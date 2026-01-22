이재준 시장 "홍콩에서 '기업 하기 좋은 수원'을 알렸습니다"

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 21일(현지 시각) 홍콩 리츠칼튼호텔에서 홍콩 기업들을 대상으로 개최한 수원경제자유구역 투자유치설명회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

"홍콩 기업들이 수원경제자유구역의 성공을 이끌어갈 리딩기업이 돼 주길 바랍니다."

투자유치 등을 위해 홍콩을 방문 중인 이재준 수원특례시장이 21일 홍콩 리츠칼튼호텔에서 홍콩 기업들을 대상으로 수원경제자유구역 투자유치설명회를 개최했다.특히 이재준 시장은 이날 투자유치설명회를 통해 ㈜레이저발테크놀러지(레이저 장비), 타이드트론 바이오(바이오), 케어시아(인공지능 기반 바이오) 등 총 7개 기업으로부터 수원시에 대한 약 2만 5,000㎡, 4,800만 달러(705억 원) 규모의 투자의향서(LOI)를 전달받았다.투자의향서(LOI)는 정식 계약 전에 투자에 대한 의사를 나타내는 문서다. 계약이 이뤄지기 전 투자에 대한 의지를 포함하는 문서라고 할 수 있다. 수원시는 이번 홍콩 현지 투자유치설명회에 참석한 기업들과 지속해서 소통하며 수원경제자유구역에 대한 투자유치 의향을 계속해서 확보해 나갈 예정이다.이재준 시장은 이날 투자유치설명회 직후 SNS에 올린 글에서 "세계 무역과 금융의 중심 홍콩에서 '기업 하기 좋은 수원'을 알렸다"면서 "홍콩의 핀테크, 바이오, 인공지능(AI) 등 첨단기업 관계자들을 만나, 수원이 왜 투자의 최적지인지 수원경제자유구역의 비전과 강점을 설명드렸다"고 전했다.이 시장은 투자유치설명회에서 홍콩에 본사를 둔 ㈜레이저발테크놀러지의 수원 R&D센터 투자 사례를 소개했다. ㈜레이저발테크놀러지는 스마트폰 카메라에 쓰이는 레이저 젯 솔더링(미세 접합)에서 세계적 기술을 보유한 기업이다.이재준 시장은 "㈜레이저발테크놀러지는 수원시 제9호 유치기업으로, 수원이 글로벌 기업의 연구개발 거점으로 자리 잡고 있음을 잘 보여주고 있다"면서 "'기업 하기 좋은 수원'에 더 많은 글로벌 기업들이 둥지를 틀고, 좋은 일자리와 새로운 기회로 이어지길 기대한다"고 말했다.앞서 이날 투자유치설명회에는 이재준 시장을 비롯해 홍콩무역발전국 패트릭 라우(Patrick Lau) 부사장, 앤드류 추이(Andrew Tsui) 부실장과 홍콩 현지 핀테크, 바이오, 인공지능(AI) 분야 첨단 기술 기업 25개사의 경영진이 참석했다.투자유치설명회는 이재준 시장의 인사말, 패트릭 라우 부사장의 축사로 시작됐다. 이 시장은 "수원은 투자를 넘어, 여러분의 성장과 도약의 여정에 동행할 준비를 마쳤다"면서 "수원경제자유구역에 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단기술 연구소를 집중적으로 유치할 계획이다. 지방정부 차원의 해외기업 맞춤형 투자 패키지도 준비할 예정"이라고 밝혔다.패트릭 라우 부사장은 "기술혁신과 공동 성장을 위한 수원과 홍콩의 협력이 더 확대되기를 바란다"고 말했다.원순호 수원시 경제자유구역추진단장은 수원경제자유구역을 소개하는 발표를 했고, 홍콩 본사를 두고 수원에 연구·개발(R&D)센터를 운영 중인 ㈜레이저발테크놀러지의 앤드류 김 최고경영책임자(CEO)가 수원 투자 배경과 수원에서 기업 활동의 장점을 공유했다.