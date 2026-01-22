'TK 자민련'의 자화상

AD

누구나 알고 있듯이 지금 민주당을 둘러싼 악재는 차고 넘친다. 정책 혼선, 공천 돈 봉투 관련, 야당 시절과 달라진 태도에 대한 실망감까지 겹쳐 있다. 그럼에도 불구하고 국민의힘 지지율은 20% 안팎에 머물러 있고, 좀처럼 반등의 기미를 보이지 않는다. 문제는 민주당이 잘해서 라기 보다 국민의힘이 대안으로 전혀 인식되지 못하고 있다는 데 있다.지지율 20% 정당이 국회 의석 107석을 차지하고 있다는 현실은 기형적이다. 이는 국민의힘이 민심의 흐름을 제대로 반영하지 못한 채 과거 지역 구도에 기대 연명하고 있음을 보여준다. 특히 대구·경북(TK)에 지나치게 의존한 결과, 전국 정당이 아니라 사실상 'TK 자민련'으로 전락했다는 평가는 이미 많은 전문가들이 서슴치 않게 이야기 하고 있는것이 현실이다.다가오는 지방선거를 두고는 국민의힘 내부에서도 "어디서 이길 수 있겠느냐"는 자조 섞인 목소리가 나온다. 이는 선거 전략의 실패 이전에 정당으로서의 방향성과 명분을 상실했기 때문이다. 이재명 정부가 마음에 들지 않는다고 해서, 지지율 60%를 넘나들며 비교적 안정적으로 국정을 운영하는 상황 자체를 무작정 부정하고 공격한다고 민심이 움직일 것이라 기대하는 것은 오판이다.이러한 상황에서 최근 장동혁 대표의 단식 투쟁은 이러한 현실 인식의 부재를 상징적으로 보여준다. 단식은 명분과 목표가 분명할 때 비로소 정치적 의미를 갖는다. 정부를 압박해 정책 변화를 이끌어내거나, 여론의 공감을 얻어 협상력을 높이기 위한 수단이어야 한다. 그러나 이번 단식은 누구를 위한 것이었는지 조차 불분명했다. 그들이 말하는 특검을 여당으로 부터 합의를 이끌어 내려는 것이 목표였다면 대표가 아니라 송언석 원내대표가 했어야 한다. 8일 만에 중단된 단식이 지지율에 어떤 변화도 가져오지 못한 이유다.더 씁쓸한 이야기도 들린다. 이번 단식의 진짜 목표가 정부도, 여당도 아닌 당내 경쟁자인 한동훈 전 대표를 겨냥한 것 아니냐는 말이다. 사실이라면 이는 정치 투쟁이 아니라 내부 권력 다툼일 뿐이다. 국민의 삶과는 아무런 상관이 없다. 그러니, 국민들은 동요하지 않고 관심을 갖지 않았다.더하여, 국민의힘의 무기력함은 침묵에서도 드러난다. 윤석열 전 대통령에게 사형이 구형됐을 때도, 한때 대선 후보로까지 거론됐던 한덕수 전 총리가 1심에서 중형을 선고 받았을 때도 당의 공식 입장은 없었다. 잘된 일이라면 잘됐다고, 과하다면 과하다고 말하는 것이 정당의 최소한의 책무다. 그러나 국민의힘은 비판도, 옹호도 하지 못한 채 침묵을 택했다. 이는 정치적 계산 이전에 국민에 대한 예의의 문제다.비판할 용기도, 책임질 각오도 없는 정당은 존재 이유를 스스로 부정하는 셈이다. TK라는 안전지대에 기대 "우리마저 무너지면 안 된다"는 논리로 버티는 모습은 과거 자민련이 걸어간 길과 다르지 않다. 지지율 20%에 머무는 정당이 107석을 유지하는 현실은 민주주의의 건강함을 보여주는 지표가 아니다.이대로라면 국민의힘은 전국 정당으로서의 회복은커녕, TK에 고립된 채 서서히 정치적 영향력을 잃어갈 가능성이 크다. 이런 상황에서 당명을 바꾼다고 뭐가 바뀔 수 있을까? 국민의힘이 곱씹어 볼 문제다.