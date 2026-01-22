[출마합니다] 조홍철 전 대구시의원, 달서구청장 출마 "달서구 가격표 다시 쓰겠다"

큰사진보기 ▲조홍철 전 대구시의원이 22일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 대구 달서구청장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

조홍철 전 대구시의원(국민의힘 대구시당 부위원장)이 "달서의 가격표를 다시 쓰는 세일즈 구청장이 되겠다"며 대구 달서구청장 출마를 선언했다.조 전 의원은 22일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "대구의 심장이라 불리던 달서구가 활력을 잃어가고 있다"며 "인구는 줄고 청년은 떠나고 성장 동력은 멈춰 섰다"고 말했다.그는 "지금 우리에게 필요한 것은 안주가 아니라 혁신이며 관리자가 아니라 발로 뛰는 영업사원"이라며 "저 조홍철이 달서의 가치를 두 배로 높여서 달서의 가격표를 다시 쓰도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.이어 "구청장은 결재 도장만 찍는 자리가 아니다"라며 달서의 먹거리를 위해 전국 방방곡곡을 다니며 기업을 유치하고 예산을 따오는 세일즈 행정을 펼치겠다"고 강조했다.조 전 의원은 관료 출신이 아닌 정치인이 달서구를 이끌어야 한다고 강조했다. 그는 "관료 출신 행정가들은 책상 앞에 앉아 규정을 따지는 동안 달서의 기회는 날아가 버린다"며 "지금 달서구에 필요한 것은 꽉 막힌 불통이 아니라 뚫고 나가는 정치적 돌파력"이라고 주장했다.그는 달서구를 바꾸기 위한 약속으로 ▲도시의 품격을 높이고 ▲멈춰 선 경제 엔진 다시 돌리며 ▲대한민국 최고의 도시재성 성공 모델을 달서구에 이식시키겠다고 했다.이를 위해 옛 두류정수장 터에 들어설 대구 신청사 주변 역세권을 대대적으로 개발해 대구의 랜드마크로 만들고 노후화된 성서산업단지를 스마트 산단으로 탈바꿈하겠다고 밝혔다. 또 성서단지 인근 노후 지역에 문화와 예술, 기술이 결합된 창의적인 재생 모델을 도입하겠다고 약속했다.조 전 의원은 "종이 위의 이력보다 발로 뛴 거리로 스스로를 증명하겠다"며 "구민 위에 군림하는 구청장이 아닌 달서구의 물건을 파는 최고 영업 책임자가 되어 달서구를 다시 대구 1등 도시로 만들겠다"고 지지를 호소했다.