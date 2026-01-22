태안군, 국제원예치유박람회 연계사업 총력 가동

큰사진보기 ▲지난 16일 충남 태안군청 중회의실에서 열린 ‘2026년 1월 태안국제원예치유박람회 추진상황 보고회’에서 이주영 부군수 주재로 부서별 연계사업 추진 현황이 보고되고 있다. ⓒ 신문웅(태안군제공) 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026 태안국제원예치유박람회 행사장 조감도 ⓒ 신문웅(태안군 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회가 열릴 꽃지 해안공원에서 지난 2025년 열렸던 태안국제튤립축제모습 ⓒ 신문웅(태안군 제공) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

'2026 태안국제원예치유박람회' 개최가 100여일 앞으로 다가온 가운데, 충남 태안군이 연계사업 전반에 대한 추진상황을 점검하며 성공 개최를 위한 총력전에 돌입했다.태안군은 지난 16일 군청 중회의실에서 '2026년 1월 태안국제원예치유박람회 추진상황 보고회'를 열고, 총 153억 원 규모 41개 연계사업의 추진 상황을 점검했다.이번 보고회는 이주영 부군수 주재로 실·국장, 부서장, 읍면장 등 40여 명이 참석한 가운데 총괄 보고, 부서별 추진 상황 보고, 질의응답과 토론, 마무리 말씀 순으로 진행됐다. 군은 박람회 개최가 불과 3개월 앞으로 다가온 만큼, 단순한 준비 상황 공유를 넘어 사업별 완성도와 실효성을 높이는 데 초점을 맞추겠다는 방침이다.태안군에 따르면, 현재 발굴된 연계사업은 총 41개로 이 중 4개 사업이 완료됐고, 37개 사업이 추진 중이다. 전체 사업비는 153억1천만 원이며, 재원별로는 군비가 84억7천만 원으로 가장 큰 비중을 차지하고, 도비 57억9천만 원, 국비 3억1천만 원, 기타 7억4천만 원이 투입된다. 완료 사업은 전국파크골프대회, 어울림마라톤대회, 원예체험농장 기반 조성, 농업전시체험관 활용 치유환경 조성 등으로, 박람회와 연계한 스포츠·체험형 프로그램을 통해 이미 사전 분위기 조성에 기여하고 있다.가장 중점적으로 추진되는 분야는 교통과 주차 대책이다. 군은 박람회 기간 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 박람회장 인근에 임시 공영주차장을 조성해 주차 면을 기존 1802면에서 7271면으로 4배 이상 확대한다. 이를 위해 도시교통과를 중심으로 교통소통 및 주차관리 운영 용역이 진행 중이며, 건설과에서는 해안도로 정비와 보도블록, 펜스 설치 등을 병행 추진해 교통 안전성과 보행 환경 개선에 나서고 있다.군은 단순히 주차 공간을 늘리는 데 그치지 않고, 교통 혼잡을 최소화하기 위한 지능형 교통체계(ITS) 도입과 셔틀버스 운영, 교통안내 체계 정비까지 종합적으로 추진한다는 계획이다. 박람회 기간 중 관람객이 가장 먼저 체감하는 것이 교통과 주차인 만큼, '불편 없는 태안'을 실현하는 것이 이번 준비의 핵심 과제로 꼽힌다.화장실과 쓰레기 처리 대책 역시 박람회 성공의 중요한 요소다. 군은 관내 133개 공중화장실을 전면 점검·정비하고, 박람회장 인근과 주요 교통 정체 구간에는 이동식 화장실을 추가로 설치한다. 특히 범군민지원협의회와 협력해 100개소의 공중화장실에 생화 화분과 꽃말 액자를 비치하는 등 단순한 위생 관리 차원을 넘어 '원예·치유'라는 박람회 정체성을 생활 공간 속에 녹여낸다는 계획이다.쓰레기 처리 분야에서는 행사 기간 중 발생할 수 있는 대량의 생활폐기물을 신속하게 수거·처리하기 위해 전담 인력과 차량을 확충하고, 주요 동선별 수거 체계를 재정비한다. 군은 청결한 환경이 곧 태안의 이미지이자 박람회 성패를 좌우하는 요소라는 점을 강조하고 있다.도시 경관 조성 사업도 본격화된다. 환경산림과를 중심으로 주요 도로변 가로화단 정비와 꽃묘 식재에 약 23억 원이 투입되며, 안면도 조망쉼터 설치 사업에는 20억 원이 편성됐다. 군은 박람회장 인근뿐만 아니라 태안군 전역을 꽃과 치유의 공간으로 재탄생시키겠다는 구상이다. 주요 관문 도로와 생활권 주변에 꽃밭을 조성하고, 방치된 빈집을 정비하는 등 '군 전체가 박람회장'이라는 인식을 심어주겠다는 전략이다.관광 분야에서는 관광진흥과가 조망쉼터 조성과 함께 '2025·2026 태안 방문의 해' 사업을 연계 추진한다. 박람회 관람에 그치지 않고 체류형 관광으로 이어질 수 있도록 해안 관광자원, 해양치유센터, 지역 축제와 연계한 관광 코스를 적극 개발한다는 방침이다. 또한 관광 홍보물 제작, 시티투어 운영 등을 통해 태안을 찾는 관광객의 동선을 체계적으로 관리할 계획이다.홍보 분야에서도 전방위적 전략이 펼쳐진다. 관광진흥과는 관광태안 홍보물 제작과 시티투어 운영을 맡고, 먹거리유통과는 홍보탑 설치, 원예치유 포럼 개최 등을 통해 박람회의 브랜드 가치를 높인다. 조직위원회 차원에서는 프레스센터 운영, 방송 프로그램 제작, 온라인 홍보 강화 등을 병행해 국내외 홍보 효과를 극대화할 예정이다.산업적 파급효과를 높이기 위한 연계사업도 눈에 띈다. 화훼 생산기반 조성 사업에는 13억6천만 원이 투입돼 고품질 화훼 생산과 안정적인 공급망 구축을 도모한다. 박람회 기간 중에는 화훼 판매장 1개소, 먹거리 부스 2~4개소, 특산품 판매 부스 6개소가 운영돼 지역 농가와 소상공인이 직접적인 경제적 혜택을 누릴 수 있도록 한다.또한 태안해양치유센터와 연계한 할인 프로그램과 공동 홍보를 통해 '양방향 관광'을 유도하고, 박람회 이후에도 치유 관광 수요가 지속적으로 이어질 수 있도록 기반을 마련한다는 계획이다.입장권 판매도 순조롭게 진행되고 있다. 1월 14일 기준 누적 판매량은 3만6067매로, 목표량 6만 매 대비 약 60%를 달성했다. 군은 자매도시, 유관기관, 친목단체, 동호회, 마을 단위 홍보를 통해 판촉 활동을 이어가고, 전 군민이 한 번 이상 박람회를 관람하는 분위기 조성을 목표로 하고 있다.특히 음식업과 숙박업 종사자를 대상으로 한 친절·위생 교육은 박람회 준비의 핵심 과제로 꼽힌다. 2~3월 중 8개 읍면을 순회하며 실시되는 교육은 태안을 찾는 관람객에게 '다시 찾고 싶은 도시' 이미지를 심어주는 데 중점을 둔다.군은 박람회 기간 동안 본청 직원 1일 30명씩, 30일간 행정지원 인력을 현장에 투입해 운영을 지원한다. 전 부서는 추진 중인 연계사업을 박람회 개최 이전까지 완료해 실효성을 확보하고, 분야별 로드체킹과 시뮬레이션을 통해 사전 점검을 강화하기로 했다.이주영 부군수는 이날 보고회에서 "박람회 성공 여부는 전시 콘텐츠뿐 아니라 교통, 주차, 화장실, 청결, 친절과 같은 기본 행정 서비스에 달려 있다"며 "전 부서가 하나의 팀이 돼 군민이 체감하고 관람객이 감동하는 박람회를 만들어 달라"고 강조했다.군 관계자는 "이번 박람회는 단순한 행사에 그치지 않고, 태안을 국제 원예·치유 산업의 중심지로 도약시키는 출발점이 될 것"이라며 "153억 원 규모의 연계사업을 완벽히 마무리해 박람회 이후에도 지역 경제와 관광, 산업 전반에 지속적인 파급 효과가 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.한편 '2026 태안국제원예치유박람회'는 '자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유'를 주제로 태안군과 충남도가 공동 개최하며, 40개국 182만 명의 관람객 방문이 예상된다. 천혜의 자연환경과 해양·원예·치유 자원을 결합한 이번 박람회는 서해안권 원예·치유 산업의 중심지로 태안을 육성하는 국가적 프로젝트로 평가받고 있다.