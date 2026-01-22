메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.01.22 16:38최종 업데이트 26.01.22 16:38

여주시, 청년농업인 농기계 구입비 지원... 최대 7500만 원

원고료로 응원하기
경기 여주시는 청년농업인의 안정적인 영농 정착과 경영 기반 강화를 위해 ‘2026년 청년농업인 농기계 지원사업’을 추진한다.
경기 여주시는 청년농업인의 안정적인 영농 정착과 경영 기반 강화를 위해 ‘2026년 청년농업인 농기계 지원사업’을 추진한다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 청년농업인의 안정적인 영농 정착과 경영 기반 강화를 위해 '2026년 청년농업인 농기계 지원사업'을 추진한다.

이번 사업은 관내 청년농업인이 영농에 필요한 농기계를 구입할 경우 구입비의 일부를 지원하는 사업으로, 실구매가의 50% 이내에서 최대 7500만 원까지 지원된다. 사업비는 총 10억 원(시비 50%, 자부담 50%) 규모다.

지원 대상은 여주시에 주민등록이 되어 있고 실제 관내 농지를 경작하는 만 18세 이상 39세 이하 청년농업인으로, 농업경영체 등록을 완료한 농업인이다. 다만 최근 5년 이내 동일·유사 농기계 지원사업 수혜자, 최근 3년 이내 동 사업 포기자, 농업경영체 미등록자 등은 제외된다.

AD
신청은 2026년 2월 20일까지 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 접수하며, 신청서, 사업계획서, 견적서, 농업경영체 등록 확인서 등을 제출하면 된다.

자세한 사항은 여주시 홈페이지 '여주소식–고시·공고·입법예고' 게시판에서 확인할 수 있으며, 문의는 여주시 농정과로 하면 된다.

#여주시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사저소득층 대상 '경기도 간병 SOS 프로젝트' 16개 시군 확대


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기