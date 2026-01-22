국회 모인 자회사 노동자들 "구조적 지배와 예산 통제에 절규"

큰사진보기 ▲공공기관 자회사 운영 개선방안 및 원청교섭 경로모색 토론회 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲차유미 한신대학교 연구교수

문재인 정부의 정규직전환 정책에 따라 설립된 공공기관 자회사 노동자들이 여전히 모회사의 구조적 지배와 예산 통제 아래 열악한 처우를 강요받고 있다는 비판의 목소리가 커지고 있다.1월 21일 공공연대노조는 국회의원회관 제4간담회의실에서 '공공기관 자회사 운영 개선방안 및 원청교섭 경로모색 국회토론회'를 진보당 정혜경 국회의원, 조국혁신당 차규근 국회의원, 기본소득당 용혜인 국회의원, 사회민주당 한창민 국회의원과 함께 개최하였다.이번 토론회에서는 자회사 노동자들의 처우개선을 위한 실질적인 대책 마련과 원청교섭과 관련한 논의기 진행되었다.토론회 발제자로 나선 차유미 한신대학교 연구교수는 모회사가 인사, 예산, 사업 운영 전반을 장악하고 있는 구조적 지배 구조를 조목조목 비판했다.차 교수는 "정부의 자회사 운영 모델은 독립성과 전문성을 목적으로 했으나, 현실은 원·하청 관계와 다를 바 없는 종속적 관계가 유지되고 있다"며 "특히 기획재정부의 공공기관 경영평가에서 자회사 운영 실태 점수는 낮아진 반면, 재무 관리 성과 점수는 대폭 높아져 모회사가 성과급을 위해 자회사의 인건비를 삭감할 수밖에 없는 구조"라고 진단하였다.실제로 공공기관 경영평가 지표를 살펴보면, 자회사 운영 실태 평가 점수는 2021년 최대 5점에서 2022년 3.1점으로 하락한 반면, 생산성 및 재무관리 성과 점수는 10점에서 20점으로 두 배 가까이 상향되었다.차 교수는 "모회사의 일반관리비 절감 항목에 자회사 인건비가 포함되어 있어, 자회사의 처우를 개선하면 모회사의 평가 등급이 낮아지는 모순이 발생한다"며 "이러한 불합리한 구조가 노동자들을 단식과 파업으로 내몰고 있다"고 지적했다.이현우 노무사(커넥트노무법인)는 법적 판단 기준을 근거로 원청의 사용자성을 주장했다.이 노무사는 "대법원 판결 등에 따르면 근로조건에 대한 실질적 지배력과 경제적 종속성이 사용자 판단의 핵심 기준"이라며 "자회사의 원가 산출 내역이 원청의 계약에 의해 결정되는 구조라면 원청은 당연히 교섭의 주체가 되어야 한다"고 설명했다.이 노무사는 "자회사를 만들었다면 최소한 자율권을 충분히 보장하고 스스로 운영할 수 있는 토대를 만들어줬어야 하는데, 현실은 원청의 철저한 통제 아래 놓여 있다"며 "그 결과적인 책임을 이제는 원청과의 교섭으로 지게 되는 히스토리적인 과정으로 이해해야 한다"고 덧붙였다.현장 토론에서는 한국공항공사와 한국조폐공사 자회사 노동자들의 구체적인 피해 사례가 공유되었다.박문종 공공연대노조 강서지부장은 "한국공항공사는 100% 출자 자회사를 설립하고도 낙찰률 87.99%를 적용하는 용역 계약 방식을 고수하며 자회사 임직원의 노무비를 일반관리비에서 지급하고 있다"며 "노동조합의 힘을 분산시키기 위해 자회사를 3개로 쪼개고 모회사 퇴직자들의 낙하산 인사 창구로 활용하는 등 자회사 노동자들의 고용은 안정됐을지 몰라도 처우는 오히려 후퇴하고 있다"고 비판했다.98일째 천막 농성을 이어가고 있는 신준호 공공연대노조 콤스코시큐리티 지부장은 신준호 지부장은 한국조폐공사 자회사 노동자들의 처우 개선을 위해 원청교섭의 필요성을 강조했다. 신 지부장은 "자회사에 임금 인상이나 복지 개선을 요구해도, 최종 결정은 모회사(한국조폐공사) 이사회에서 이루어지기 때문에 자회사 단독 교섭만으로는 실질적인 변화를 이끌어내기 어렵다고 밝혔다.정혜경 진보당 국회의원은 여는발언을 통해 "자회사 운영 개선 방안을 논의하고 있지만, 자회사가 왜 유지되어야 하는가에 대해 근본적인 의문이 있다"며 "똑같은 공공기관 업무를 수행하는 노동자들을 굳이 자회사라는 별도의 울타리에 가둬둘 이유가 없다"고 주장했다.정 의원은 "비용적 측면이나 관리의 효율성 측면에서도 자회사를 거치지 않고 공공기관이 직접 운영하는 방안이 더 타당하다"며 "원청 교섭을 가능하게 하는 노조법 2조 개정과 함께, 자회사를 다시 공공기관이 직접 고용하는 방향으로 힘을 모으는 것이 근본적인 해결책"이라고 역설했다.