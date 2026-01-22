메뉴 건너뛰기

26.01.22 22:00최종 업데이트 26.01.22 22:00

천연염색공예협회, 440만원 상당 성금-물품 김해시에 기탁

천연염색공예협회, 440만원 상당 물품 김해시에 기탁
천연염색공예협회, 440만원 상당 물품 김해시에 기탁 ⓒ 김해시청

김해시는 22일 (사)한국천연염색공예협회에서 이웃돕기 성금 300만원과 쌀 530kg(140만원 상당)을 기탁했다고 밝혔다.

성금·품은 경남사회복지공동모금회를 통해 아동복지시설 2곳에 전달된다.

임효선 협회 이사장은 "경남과 김해에서 매년 전시와 공모전을 열어 기부에 동참하고 있다"며 "이웃과 함께하는 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


