K방산의 뿌리, K군대문화 육성을 위한 제언

큰사진보기 ▲휴가 나온 장병들의 모습(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

- '경례'는 상관에 대한 복종을 습관화하기 위한 목적으로 강조되어 왔으나 상호존중과 격려 그리고 행운을 염원하는 기분 좋은 관계개념으로 바뀌어야 한다.

- 병영생활에서의 일상적인 언어와 훈련 및 전투 시에 사용하는 군사용어를 엄격히 구분하여 평상시는 상호 존대의 정중한 언어문화로 대변혁해야 한다.

- 억지로라도 좋다. 웃음치료사 자격을 획득할 수 있을 정도로 날마다 웃고 웃겨 밝은 미소의 웃음천국을 만든다.

- 군가는 행진곡 풍이어야 한다는 기존관념을 탈피, 국악풍의 군가를 개발하여 의병전쟁과 독립전쟁의 영웅들을 찬양하는 민족정신을 가다듬도록 한다. '아리랑' 등 민요품의 노래를 군가화 가창한다.

- '강강수월래'등 민속놀이를 군무(軍舞)로 발전시켜 흥이 넘치는 K군대문화를 창출 한다.

덧붙이는 글 | 표명렬 전육군정훈감(예비역 준장)평화재향군인회 창설 회장역임

지금 많은 세계인들이 K-팝, K-뷰티, K-푸드, K-드라마 등 한류에 열광, 찬사를 아끼지 않고 있다. 최근에는 K-방산 분야에도 부러운 관심을 표하고 있다. '국민주권'의 정부 출범 이후, 우리나라가 여러 분야에서 마치 세계의 중심 국가로 부상하고 있는 것 같아 가슴 뿌듯하다. 민족의 위대한 선각자 김구 선생님의 '문화강국' 소원이 이루어지고 있다는 느낌이다.특히나 국민들의 집단 지성과 감성적 역량에 의하여 물리적 폭력의 불상사 하나 없이 '촛불혁명'에 이어 '빛의 혁명'을 성공시킴으로서 진정으로 국민이 주인 되는 민주국가를 차근차근 이룩해가고 있음을 보면서, '이것이 K-민주주의인가'란 벅찬 감회의 자부심을 갖는다.이런 지혜로운 힘들이 과연 어디서 온 것일까? 우리 민족이 장구한 세월 이 땅에서 삶을 이어오는 동안, 내부의 탐관오리들과 외부의 적들로부터 끊임없이 짓밟히고 찢기며 맺힌 통곡의 한(恨)을 흥(興)으로 살풀이 승화시켜 만들어온 역사적 문화적인 산물이라 할 수 있다. 우리나라는 주변국으로부터 크고 작은 수많은 침략과 노략질을 당해왔지만 단 한 번도 선제 공격하여 전쟁을 일으켜 본적이 없는 나라다. '방어전쟁'만으로 5천년의 역사를 지켜온 백전불굴의 위대한 민족이다.오늘날 방위산업 분야에서 많은 나라들이 경탄하고 있는 것은 결코 우연한 일이 아니다. 생존을 위한 처절한 몸부림 속에서도 인간존중· 평화 지향의 방어전쟁 사상을 끝까지 지켜온 선조들의 혼이 깃들어 있기 때문이라 할 수 있다. 우리는 조상들이 물려준 평화애호의 거룩한 정신을 계승 발전시킨다는 각오로 K-군대문화를 확고히 뿌리 내려 국민주권 시대에 걸맞은 새로운 군대를 만들어 갈 것이다.세상은 인류가 일찍이 경험해보지 못했던 AI시대로 격변하고 있다. 장차는 국제관계와 무기체계의 변혁에 따라 전쟁의 개념도 상상을 초월하는 일대 변화가 일 것이 다. 지금까지는 군대의 존립 목적이 '국가이익'을 관철하기 위함이라는, 다분히 침략전쟁을 정당화 하는 강대국 이기적 성격을 띠고 있었다. 그러나 코로나 사태에서 경험했듯이 질병, 공해, 기후. 자연재해 등 인류공멸의 대재앙은 국경을 가리지 않고 올 수 있다.군대는 이런 상황을 공동 예측하고 대비 조치하는 조직의 개념으로 전환해 야 할 때가 올 것이다. 다른 나라를 '적'이 아닌 공동운명체적 협력자로 인식하는 그런 꿈같은 미래가 도래할 것이라 믿으며 이에 대비 아래와 같은 K군대문화를 만들어 가자.왕조시대, 전체주의적 독재국가 시대에서나 통했던 '무조건 절대 복종'이 군대다움의 덕목이었던 시대는 지나고 있다. 아직도 우리 군대 내에 잔재되어 있는 이러한 권위주의 시대의 억압적 군대문화를 타파하여 신바람 나는 흥겨운 군대생활, 가고 싶고 보내고 싶은 군대가 되도록 만들어야 한다.구성원들의 자존심을 높이고 창의력을 십분 발휘해 AI시대를 대비할 수 있도록 지금까지와는 완전히 다른 아래와 같은 파격적 조치를 단행해야 한다.이상과 같은 내용들은 '군인복무규율'을 개정함으로서 제도화 정착시킬 수 있다.- 심폐소생술 등 응급조치 능력과 물리치료 기술 등 간호사 자격- '요리사' 자격 및 외국어(영어, 중국어, 일본어, 아랍어 등) '통역사' 자격특히 간부들이 확고한 역사의식을 가지고서 부하의 생명과 인권, 인격을 존중하는 인간존엄의 민주적 리더십을 발휘할 수 있도록 철저히 교육한다.가. 의병전쟁의 맥을 이어 온 국군의 효시인「독립군·광복군」에 대한 무한한 자부심 고취.(지청천.이범석.김좌진.이희영.안중근.윤봉길.이봉창.홍범도 장군님 만화교재 제작)나. 국군의 현대사에서 '험난한 정의의 길'을 택한 영웅들을 선양❍제주 4.3학살의 초토화 작전을 단호히 거부한 김익렬 장군 (당시 중령. 9연대장)❍12.12 군사반란 시 상관을 사수한 김오랑 소령, 초소를 사수한 정선엽 병장1. 간부 양성과정의 필수 탐방 교육❍만인의총 ❍동학농민군의 우금치 전투장〇대한민국 임시정부 청사(항구공원 포함) 〇봉오동·청산리 전투장(북한과 협조)2. 기타 탐방 견학교육❍문경의병기념관(이강연,박열) ❍의성의병기념관 〇청송항일의병기념관 〇소안 항일운동 기념관 〇춘천 의암 유인석 기념관 ❍화순 쌍산 항일의병 유적❍여주 독립기념관(엄항섭, 조성환). 〇지평 의병 기념관·······등현재의 '전쟁기념관 '을 전용 (법령 개정으로 가능) 하여 K군대문화 계발의 중심역할을 담당 세계적 '평화 애호 안보' 관광지로 발전시킴.