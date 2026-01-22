김성환 장관 "푸바오, 가급적 남친과 올 수 있도록 노력"

큰사진보기 ▲22일 오후 광주광역시 북구 우치동물원을 방문한 김성환(왼쪽 세번째) 기후에너지환경부 장관 등이 판다 입식 예정 부지 등 동물원 시설을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲22일 오후 광주광역시 북구 우치동물원을 방문한 김성환(가운데 왼쪽) 기후에너지환경부 장관 등이 판다 입식 예정 부지 등 동물원 시설을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

김성환 기후에너지환경부 장관이 22일 광주광역시 북구 우치동물원을 찾아 "가급적이면 푸바오와 그 남자친구가 올 수 있도록 노력해 볼 예정"이라고 밝혔다.김 장관은 이날 우치동물원에서 판다 입식 준비 상황을 점검하고 "판다 입식이 아직 확정되지 않았지만, 최대한 빨리 판다를 한국에 데려올 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"며 이같이 말했다.김 장관은 "정상회담 이후에 중국 측도 매우 호의적이라고 알고 있다"며 "시설과 인력 등 수용 여건이 신속히 마련될 수 있도록 철저히 준비해 달라"고 당부했다.국비 지원 요청에 대해서는 "(판다 입식이) 아직은 확정되지 않았기 때문에 그 부분까지 검토하고 있지는 않지만, 당연히 국가의 상징 동물원이 될 것"이라며 "광주의 여러 가지 재정 여력 등을 고려해 볼 때 국가도 적극적으로 지원해야 할 것으로 생각한다"고 강조했다.김 장관의 이번 방문은 우치동물원의 동물관리 역량과 광주시가 추진하는 시설 준비 상황을 중앙정부 차원에서 확인하고 향후 협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다.광주시는 판다 입식을 통해 우치동물원이 축적해 온 보호와 치료 경험을 국제 멸종위기종 보전 영역으로 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 판다를 통해 구축되는 동물복지 인프라는 야생동물 등 동물 구조·보호 수준을 높일 것으로 전망된다.우치동물원은 거점동물원으로 지정된 이후 ▲제주 알락꼬리여우원숭이 수술 ▲해남 일본원숭이 진료 및 동물복지 컨설팅 ▲여수 바다거북이·펭귄 진료 등을 수행하며 호남권 동물복지 향상에 힘썼다. 이러한 성과를 바탕으로 2025년 대한민국 동물복지대상 우수상을 받았다.우치동물원 진료팀은 사육곰 농가를 대상으로 의료봉사와 수술을 지원했으며, 2022년 3월 경기도 여주에서 불법 증식된 2개월령 곰을 구조해 인공 포육으로 보호하고 있다. 현재 구조된 사육곰 4마리를 관리하고 있으며, 올해 2마리를 추가 구조할 예정이다.강기정 광주시장은 "판다 입식이 결정되면 중앙정부와 긴밀히 협력해 운영 전반을 차질 없이 준비하겠다"며 "동물복지, 멸종위기종 보전, 관광 활성화, 국제교류를 아우르는 새로운 도약의 계기로 만들어 가겠다"고 말했다.