26.01.22 22:00최종 업데이트 26.01.22 22:00

함양 토내마을 김역곤 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

함양 병곡면 토내마을 김역곤 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁
함양 병곡면 토내마을 김역곤 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청

함양군 병곡면 토내마을에 거주하는 김역곤 씨가 21일 이웃돕기 성금 100만 원을 병곡면사무소에 기탁했다.

김역곤 씨는 "작은 정성이지만 우리 이웃들이 조금 더 따뜻한 한 해를 보내는 데 도움이 되길 바란다"라고 전하며 "앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하는 데 힘을 보태겠다"라고 말했다.

#이웃돕기

