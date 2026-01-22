여주시, 청년농업인 농기계 구입비 지원... 최대 7500만 원

큰사진보기 ▲경기 여주시는 청년농업인의 안정적인 영농 정착과 경영 기반 강화를 위해 ‘2026년 청년농업인 농기계 지원사업’을 추진한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시는 청년농업인의 안정적인 영농 정착과 경영 기반 강화를 위해 '2026년 청년농업인 농기계 지원사업'을 추진한다.이번 사업은 관내 청년농업인이 영농에 필요한 농기계를 구입할 경우 구입비의 일부를 지원하는 사업으로, 실구매가의 50% 이내에서 최대 7500만 원까지 지원된다. 사업비는 총 10억 원(시비 50%, 자부담 50%) 규모다.지원 대상은 여주시에 주민등록이 되어 있고 실제 관내 농지를 경작하는 만 18세 이상 39세 이하 청년농업인으로, 농업경영체 등록을 완료한 농업인이다. 다만 최근 5년 이내 동일·유사 농기계 지원사업 수혜자, 최근 3년 이내 동 사업 포기자, 농업경영체 미등록자 등은 제외된다.신청은 2026년 2월 20일까지 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 접수하며, 신청서, 사업계획서, 견적서, 농업경영체 등록 확인서 등을 제출하면 된다.자세한 사항은 여주시 홈페이지 '여주소식–고시·공고·입법예고' 게시판에서 확인할 수 있으며, 문의는 여주시 농정과로 하면 된다.