 부이사장은 "우리는 그동안 3월 1일을 3.1절이라고 불러왔다. 하지만 숫자는 사건의 날짜만을 기억할 뿐 그날의 정신까지 담아내지는 못한다. 그날의 함성속에 담겼던 자주와 평화의 철학을 복원해 이를 독립선언절이라는 이름으로 완성해야 한다"고 주장했다. ⓒ 이영일 관련사진보기