"합당 반대", "모멸감 느껴" 커지는 당내 갈등... 정청래는 왜 지금?

정청래 더불어민주당 대표가 22일 오전 조국혁신당에 합당을 전격 제안한 가운데, 시점과 배경을 놓고 당내 갈등이 증폭되고 있다(관련 기사: 정청래, 조국혁신당에 합당 전격 제안 ...청와대 "사전 연락 받았다" https://omn.kr/2gs6b
).
당내 최고위원들에게도 발표 20분 전에 '통보'된 가운데, 이를 두고 같은 당 의원들이 합당 제안 찬성-반대로 나뉘는 상황이다. 최고위원회 내에서도 조국혁신당 합당 반대(강득구·황명선·이언주)와 합당 찬성(이성윤·문정복) 등으로 갈리면서, 당원들 사이에도 "당원주권정당이라더니 이게 맞느냐", "전당원투표로 결정하자"는 등 반발이 감지되고 있다.
다만 SNS로 의견을 표한 의원들 중에는 찬성보다 반대가 더 많다. 당내 김남희·모경종·박홍근·이건태·장철민·정일영·채현일·한준호 의원 등이 '반대'에 방점을 찍었으나, 박지원·신정훈 의원 등은 '찬성'에 힘을 실었다.
"혁신당 지지율 낮을 때 제안하기 좋다는 생각"
당헌당규에는 민주당이 타 정당과 합당을 하려면 '전국당원대회 또는 전국당원대회가 지정하는 수임기관의 결의가 있어야 한다(113조)'고 돼 있다. 당내 의원들조차 "오늘 처음 들었다", "사전논의 전혀 없었다", "당황스럽다"는 등의 상황에서 문제는 왜 정 대표가 22일, 지금 시점에 '합당 제안'을 던졌냐는 것. 조국 조국혁신당 대표 또한 전날 합당제안 소식을 들었다며, 즉답 없이 "국민의 마음이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정하겠다"고 해 가능성을 열어뒀다.
정 대표 합당 제안을 두고 나오는 한 설명은 더불어민주당-조국혁신당 간의 합당 논의가 물밑에서 이뤄진 가운데, 혁신당의 지지율이 적게 나오는 지금이 합당에 유리할 거라 봤다는 것.
당대표와 가까운 한 최고위원은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "이건 몇 달간 (대표가) 계속해서 신경을 썼던 사안"이라며 "(제안이) 너무 늦어지면 안 되고, 혁신당이 지지율이 낮을 때 제안하기 좋다는 생각이었던 것 같다"고 말했다. 당에 호재라 할 수 있는 코스피 5천 돌파, 민주당 지지율(40%)이 국민의힘(20%) 2배를 기록한 오늘이 적기라 봤단 취지다. 이날 발표된 1월 4주차(1월 19~21일) 전국지표조사에서 조국혁신당 지지율은 3%였다.
또 다른 한 설명은 '정청래호 당권 강화'다. 오는 8월 차기 전당대회를 앞두고 정 대표가 연임을 계획 중이라 알려진 가운데, 약 15만 명으로 추정되는 조국혁신당 당원들을 흡수할 경우 더 힘이 실릴 거란 해석이다. 정 대표가 추진하고 있는 당내 선거 '1인 1표제'와 맞물려 이 같은 지적에 힘이 실리고 있다. 특히 조국혁신당 당원과 지지층은 민주당 보다 더 강성 진보성향인 것으로 알려져 있다.
이언주 최고위원은 이날 페이스북에 "저는 합당 제안이 당의 미래보다 당대표 개인의 정치 일정, 특히 연임을 염두에 둔 포석이라는 의구심을 지울 수 없다", "당대표의 일방적이고 절차를 무시한 합당 제안에 분명히 반대한다"라고 강하게 비판했다.
당 일각에선 전날(21일) 이재명 대통령이 기자회견에서 검찰개혁 관련해 당 내외 여론을 정리한 가운데, 직후 입지가 좁아진 당대표가 '합당 제안'을 일부러 던졌다는 분석도 나온다.
최고위원 "심한 모멸감, 자괴감 느껴"... "정치적 결단"이라지만 당내 갈등 커질 듯
이날 최고위 내에서 가장 먼저 공개 반대 의사를 표한 이는 강득구 최고위원이었다. 그는 발표 직후 페이스북에 "저는 오늘 아침 한 대 얻어맞은 듯한 큰 충격을 받았다. 정 대표의 합당 제안을 보며, '(내가) 이러려고 최고위원이 되었나', '최고위원 역할이 무엇인가', '민주당이 어떻게 이렇게 되었나'라는 깊은 자괴감과 함께 심한 모멸감을 느꼈다"라고 썼다.
강 최고위원은 "기자회견을 불과 20분 앞두고 열린 회의는, 논의가 아니라 당대표의 독단적 결정을 전달받은 일방적 통보의 자리였다. 당대표는 본인 결단이라고 했지만, 그 결단에 이르기까지 지도부 논의 과정은 전혀 없었다. 당연히 당원들의 사전 의견 청취도 없었다"며 "당의 중차대한 결정에 최고위원인 제가 할 수 있는 게 아무것도 없었다는 사실에 낭패감을 넘어 무력감과 자괴감을 느낀다"고 적었다.
다른 최고위원들도 절차와 시점을 문제 삼았다. "최고위원들마저 아침 갑작스레 소집된 비공개 최고위원회에서 소식을 처음 접했다는 사실만으로도, 추진 과정의 문제가 드러난다. '당원 주인 정당'을 내세워 1인 1표제를 추진하면서 정작 중대한 의사결정에서 당원을 배제하는 건 명백한 자기모순(황명선 최고위원)", "지방선거가 코앞인데 합당 추진은 전략적 실익조차 불분명한 반면, 당내 혼란과 중도층 이탈 등 정치적 부담은 크고 실리가 없다(이언주 최고위원)"는 것.
장철민 의원도 "당원의 뜻을 묻지 않은 일방적인 합당 추진을 반대하다"며 "국회의원들도 뉴스를 보고서야 합당 추진을 알았다. 당의 운명을 이렇게 깜짝쇼로 진행할 수는 없다", "우리 민주당과 조국혁신당이 따로 가게 된 역사적 과정이 있다. 합당에 앞서 이에 대한 평가가 있어야 한다"고 써 강하게 반대 의사를 표했다.
다만 제안을 한 정 대표는 "민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대 정신이 다르지 않다고 생각한다. 이번 6.3 지방선거를 같이 치렀으면 좋겠다"라면서도 시점에 대한 설명은 함구 중이다.
박수현 당 수석대변인은 "당원 뜻이 무엇보다 중요하다"고 진화에 나서면서, "(제안한) 날짜에는 특별한 이유가 없다"고만 답했다. 그는 기자들과 만나 "어제 오후 조국 대표를 만나 합의했기 때문에 오늘 발표한 것"이라며 "이 사안은 상대가 있어 '약속 보안'이 지켜질 필요가 있었고 그런 차원에서 (발표) 임박해서야 최고위원들께 공유드릴 수밖에 없었다"고 해명했다.
민주당은 차후 전당원투표 등으로 당내 여론을 추가 수렴할 예정이다. 박 대변인은 "당대표 제안은 정무적 판단과 그에 따른 정치적 결단"이라고 선을 긋는 한편, "앞으로 이런 문제에 대해 전당원 토론과 전당원 투표 등 정해진 절차를 거치게 될 것"이라고 밝혔다.
조국혁신당 또한 오는 26일 당무위원회를 열어 합당 제안 안건을 다루고 내부 논의를 하겠다고 알렸다. 한 혁신당 대변인은 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "현재 당원들 의견은 찬-반이 5대 5 정도"라며 "당원들 의견을 주의깊게 모니터링하고 있다, 당무위에서 의견을 정리할 것"이라고 말했다.