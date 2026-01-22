큰사진보기 ▲함양 수동면 체육회, 연말연시 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

22일 함양 수동면 체육회(회장 박남준)는 수동면사무소를 방문해 이웃돕기성금 100만 원을 기탁했다.박남준 회장은 "연이은 한파 속에 우리 지역의 어려운 이웃들이 힘든 날들을 보내고 있을 것 같아 걱정스럽다"라며 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 잘 전달되기를 바라며 수동면의 체육문화 발전뿐만 아니라 모두가 행복한 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"라며 성금을 전달했다.