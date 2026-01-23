[주장] 이제 21세기형 '경제 독립운동'이 필요하다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 금융과 미래에도 실립니다.

대한민국 노동자들이 길을 잃었다. 아침마다 공장으로, 사무실로 향하는 발걸음엔 '노동의 자부심' 대신 '스마트폰 차트'가 들려 있다. 점심시간 식당가에선 연봉 인상보다 급등주와 코인 향방이 더 뜨거운 화두다. 이른바 '불나방'이 된 개미 투자자들의 슬픈 자화상이다. 월급만으로는 집 한 칸, 노후 한 자락 보장받을 수 없다는 공포가 노동자들을 사지로 내몰고 있다. 노동이 숭고한 가치가 아니라 탈출해야 할 감옥이 되어버린 시대, 우리는 지금 거대한 비극의 한복판을 지나고 있다.만약 도산(島山) 안창호 선생이 2026년 오늘, 이 풍경을 목격했다면 무엇이라 하셨을까. 선생은 필시 노효(怒嚆)를 터뜨리셨을 것이다. "우리는 독립을 위해 돈을 모으자고 했지, 자본의 노예가 되어 도박을 하자고 한 적이 없다"고 말이다. 도산은 일찍이 '돈의 연대'가 독립의 기초임을 꿰뚫어 본 선구자였다. 100년 전, 선생은 미주 한인들의 푼돈을 모아 공립협회를 세우고 흥사단을 일구며 '무자본가(無資本家)들이 단결하여 자본을 형성해야 한다'고 역설했다. 그것이 일제의 수탈로부터 우리를 지키는 유일한 자강(自强)의 길이었기 때문이다.하지만 오늘날 우리의 모습은 어떠한가. 노동자들이 한 푼 두 푼 모은 퇴직연금과 공제기금 수백조 원이 대형 금융기관의 금고 속에서 잠자며, 도리어 노동자를 쥐어짜고 위험을 외주화하는 '나쁜 기업'들의 실탄으로 쓰이고 있다. 내 돈이 나를 찌르는 칼날이 되어 돌아오는 이 기괴한 모순. 이것은 노동의 소외를 넘어선 영혼의 파산이다. 도산이 강조했던 '자본의 독립'은커녕, 우리는 스스로 자본의 포로가 되어 성벽 안의 기득권층을 위해 성벽을 높여주는 부역자로 전락했다.이제 21세기형 '경제 독립운동'이 필요하다. 그것은 개인이 차트를 보며 타 죽는 투기가 아니라, 노동자가 집단적 자금력을 결집해 자본의 운전대를 뺏어오는 '노동자 행동주의'여야 한다. 혹자는 묻는다. 당장 먹고살 돈도 없는데 무슨 주식투자냐고. 한가한 소리 말라고. 그러나 틀렸다. 우리의 돈은 이미 자본의 심장부에서 그들의 무기로 쓰이고 있다. 거대 공적 자금을 바꾸는 일이 요원하다면, 이제 우리가 직접 '노동자 독립 펀드'를 창설해야 한다.해외에선 이미 노동자가 자본의 주인이 되어 세상을 바꾼 사례들이 즐비하다. 스웨덴의 '임노동자 기금'은 경영권을 민주화하려 했던 장엄한 실험이었고, 캐나다 퀘벡의 노동자 기금은 노동자의 돈으로 지역 경제와 일자리를 지킨 '인내하는 자본'의 위력을 증명했다. 왜 유독 한국의 노동자들만 금융자본의 배를 불리는 수동적 가입자에 머물러 있어야 하는가.이것은 자본주의에의 순응이 아니라, 적의 무기를 빼앗아 우리를 지키는 방패로 쓰는 전략적 환수다. 주식회사를 노동자와 지역사회가 주인인 '거대 협동조합'으로 재편하는 것, 이것이 바로 21세기형 협동조합 운동의 완성이다.도산 안창호 선생이 살아계셨다면 분명 이렇게 호통치셨을 것이다. "남의 총을 빌려 싸우려 하지 말고, 너희의 돈으로 너희의 총을 직접 제련하라!" 이제 우리에겐 '개미'로 죽을 것인가, 자본을 통제하는 '주인'이 될 것인가라는 선택지만이 남았다. 21세기의 독립운동은 스마트폰 차트를 끄고, 우리 공동의 '노동주권 펀드'를 세우는 데서 시작될 것이다.