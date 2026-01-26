두브로브니크의 북적임에서 벗어나고 싶을 때

2024년 5월 40대 부부가 동반 퇴사했습니다. 안정된 삶 대신 꿈을 선택한 은퇴 부부의 좌충우돌(左衝右突) 여정을 기록합니다.

차브타트 마을 초입에 있는 항구

부코박이 10대에 그린 벽화

부코박 아내의 초상화

그리스 신화 속 인물 '클리티아'를 소재로 한 작품

부코박이 생전이 사용한 그림도구

차브타트 해안 산책로

두브로브니크의 북적임에서 벗어나 여유를 찾고 싶을 때, 많은 이들이 추천하는 곳이 있다. 바로 남쪽으로 약 20km 떨어진 '차브타트(Cavtat) 마을'이다.가는 방법은 두 가지.첫째, 버스. 두브로브니크 시내에서 10번 버스를 타면 약 40분이 소요된다.둘째, 페리. 올드타운 항구에서 출발하는 보트를 타면, 바다 위 성벽과 해안선을 감상하며 이동할 수 있다.우리는 보다 보편적인 선택인 버스를 택했다. 'Grawe 버스 정류장'에서 편도 4유로짜리 티켓을 카드로 결제하고, 바다가 잘 보이는 오른쪽 창가 자리에 앉았다. 해안가 절벽을 따라 달리는 버스는 좁은 외길과 높은 위치 덕분에 살짝 아찔했지만, 그만큼 풍경은 더 아름다웠다.약 40분 후 차브타트에 도착했다. 푸른 아드리아해가 우리를 반겼다. 잔잔한 바다의 투명함은 바닥까지 내려다보였고, 정박한 배들은 그곳의 운치를 더했다.우리는 조용히 마을을 걷기 시작했다. 성수기였다면 분주했을 풍경이, 비수기라 오히려 한적하게 느껴졌다. 이곳을 찾은 목적 중 하나는 부코박 하우스(Bukovac House) 방문이었다. 골목을 10분 정도 걸어가자 크로아티아 국기가 걸린 집이 나타났다. 두브로브니크 출신 대표 화가이자 '현대 크로아티아 미술의 아버지'라 불리는 부코박(Vlaho Bukovac)의 생가를 개조한 박물관이다.입구부터 은은히 느껴지는 부코박의 숨결. 벽면 곳곳에 10대 시절부터 집안 벽에 그린 그림들이 남아 있었다. 세월의 흔적이 색 바램으로 남았지만, 파스텔톤처럼 부드럽게 우리를 끌어당겼다.발걸음을 옮기다 부코박 아내의 초상화 앞에 잠시 멈춰 섰다. 1919년 프라하에서 그린 이 작품은 화려한 장식 없이 전체적으로 어두운 빛을 띠지만, 옅은 미소를 머금은 그녀의 시선만큼은 형언할 수 없는 울림을 준다. 그 눈빛을 마주하고 있으면 인물의 내면적 깊이와 그가 감내해 온 삶의 무게가 묵직하게 전해지는 듯하다.그리스 신화 속 인물인 '클리티아'를 소재로 한 작품도 인상적이었다. 태양신을 사랑했으나 끝내 버림받은 그녀가 빛을 향해 간절히 손을 뻗는 모습을 누드로 표현한 작품이다. 무언가를 갈망하듯 환하게 빛나는 신체와 대비되는 어두운 배경이 신비로운 분위기를 자아내며, 마치 인간의 멈출 수 없는 욕망을 투영하고 있는 듯했다.삐걱거리는 나무 계단을 따라 올라가면 당시의 생활 공간과 작업실의 흔적이 고스란히 나타난다.부코박의 작업실을 둘러보던 중 그가 손때 묻히며 사용했을 붓과 그림 도구들에 시선이 머물렀다.문득 아버지가 생각났다.미술 교사이자 화가로서 평생을 살아오신 아버지의 서재에도 이처럼 수많은 도구가 꽂혀 있었다.지금은 더 좋은 곳에서 못다 한 그림을 그리고 계시리라 믿지만, 오늘만큼은 유독 아버지가 보고 싶어진다.박물관 관람을 마치고 차브타트의 하이라이트로 꼽히는 라트(Rat) 반도 산책로를 걷기 시작했다.소나무 숲길을 따라 걷는 내내 에메랄드빛 아드리아해가 바로 곁에서 일렁였다. 비수기라 상점들은 대부분 문을 닫았지만, 덕분에 성수기의 요란함이 지나간 자리에 남은 고요하고 넉넉한 풍경을 오롯이 즐길 수 있었다.버스 시간에 맞춰 정류장에 앉았다. 마지막으로 바다와 마을 풍경을 음미하며, 두브로브니크로 돌아갈 준비를 했다. 작지만 깊은 여유와 예술의 향기가 남긴 여운, 그것이 이번 여행에서 얻은 가장 소중한 기억이었다.