호랑이도 뛰어넘는 협곡, 차마고도를 걸었습니다

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

큰사진보기 ▲따리를 감싸고 있는 얼하이와 창산 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲진사강: 뒤로 옥룡설산이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲호도협 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲청나라 건륭제에게 진상된 보이차 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲진사강을 따라 나있는 차마고도 옛길 ⓒ 이상기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이제부터 여행기를 구체화한다. 차마고도의 거점도시와 산수를 먼저 살펴본다. 대표적인 곳이 삼강병류로 알려진 노강, 난창강, 진사강 지역이다. 그중 가장 경치가 좋고 교통이 좋은 곳이 호도협이다. 호도협의 특징을 설명하고, 차마고도와의 관계를 이야기했다.

'운남(云南)'으로 불리는 윈난은 운령(云岭)의 남쪽이란 뜻을 지닌다. 운령은 구름에 닿을 정도로 산이 높이 솟아 있음을 말한다. 그러므로 윈난은 높은 산과 깊은 골짜기로 이루어진 산악 지대의 남쪽을 가리킨다.윈난성을 대표하는 도시가 쿤밍(昆明)과 따리(大理) 그리고 리장(麗江)이다. 쿤밍은 윈난의 성도(省都)로 정치, 경제, 사회, 문화 그리고 교통의 중심지다. 명나라 때 운남부(雲南府)가 설치되면서 윈난을 대표하는 도시로 성장하게 되었다. 사계절 봄 같은 날씨여서 춘성(春城, Spring City)이라 불린다.따리는 윈난성 서남부 바이족(白族) 자치주의 중심 도시다. 고대 윈난의 정치, 경제, 문화의 중심지로, 그 역사가 한나라 때까지 거슬러 올라간다. 1253년 따리국이 몽골군에 의해 멸망되면서 따리의 정치와 행정 기능이 동쪽의 쿤밍으로 이전하게 되었다. 따리 북서쪽에 해발이 4000m가 넘는 창산(蒼山)이 있다. 따리 북쪽에는 남북으로 길게 뻗은 담수호인 얼하이(洱海)가 있다. 얼하이호의 물은 서쪽과 남쪽으로 흘러 서이하(西洱河), 양비강(漾濞江), 흑혜강(黑潓江)을 지나 난창강으로 흘러든다. 따리의 창산과 얼하이는 풍경과 명승으로 보호 받고 있다.리장은 윈난 북부 고원 지대의 중심 도시다. 고대에 리수(麗水)라 불렸고, 리수가 나중에 리장으로 변화되었다. 리수는 진사강의 옛 이름이다. 리장에는 문화유산인 리장고성과 자연유산인 옥룡설산이 있어 많은 관광객이 찾고 있다. 리장고성은 송나라 말기부터 원나라 초기에 건설되기 시작해 명․청 시기에 현재와 같은 모습을 갖게 되었다. 리장고성은 1997년 유네스코 문화유산에 등재되었다. 옥룡설산은 고산과 설경 그리고 삼림이 어우러진 자연유산으로 나시족(納西族)이 신성시하는 명산이다. 최고봉의 높이가 5596m나 된다.윈난은 높은 산 골짜기 사이로 강이 세차게 흐르는 산악지대다. 서북쪽으로 4000m가 넘는 고산이 즐비하고, 그 사이를 세 개의 강이 북에서 남으로 나란히 흐른다. 이를 삼강병류라고 표현한다. 서쪽에 노강이 흐른다. 고려공산(高黎貢山)과 노산(怒山) 사이를 관통해 미얀마로 흘러가 살윈강이라는 이름을 얻는다. 가운데 난창강이 흐른다. 난창강은 노산과 설반산(雪盤山), 방마산(邦馬山)과 무량산(無量山) 사이로 운남성을 가장 길게 관통하고, 미얀마와 라오스 국경을 따라 남쪽으로 흐른다. 이때부터 이름이 메콩(강)으로 바뀐다.동쪽에 진사강(金沙江)이 흐른다. 진사강은 운령(雲嶺)과 설산(雪山) 사이를 지나, 옥룡산(玉龍山)의 리장을 감싸고 흐른다. 리장 서북쪽 옥룡설산과 하바설산(哈巴雪山) 사이 호도협 구간이 절경을 이뤄 관광객들이 많이 찾고 있다. 이 구간이 윈난성과 티베트를 잇는 차마고도 중 교통이 편리하고 경치가 좋기 때문이다. 진사강은 판즈화(攀枝花)에서 윈난성과 쓰촨성 경계를 따라 동북 방향으로 흐른다. 진사강은 쓰촨성 이빈(宜賓)에 이르러 민강(岷江)을 아우르며 장강(長江)이라는 이름을 얻게 된다.진사강은 발원지인 칭하이성 탕구라산(唐古拉山)에서부터 타타하(沱沱河)로 불리다가 옥수장족(玉樹藏族) 자치주에 이르러 통천하(通天河)가 된다. 그리고 통천하에 파당하(巴塘河)가 합쳐지면서 진사강이라 불리게 된다. 진사라는 이름은 황금빛 토사가 물에 섞여 누런색을 띠기 때문에 생겨났다. 발원지인 탕구라산으로부터 이빈까지 진사강의 길이는 3481km나 된다. 진사강을 포함하는 장강은 길이가 무려 6363km로, 칭하이성(靑海省)에서부터 상하이까지 11개 성을 거친 다음 황해로 흘러 들어간다.윈난지방을 나란히 흐르는 이 세 강 유역이 2010년 유네스코 자연유산에 등재되었다. 이곳은 다양한 풍경으로 다른 지역과 뚜렷한 차별성을 지니고 있다. 눈 덮인 높은 산악, 깊은 계곡, 빙하, 카르스트 지형, 붉은 사암으로 이루어진 단하(丹霞) 지형, 호수와 초원 등으로 이루어져 있다. 온대지방에 위치하면서도 고산과 계곡 사이로 흐르는 강물로 인해, 한대지방에 이르는 생물다양성을 보여준다. 9개 자연보호구역과 8개 명승풍경구로 이루어진 삼강병류에서 우리는 옥룡설산과 진사강을 탐사할 예정이었다.그리고 진사강 남쪽의 리장과 호도협(虎渡峽)을 찾게 된다. 그것은 리장이 차마고도의 중심도시고, 호도협이 차마고도 관광의 하이라이트이기 때문이다. 호도협은 진사강의 폭이 좁아지고 낙차가 큰 지역으로 해발이 1800m에 이른다. 길이가 16km 정도에, 상류와 하류 사이 낙차가 무려 220m나 된다. 그리고 협곡의 가장 넓은 지점이 60m, 가장 좁은 지점이 30m 밖에 되질 않는다. 그 때문에 물살이 세고 유속이 광장히 빠르다. 이곳은 호랑이가 뛰어넘을 수 있을 정도로 좁은 협곡이어서 호도협이라는 지명이 생겨났다.'보이(普洱)'라고도 불리는 푸얼은 보이차 생산과 유통의 중심지다. 윈난성 서남부에 위치하며 시샹반나(西双版納)와 린창(臨滄)에서 생산되는 차까지 이곳에 모아 반출하기 때문에 보이차라는 이름이 생겨나게 되었다. 보이차는 과거 차마고도를 따라 따리, 리장, 샹그릴라를 지나 티베트로 팔려나갔다. 현재는 고속도로를 통해 쿤밍을 거쳐 중국 전역으로 퍼져 나간다. 보이차는 산차(散茶)와 긴차(緊茶)로 나눠지는데, 산차는 잎 모양이 살아있는 녹차를 말하고, 긴차는 자연발효 시키는 생차(生茶)와 고온에 압축 발효 시키는 숙차(熟茶)로 나뉜다.보이차가 차마고도를 따라 티베트 지역으로 운반된 것은 장족(藏族)의 생활 방식 때문이다. 유목 생활을 하는 장족은 육식을 할 수밖에 없고, 소화를 위해 수유차를 마셔야 하는데 이때 차가 꼭 필요했다. 당나라 때부터 중국의 차와 티베트의 말이 차마호시(茶馬互市)를 통해 교환되었고, 송나라 때는 상등마 1필이 차 120근과 거래되었다고 한다. 명나라 때는 상등마 1필에 100근에 거래될 정도였다. 청나라 때 차마호시가 변방 무역 형태로 변화되어 품목이 양모, 가죽, 소금 등으로 확대되었다.티베트 지역에서 차가 생활 문화로 정착된 것은 당나라 때다. 문성공주(文成公主 : 625~680)가 당과 토번(吐蕃)의 화친을 위해 640년 토번왕 송첸감포(松贊干布 : 617~650)에게 시집을 가면서 차 마시는 문화를 전해줬다. 차마고도는 전장도(滇藏道), 천장도(川藏道), 청장도(靑藏道) 세 개의 큰 줄기가 있다.윈난, 쓰촨, 칭하이 세 성에서 티베트로 들어가는 도로라는 뜻이다. 전은 윈난의 옛 이름이고, 장은 티베트의 중국식 표현이다. 전장도는 푸얼에서 출발해 얼하이의 따리, 흑룡담의 리장, 나파하이(納帕海)의 샹그릴라, 난창강변의 더친을 지나 시장(西藏)자치구(티베트)의 동남쪽 끝에 있는 도시 망캉(芒康)으로 이어진다.차마고도는 세계에서 가장 높은 곳에 있는 험준하고 열악한 옛길로, 사람과 말이 겨우 다닐 수 있는 좁은 길이었다. 높은 산 깊은 계곡 빠르게 흐르는 급류를 지나야 했기 때문에 위험하기 이를 데 없었다. 그중 우리는 리장 북쪽 진사강을 따라 나 있는 호도협의 차마고도를 걸었다. 강물에 가까운 저지대로는 찻길이 나 있지만, 중간지대로는 차마고도 옛길이 그대로 유지되고 있기 때문이다. 사람과 말이 걸어서만 갈 수 있는 28굽이길을 지나 상호도협에서 중호도협까지 10km 정도를 트레킹했다.