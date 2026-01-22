사회부산경남한줄뉴스 26.01.22 22:00ㅣ최종 업데이트 26.01.22 22:00 천연염색공예협회, 440만원 상당 성금-물품 김해시에 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲천연염색공예협회, 440만원 상당 물품 김해시에 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시는 22일 (사)한국천연염색공예협회에서 이웃돕기 성금 300만원과 쌀 530kg(140만원 상당)을 기탁했다고 밝혔다. AD 성금·품은 경남사회복지공동모금회를 통해 아동복지시설 2곳에 전달된다. 임효선 협회 이사장은 "경남과 김해에서 매년 전시와 공모전을 열어 기부에 동참하고 있다"며 "이웃과 함께하는 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다. #김해시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사안전보건공단 경남본부, 한랭질환 예방 홍보 활동 벌여 갤러리 오마이포토 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 1/6 이전 다음 이전 다음 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.