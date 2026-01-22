정동영 "평화 만드는 가장 확실한 길은 남북 간 교류"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제340차 남북교류협력추진협의회를 주재하고 있다. 2026.1.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

통일부가 22일 제340차 남북교류협력추진협의회(교추협)를 열고 2026년도 남북협력기금 운용계획안 등 8건을 심의·의결했다고 밝혔다.통일부에 따르면, 지난 2022년 2월 이후 약 4년 만에 대면회의로 열린 이날 교추협에서는 남북협력기금 지원 안건으로 ▲ 남북교류협력지원협회 위탁사업 47억 5000만 원 ▲ 겨레말큰사전 남북공동편찬사업 26억 700만 원 ▲ 개성만월대 남북공동발굴조사 관련 사업 8억 4500만 원 ▲ 남북 이산가족 유전자검사사업 6억 1200만 원 ▲ 개성공업지구지원재단(청산법인) 경비 8억 4700만 원 ▲ 판문점 견학 통합 관리 운영 22억 900만 원 ▲ 한반도통일미래센터 운영 경비 51억 9200만원 등이 의결됐다.당초 이날 의결될 것으로 기대되었던 '북한산 식품의 반입 검사 절차 등에 관한 고시' 제정안은 관련 실무협의회에 중소벤처기업부 등 관련 부처 참여 필요성이 제기돼 이를 반영해 다음 번 회의에서 의결키로 했다.'북한산 식품의 반입 검사 절차 고시'는 남북관계 단절의 현실을 고려해 수입신고에 필요한 서류와 현지실사 요건을 완화하면서도 안전검사는 강화하는 내용을 담고 있다.이날 회의를 주재한 정동영 통일부 장관은 모두발언을 통해 "평화를 만드는 가장 확실한 길은 남북 간 교류"라며 "적대와 대결의 장막을 걷어내고 대륙으로 가는 철도를 다시 연결해야 한다"고 밝혔다. 정 장관은 "이를 위한 이재명 정부의 준비는 모두 돼 있다"고도 했다.이재명 대통령 취임사 중 '아무리 비싼 평화도 전쟁보다 낫다'는 구절을 거론한 정 장관은 "싸울 필요 없는 평화를 (이 대통령은) 거듭 강조했고, 평화가 경제고 최고의 안보라는 것을 역설했다"고 말했다.그는 이어 "통일부도 2026년 새해 업무보고에서 올해를 한반도 평화공존의 원년으로 만들겠다고 약속한 바 있다"고 강조했다.남북교류협력법에 따라 통일부에 설치된 민관 협의체인 교추협은 정부위원과 민간위원 총 25명으로 구성돼 있으며 통일부 장관이 위원장을 맡고 있다.윤석열 정부에서 교추협 회의는 모두 서면으로 대체됐으며, 이날 회의는 지난 2022년 2월 이후 약 4년 만에 대면으로 진행됐다.정 장관은 이런 사실을 지적하면서 "남북관계 폐허 위에 다시 집을 짓겠다는 것이 이재명 정부의 강력한 의지"라고 말했다.