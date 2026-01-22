태안 앞 바다 속 유산, 국민 곁으로 나온다

큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 신진도리 산 5번지 일대에서 국가유산청이 운영 중인 태안해양유물전시관 ⓒ 신문웅(태안군 제공) 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난해 6월 태안군의회가 개방형 수장고 건설 예정지에 대한 현지 방문을 실시하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 신진도리 산 5번지 일대에 건립될 개방형 수장고의 조감도 ⓒ 신문웅(태안해양유물전시관 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 신진도리 산 5번지 일대에 건립될 개방형 수장고의 조감도 ⓒ 신문웅(태안해양유물전시관제공) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안 앞바다는 오랜 세월 수많은 배가 오가며 역사를 쌓아온 공간이다. 고려와 조선, 그 이전까지 이어진 해상 교류의 흔적은 바다 속에 고스란히 남아 있다. 그리고 그 유산을 발굴·보존·연구해 온 국립태안해양유물전시관이 또 하나의 중요한 국가 문화유산 인프라 구축을 앞두고 있다.국립해양유산연구소 서해문화유산과가 추진하는 '국립태안해양유물전시관 개방형 수장고 건립 사업'이 2025년 실시설계를 시작으로 본격화되고 있다. 이 사업은 단순한 보관시설 확충을 넘어, 그동안 '보이지 않던' 수중 문화 유산을 국민에게 공개한다. 태안을 대한민국 해양 문화 유산의 중심지로 도약시키는 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다.현재 국립태안해양유물전시관에는 안산 대부도 1호선, 태안선, 마도 1호선, 영흥도선, 대부도 2호선 등 우리나라 수중고고학을 대표하는 대형 선박 유물들이 다수 보존돼 있다. 이들 유물은 발굴 이후 장기간에 걸친 보존 처리와 연구가 필수적이지만, 현 수장고는 구조와 설비 면에서 대형 유물 보관에 적합하지 않은 상황이다.특히 목선 유물은 온도·습도·공기 흐름 관리가 매우 중요해 전문 시설이 필수적이다. 이 때문에 연구와 보존은 물론, 유물을 국민에게 공개하는 데도 한계가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 국가유산청과 국립해양유산연구소는 '개방형 수장고'라는 새로운 대안을 제시했다.개방형 수장고는 보존과 연구 기능을 유지하면서도, 관람객이 유물의 보관·관리 과정을 직접 볼 수 있도록 설계된 시설이다. 이는 문화유산을 단순히 '보관하는 대상'이 아닌, 국민이 함께 향유하는 공공 자산으로 인식하는 정책 전환을 의미한다.개방형 수장고는 충남 태안군 근흥면 신진도리 5번지 일원, 국립태안해양유물전시관 인근 부지에 조성될 예정이다.사업은 2025년부터 2028년까지 4개년에 걸쳐 추진되며, 총사업비는 약 198억 1600만 원이 투입된다. 이 가운데 실시설계비는 약 9억 8천만 원, 공사비 156억 원, 감리비 30억 원, 부대비 2억 원 등으로 구성됐다.시설 규모는 지상 4층, 건축면적 1945㎡, 연면적 3870㎡로 계획돼 있으며, 대형 유물 수장고 2실을 비롯해 유물 촬영실, 연구지원시설 등이 들어설 예정이다. 실시설계 결과에 따라 일부 규모 조정 가능성은 있으나, 대형 수중유물 전문 수장고라는 기본 방향은 유지된다.그동안의 추진 경과를 보면, 2024년 9월부터 12월까지 건축기획 용역이 진행됐고, 2025년 2월 공공건축심의위원회 심의를 거쳐 설계공모가 발주됐다. 이후 5월 실시설계 용역 계약을 체결했으며, 현재 착수보고회를 앞두고 있다. 설계는 2025년 말까지 완료하고, 2026년부터 본격 공사에 들어가 2028년 준공을 목표로 하고 있다.개방형 수장고의 가장 큰 특징은 '공개성'이다. 관람객은 유리벽이나 전용 동선을 통해 대형 선박 유물의 보존 상태와 관리 과정을 직접 볼 수 있다. 이는 전시실에 전시된 결과물만 보는 기존 박물관 관람 방식과는 전혀 다른 경험을 제공한다.국립중앙박물관을 비롯해 해외 주요 박물관에서도 개방형 수장고는 이미 하나의 문화 트렌드로 자리 잡았다. 태안의 개방형 수장고는 해양유물 분야에서 이러한 흐름을 본격적으로 도입하는 사례로 평가받고 있다.전문가들은 "개방형 수장고는 교육·연구·관광 기능을 동시에 충족하는 시설"이라며 "특히 해양문화유산의 특성상 대형 유물의 실물을 가까이에서 볼 수 있다는 점은 태안만의 경쟁력이 될 수 있다"고 평가한다.한편, 지난해 태안군의회는 개방형 수장고 건립 예정지를 직접 방문해 사업 추진 상황을 점검했다. 의원들은 사업 자체에 대해서는 한목소리로 "고무적이며 기대되는 국가사업"이라고 평가하면서도, 몇 가지 선결 과제를 분명히 짚었다.가장 크게 지적된 부분은 토지 대토 및 매입 문제, 진입로 환경 개선, 불법 점유 시설과 폐어선 정비다. 신진도리 일원은 군유지 무단 점유, 불법 구조물, 폐어구 적치 등으로 경관 훼손과 교통 안전 문제가 지속적으로 제기돼 온 지역이다.의원들은 "아무리 훌륭한 국립 시설이 들어서도 접근 환경이 개선되지 않으면 관광객 유입과 문화 향유에는 한계가 있다"며, 태안군과 전시관, 관계 기관 간의 긴밀한 협력을 주문했다.특히 "계획 수립만 반복할 것이 아니라, 구체적인 정비 계획을 마련해 의회에 보고하고 예산에 반영해야 한다"는 지적도 나왔다. 이는 수년째 반복돼 온 주변 환경 문제를 이번 사업을 계기로 반드시 해결해야 한다는 지역사회의 요구를 반영한 것이다.