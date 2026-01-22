함양 토내마을 김역곤 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

큰사진보기 ▲함양 병곡면 토내마을 김역곤 씨, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군 병곡면 토내마을에 거주하는 김역곤 씨가 21일 이웃돕기 성금 100만 원을 병곡면사무소에 기탁했다.김역곤 씨는 "작은 정성이지만 우리 이웃들이 조금 더 따뜻한 한 해를 보내는 데 도움이 되길 바란다"라고 전하며 "앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하는 데 힘을 보태겠다"라고 말했다.