안산 이주배경 아이들과 함께하는 눈썰매 체험행사

이주배경 아이들과 함께하는 눈썰매 체험행사참가자 단체사진

(사)4.16세월호참사가족협의회 가족나눔봉사단(단장 박정화), (재)4.16재단(대표 박승렬), (사)안산희망재단(이사장 이천환), (사)한겨레평화통일포럼(이사장 강신하)이 공동주최하여 고려인, 새터민, 다문화 아이들과 함께하는 '눈썰매 체험행사'를 21일, 안산썰매장에서 진행하였다.이번 행사에 참가한 아이들과 자원봉사자 150여 명은 추운 날씨 속에서도 눈썰매를 연신 타며 신나게 뛰어놀았다. 행사에 참여한 어린이 참가자들은 "눈썰매장에 처음 와봤는데, 너무 즐겁고 신나는 시간이었다"고 말하며 함박웃음을 지어 주위를 훈훈하게 만들었다.본 행사는 안산시에 사는 새터민, 고려인, 다문화 아이들에게 다양한 체험 활동과 즐거운 추억을 선물하고자 기획됐으며 매년 여름과 겨울에 새터민, 고려인, 다문화 관련 단체들과 연계해 개최하고 있다. 2025년은 안산썰매장 내부 공사로 인해 경기해양안전체험관 견학, 와동 여름물놀이행사로 대체돼 진행되기도 하였다.매년 여름과 겨울, 두차례 진행되는 썰매체험을 시작하기 전에 러시아어, 영어, 한국어로 참가어린이들에게 주의사항 및 안전교육을 진행하는 등 행사 안전에 만전을 기하며 진행하고 있다.