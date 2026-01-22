사회부산경남한줄뉴스 26.01.22 21:59ㅣ최종 업데이트 26.01.22 21:59 함양 수동면 체육회, 연말연시 이웃돕기 성금 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양 수동면 체육회, 연말연시 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 22일 함양 수동면 체육회(회장 박남준)는 수동면사무소를 방문해 이웃돕기성금 100만 원을 기탁했다. 박남준 회장은 "연이은 한파 속에 우리 지역의 어려운 이웃들이 힘든 날들을 보내고 있을 것 같아 걱정스럽다"라며 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 잘 전달되기를 바라며 수동면의 체육문화 발전뿐만 아니라 모두가 행복한 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"라며 성금을 전달했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사안전보건공단 경남본부, 한랭질환 예방 홍보 활동 벌여 갤러리 오마이포토 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 1/6 이전 다음 이전 다음 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.