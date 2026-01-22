해남군 "저소득층 월 10만원 저축, 3년후 1440만원+이자"

큰사진보기 ▲해남군청전남 해남군 청사. 2024. 10. 30 ⓒ 김형호 관련사진보기

전남 해남군은 일하는 저소득층의 자립과 탈수급을 지원하기 위한 희망저축계좌Ⅰ·Ⅱ 신규가입자를 모집한다. 희망저축계좌는 저소득 가구의 목돈을 마련할 수 있도록 돕는 사업이다. 3년간 본인 저축액에 정부지원금(근로소득장려금)을 추가로 적립해 주는 방식이다.'희망저축계좌Ⅰ'은 일하는 생계·의료 수급 가구를 대상으로 한다. 3년간 근로활동을 하며 매월 10만 원 이상 저축하면 매월 30만 원의 근로소득장려금을 추가 적립받을 수 있다. 3년 만기 탈수급 시 최대 1440만 원(본인 저축액 360만 원 포함)과 이자를 받는다. 모집기간은 3월 3~13일, 6월 1~15일, 9월 1~14일, 11월 2~16일 총 4회에 걸쳐 진행된다.'희망저축계좌Ⅱ'는 주거·교육 수급가구 및 차상위 가구(기준 중위소득 50% 이하)를 대상으로 한다. 3년간 근로활동을 지속하면서 매월 10만 원 이상 저축하면 1년차 매월 10만 원, 2년차 매월 20만 원, 3년차 매월 30만 원의 근로소득장려금을 추가 적립받을 수 있으며 1080만 원(본인 저축액 360만 원 포함)과 이자를 받는다. 모집기간은 2월 2~24일, 7월 1~27일, 10월 1~26일이다.군 관계자는 "희망저축계좌는 단순한 현금 지원이 아닌, 스스로 자산을 형성하며 자립 기반을 마련할 수 있는 제도"라며 "근로 의지가 있는 저소득 가구의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.자세한 사항은 읍·면사무소 또는 해남군 복지정책과 희망복지팀(☎061-530-5459)으로 문의하면 된다.