정치

26.01.22 14:48최종 업데이트 26.01.22 14:48

"민주당 공천헌금 의혹은 시스템 에러" 57%

[전국지표조사] "개인 일탈" 의견 30%에 불과... 국힘 지지층 53%가 "한동훈 제명, 잘한 결정"

2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(무소속)에게 공천헌금 명목으로 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 소환 조사를 받기 위해 출석하고 있다.
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(무소속)에게 공천헌금 명목으로 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 소환 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호

더불어민주당 공천헌금 의혹에 대해 '휴먼 에러'가 아니라 '시스템 에러'라고 보는 의견이 더 많았다. 국민의힘 윤리위원회가 당원게시판 의혹과 관련해 한동훈 전 대표를 제명한 결정에 대해서는, 국민의힘 지지층의 절반 이상이 잘한 결정이라고 봤다.

22일 발표된 전국지표조사(NBS) 1월 4주차 조사에서 드러난 현안 관련 인식이다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 19~21일 전국 만 18세 이상 1001명(총 4959명, 응답률 20.2%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 물었다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

민주당 공천헌금 의혹을 '공천 시스템의 구조적 문제'로 보는지, 아니면 '일부 인사의 개인적 일탈'로 보는지 물은 결과, "시스템 문제"라고 본 의견이 57%, "개인적 일탈"로 본 의견이 30%로 조사됐다. 모름/무응답은 13%였다. 앞서 정청래 민주당 대표가 이번 사태에 대해 "시스템 에러라기보다 휴먼 에러"라고 평가했는데, 국민 여론은 그와 다르게 사태를 보고 있는 셈이다.

AD
"시스템 문제"란 의견은 대다수 응답층에서 높게 나타났다. 광주/전라(시스템 문제 45%-개일 일탈 41%)와 민주당 지지층(47%-44%)에서만 두 의견이 비등한 편이었다.

국민의힘 윤리위원회의 한동훈 제명 결정에 대해서는 "잘한 결정"이란 의견이 43%, "잘못한 결정"이란 의견이 38%로 나타났다(모름/무응답 19%).

특히 국민의힘 지지층의 53%가 "잘한 결정"이란 평에 공감했다. "잘못한 결정"이란 평에 공감한 국민의힘 지지층은 39%였다. 이념성향별 보수층에서도 "잘한 결정"이 49%, "잘못한 결정"이 38%로 나타났다.

참고로, 장동혁 국민의힘 대표는 당 윤리위의 한동훈 제명 결정 확정을 유보한 상황이다.

당원 게시판 의혹에 관해 입장 밝히는 한동훈 한동훈 전 국민의힘 당 대표가 18일 오전 본인의 페이스북(dh.han.3)에 올린 동영상 화면 갈무리. 한 전 대표는 이날 직접 언급하지는 않았으나, 당원 게시판 의혹과 관련해 당에 심려를 끼쳤다며 '송구'하다는 표현을 사용했다.
당원 게시판 의혹에 관해 입장 밝히는 한동훈한동훈 전 국민의힘 당 대표가 18일 오전 본인의 페이스북(dh.han.3)에 올린 동영상 화면 갈무리. 한 전 대표는 이날 직접 언급하지는 않았으나, 당원 게시판 의혹과 관련해 당에 심려를 끼쳤다며 '송구'하다는 표현을 사용했다. ⓒ 한동훈

6월 지방선거 국정안정론 47%-정부견제론 40%

한편, NBS는 이번 조사에서 오는 6월 지방선거에 대한 인식도 조사했다. 현 정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 '국정안정론'과 현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다는 '정부견제론' 중 어느 의견에 더 공감하냐고 물었다.

그 결과, 국정안정론은 47%, 정부견제론은 40%, 모름/무응답은 13%로 나타났다.

연령별로는 18·19세 포함 20대(안정 23%-견제 54%)와 70대 이상(35%-53%)에서 정부견제론이 우세했고 40대(65%-23%)와 50대(66%-29%)에서는 국정안정론이 앞섰다. 30대(43%-41%)에서는 두 의견이 비등한 편이었다.

지역별로는 인천/경기(50%-37%)와 광주/전라(74%-16%)에서 국정안정론이 앞섰다. 서울(41%-45%)과 대전/세종/충청(44%-38%), 대구/경북(42%-44%)에서는 의견이 엇비슷했던 반면 부산/울산/경남(39%-50%)에서는 정부견제론이 보다 우세했다.

이념성향별 중도층에서는 국정안정론이 49%, 정부견제론이 37%, 모름/무응답이 15%로 나타났다.

자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


댓글
