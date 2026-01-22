서울대 안양수목원 3월 부터 사전예약로 운영

큰사진보기 ▲안양시 청사 ⓒ 안양시 관련사진보기

서울대 안양 수목원이 오는 3월부터 사전 예약제로 운영된다.22일 안양시는 안양수목원의 식물자원 보호와 쾌적한 탐방 환경 조성을 위해 3월 1일부터 수목원 탐방 사전 예약제를 본격 시행한다고 밝혔다.안양시와 서울대는 비개방 수목원이었던 서울대 안양 수목원을 지난해 11월 58년 만에 상시 전면 개방 후 방문객 증가 추세를 종합 분석했다. 탐방객 분산 및 교통 여건, 원활한 수목원 관리를 위해 체계적인 운영 방식 도입이 필요하다는 판단에 따라 사전 예약 시스템 구축을 준비해왔다.수목원 탐방 예약은 서울대 수목원 홈페이지(arbor.snu.ac.kr)에서 할 수 있으며, 탐방 일자를 선택해 신청하면 나타나는 큐알(QR) 코드를 저장한 뒤 수목원 정문 또는 후문에서 이를 인식해 입출입할 수 있다.예약은 탐방일 기준 30일 전부터 전날 자정까지 가능하며, 탐방 당일에는 예약 신청 할 수 없다.일일 입장 가능 인원은 평일 1500명, 주말 및 공휴일 4000명으로 제한되며, 개인 예약은 본인 포함 최대 4인까지 신청할 수 있다. 10인 이상 단체 방문의 경우 수목원 연구·교육 목적의 유관 기관에 한해 이메일(arbor@snu.ac.kr)을 통한 별도 신청 절차를 거쳐 방문이 가능하다.수목원 예약제(http://arbor.snu.ac.kr)는 2026년 1월 1일부터 2월 28일까지 시범 운영 중으로, 해당 기간에는 예약을 통한 큐알(QR) 코드 입장과 현장 입장이 가능하다. 시범 운영이 종료되는 3월 1일부터는 예약 없이 수목원에 입장할 수 없다.