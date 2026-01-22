이름뿐인 보호출산제, 국가는 '익명성' 뒤로 숨으려 하는가

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 평범한미디어에도 실립니다.

2호 구조'다. 경제적 결핍과 사회적 고립이라는 이중고를 겪는 이들에게 일반적인 바우처를 던져주며 국가의 책무를 다했다고 강변하는 것은 기만이자 행정 편의주의의 극치다.제도의 실효성을 뒷받침할 지자체의 움직임은 더욱 처참하다. 17개 시도 중 광주와 경북을 제외한 15곳이 조례를 제정했다고는 하나, 정작 현장에서 행정을 집행하는 기초자치단체의 조례 제정률은 고작 16%에 머물러 있다. 전국 234개 지역 중 단 24곳만이 법적 근거를 마련한 셈이다. 이는 위기 임산부가 거주하는 지역에 따라 보호의 수준이 천차만별이거나, 아예 보호의 사각지대에 놓일 수 있음을 시사한다. 중앙정부가 생색내기식 법안을 던져놓는 동안, 지자체들은 예산과 책임의 무게를 서로 떠넘기며 관망하고 있다. 16%라는 숫자는 한국 사회가 위기 영아와 임산부를 대하는 실제 온도다.더욱이 우리 사회의 의식 수준은 기술적 진보를 따라가지 못한 채 퇴행을 반복하고 있다. 미래학자 앨빈 토플러가 예견한 '제3의 물결'을 지나 인공지능(AI)이 인간의 지능을 추월하려는 초연결 시대를 살고 있지만, 출산과 양육을 바라보는 시각은 여전히 견고한 가부장제의 굴레 속에 박제되어 있다. 위기 임산부가 자신의 신원을 지우면서까지 고립을 택하는 배경에는 아이를 온전히 '여성만의 짐'으로 치부하고, 미혼모나 위기 임산부에게만 도덕적 낙인을 찍는 후진적 정서가 자리한다. 국가는 첨단 기술로 미래를 논하면서도, 정작 생명을 품은 여성들이 겪는 실존적 불안은 개인이 감당해야 할 부주의의 결과로 치부하며 외면하고 있다. 기술적 진보가 무색하리만큼 퇴행적인 가부장적 책임 전가는 보호출산제라는 이름 뒤에 숨은 국가의 나태함을 더욱 극명하게 드러낼 뿐이다.피로사회로 명성을 떨친 재독 철학자 한병철이 지적했듯, 현대 사회의 불안은 체제 밖으로 밀려난 이들을 소외시키는 구조에서 기인한다. 보호출산제는 이러한 소외된 자들에게 '익명성'이라는 도피처를 제공할 뿐, 그들이 다시 사회로 복귀하거나 아이를 직접 양육할 수 있는 토양을 만들지 못한다. '보호출산제'를 위한 특화 예산이 부재한 상황에서 위기 임산부는 결국 경제적 한계 때문에 양육을 포기하고 '이름 없는 출산'을 선택하게 된다. 국가가 위기 임산부에게 양육의 대안을 제시하는 것이 아니라, 오히려 익명성이라는 커튼 뒤로 아이를 유기하도록 방조하고 있는 셈이다.국가는 위기 임산부가 왜 신원을 숨겨야만 하는지, 그 불안의 실체를 직시해야 한다. 단순히 가명을 쓸 권리를 주는 것이 보호의 전부가 될 수는 없다. 지금 필요한 것은 보편적 지원금의 재탕이 아니라, 위기 임산부의 주거, 생계, 양육을 통합적으로 지원하는 별도 예산의 편성이다. 또한 지자체는 조례 제정을 통해 지역별 격차를 해소하고 촘촘한 밀착형 안전망을 구축해야 한다. 16%라는 부끄러운 제정률을 방치하는 한, 보호출산제는 생명을 구하는 제도가 아니라 책임을 지우는 제도로 남을 뿐이다. 국가의 부재를 익명성으로 가려서는 안 된다.