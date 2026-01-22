사회부산경남한줄뉴스 26.01.22 22:01ㅣ최종 업데이트 26.01.22 22:01 진주하동 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 쌀 500kg 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲진주하동 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 쌀 500kg 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주하동 공공형 어린이집 연합회(회장 송영숙)는 22일 지역사회 어려운 이웃돕기 백미 10kg 짜리 50포(환가액 150만 원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다. 송영숙 회장은 "아이들을 돌보는 마음으로 지역사회에 도움의 손길을 전할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 온기가 전해지길 바란다. 앞으로도 지속적인 나눔 활동으로 지역사회와 함께 성장하는 공공형어린이집이 되겠다"고 말했다. #쌀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사안전보건공단 경남본부, 한랭질환 예방 홍보 활동 벌여 갤러리 오마이포토 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 1/7 이전 다음 이전 다음 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.