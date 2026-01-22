안면송의 고장 태안, 재선충 확산의 갈림길에 서다

AD

충남 태안군의 숲은 태안의 얼굴이다. 544.8km에 달하는 해안선과 어우러진 해안 방재림, 그리고 전국적으로 명성을 얻은 안면송은 충남 태안군을 '대한민국의 정원'으로 불리게 한 상징이다. 그러나 이 숲이 지금 심각한 위협에 직면해 있다. 소나무재선충병 확산이 걷잡을 수 없는 속도로 진행되면서 태안군 산림 전반이 중대한 시험대에 올랐다.태안군의 소나무재선충병은 2014년 6월 12일 안면읍 정당리 일원에서 처음 확인됐다. 당시 발생 본수는 71본에 불과했지만, 이후 병해는 점차 확산돼 현재는 피해 면적 약 800헥타르, 피해목 약 20만 본에 이를 것으로 추정된다. 특히 최근 2년간 발생 속도가 급격히 빨라졌다는 점이 문제로 지적된다.최근 3년간 시료 채취 기준 감염목 만 살펴봐도 총 2181본에 달한다. 연도별로는 2022~2023년 699본, 2023~2024년 733본, 2024~2025년 749본으로 해마다 증가세를 보이고 있다. 이는 실제 피해 규모가 아니라 공식 확인된 수치에 불과해, 체감 피해는 훨씬 크다는 것이 현장의 공통된 목소리다.확산의 중심지는 태안군 남면과 근흥면 일대다. 이 지역은 소나무림 비율이 높고, 주택과 산림이 맞닿아 있는 생활권 산림이 많아 주민 불안과 민원이 집중되고 있다.태안군은 재선충병에 구조적으로 취약한 조건을 안고 있다. 군 전체 면적 5만1590헥타르 가운데 산림 면적은 2만1708헥타르로 전체의 42%를 차지하며, 이 중 소나무림이 1만5057헥타르로 전체 산림의 69%에 달한다.여기에 더해 태안은 내륙의 저산성 구릉지와 긴 해안선, 115개의 섬이 혼재한 지형을 갖고 있다. 방제 장비 접근이 어렵고 예찰 사각지대가 발생하기 쉬운 조건이다. 실제로 현재 태안군에는 소나무류 반출금지구역이 59개 리, 1만9373헥타르에 달할 정도로 방제 범위가 광범위하다.문제는 감염목이 20만 본에 달할 것으로 추정되면서 모든 고사목을 제거하는 것이 현실적으로 불가능하다는 점이다. 일부 지역에서는 불가피하게 고사목을 존치할 수밖에 없는 상황이 이어지고 있고, 이는 추가 확산 우려로 이어진다.태안군은 지난 2022년 5월부터 2025년 5월까지 약 3년간 총 60억2500만 원의 예산을 투입해 재선충병 방제에 나섰다. 이 기간 동안 고사목 2만3612그루를 제거했고, 나무주사 방제는 456.6헥타르에 달한다.연도별로 보면 2024~2025년에는 고사목 제거 1만237그루, 나무주사 188헥타르, 사업비 24억 7600만 원이 투입됐다. 이는 전년도와 비슷한 규모지만, 확산 속도를 완전히 억제하기에는 역부족이라는 평가다.특히 고사목 제거 위주의 방제 방식은 이미 대규모로 확산된 지역에서는 효과가 제한적이라는 지적이 잇따르고 있다. 감염이 확인된 뒤 제거하는 방식만으로는 선단지 확산을 막기 어렵다는 것이다.재선충병 확산은 이제 단순한 산림 문제가 아니다. 주택 인접지와 도로변 소나무 고사로 인한 낙목 위험, 경관 훼손, 관광 이미지 타격 등 군민 생활 전반에 영향을 미치는 사회적 문제로 번지고 있다.이에 따라 태안군은 방제 방향을 전환하고 있다. 주요 관광지와 보호구역에는 예방 나무주사와 고사목 제거를 집중 시행하고, 극심 지역에는 단목 방제에서 벗어나 모두베기(집단 벌채)를 도입하기로 했다. 미발생지와 확산 선단지에는 선제적 나무주사를 실시해 '확산 차단선'을 구축한다는 전략이다.태안군이 수립한 2025년 11월~2026년 5월 방제계획의 핵심은 선택과 집중이다. 총 사업비는 44억8300만 원으로, 고사목 제거 7783그루, 나무주사 482헥타르, 모두베기 145헥타르가 계획돼 있다.생활권에서는 주택과 도로변 인근 위험목 4858그루를 우선 제거하고, 백화산 등 문화재·보호구역에는 나무주사 244헥타르를 실시한다. 백화산은 태안 1경으로 꼽히는 문화재 보호구역인 만큼 훼손을 최소화한 방제가 이뤄질 예정이다.소원면·원북면·이원면 등 선단지에는 벌채 2925본과 나무주사 238헥타르를 병행하고, 근흥면과 남면의 극심지는 모두베기를 통해 확산 고리를 차단한다는 계획이다.태안군이 주목하는 또 하나의 전환점은 '지역방제 거버넌스' 구축이다. 그동안 재선충병 방제는 중앙정부 주도의 하향식 정책에 의존해 왔지만, 태안군은 이것만으로는 실효성과 이행력에 한계가 있다고 판단했다.이에 따라 중앙정부·지방정부·민간·주민이 함께 참여하는 거버넌스를 구성했다. 위원회는 총 16명으로, 이주영 부군수를 위원장으로 산업건설국장, 환경산림과장, 산림청과 국유림관리소, 충남도 산림연구소 관계자 등 당연직과 함께 군부대, 국립공원공단, 산림조합, 시민단체, 산림기술사, 이장단, 지역 언론 등 위촉직 위원으로 구성됐다.중앙정부는 조정과 협력을, 지방정부는 실행을 맡고, 주민과 전문가가 방제 의사결정에 직접 참여하는 구조다. 연 2회 이상 대책회의를 통해 방제 성과를 점검하고 방향을 조정한다.태안군은 향후 드론과 GIS를 활용한 실시간 모니터링 체계를 구축하고, 부군수를 단장으로 하는 재선충병 전담 TF팀을 중심으로 방제 체계를 운영할 계획이다. 예찰반을 세분화해 업무 전문성을 높이고, 현장 중심의 보고·조치 체계를 강화한다.또한 이장단 설명회, 홍보물 배포, 현수막 설치 등을 통해 소나무류 무단 이동 금지 등 주민 인식 제고에도 나선다. 주민 참여 없이는 재선충병 확산을 막기 어렵다는 판단에서다.태안군은 국비 지원 확대도 강력히 요청하고 있다. 해안 방재림과 관광산업을 떠받치는 소나무림이 재선충병으로 훼손될 경우 지역 경제 전반에 미치는 영향이 크기 때문이다. 특히 예방 효과가 입증된 나무주사 중심의 방제 방식으로 정책 전환과 해안 방재림에 특화된 별도 방제 기준 마련이 필요하다는 입장이다.재선충병과의 싸움은 단기간에 끝날 문제가 아니다. 그러나 지금의 선택이 향후 10년, 20년 태안 산림의 운명을 좌우할 수 있다. 행정 중심에서 지역 공동체 중심으로, 사후 대응에서 예방 중심으로의 전환. 태안군이 꺼내든 '지역방제 거버넌스'가 재선충 확산의 흐름을 되돌릴 수 있을지, 새해 태안의 산림 정책에 그 어느 때보다 관심이 쏠리고 있다.