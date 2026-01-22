메뉴 건너뛰기

26.01.22 22:01최종 업데이트 26.01.22 22:01

진주하동 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 쌀 500kg 기탁

진주하동 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 쌀 500kg 기탁
진주하동 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 쌀 500kg 기탁 ⓒ 진주시청

진주하동 공공형 어린이집 연합회(회장 송영숙)는 22일 지역사회 어려운 이웃돕기 백미 10kg 짜리 50포(환가액 150만 원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다.

송영숙 회장은 "아이들을 돌보는 마음으로 지역사회에 도움의 손길을 전할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 온기가 전해지길 바란다. 앞으로도 지속적인 나눔 활동으로 지역사회와 함께 성장하는 공공형어린이집이 되겠다"고 말했다.

댓글
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

