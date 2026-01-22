김경수 "부울경 행정통합은 생존전략, 선택 아닌 필수"

큰사진보기 ▲김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장은 22일 국립창원대학교에서 학생과 주민, 기업 관계자들을 만나 대화했다. ⓒ 지방시대위원회 관련사진보기

김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장이 청년들을 만나 "부산울산경남 행정통합은 생존전략이고, 선택이 아닌 필수"라고 말했다. 김 위원장은 22일 국립창원대학교에서 학생과 주민, 기업 관계자들을 만나 대화하며 이같이 밝혔다.지방시대위원회는 "이번 방문은 정부의 '5극 3특 국가균형성장 전략' 가운데 부울경 초광역 성장 전략과 행정통합의 필요성을 청년과 공유하고, 지역대학이 초광역 성장의 중심 주체로 수행해야 할 역할을 현장에서 직접 소통하기 위해 마련됐다"라고 전했다.김 위원장은 "수도권 일극 구조가 한계에 도달한 지금, 부울경이 개별 지자체 단위로 분절된 채 경쟁하는 방식으로는 더 이상 지속가능한 성장이 어렵다"며 "부울경 행정통합은 선택의 문제가 아니라 지역 생존을 위한 필수 과제"라고 강조했다.김 위원장은 "부울경은 제조업·항만물류·에너지·미래 모빌리티 등 국가 핵심 산업이 집적된 지역임에도, 행정 경계로 인해 산업 정책·교통망·인재 양성 체계가 분산돼 왔다"라며 "행정통합을 통해 정책 결정과 재정, 산업 전략을 하나의 틀로 묶을 때 비로소 수도권과 경쟁할 수 있는 실질적 초광역 경제권이 형성된다"고 밝혔다."행정통합의 가장 중요한 출발점이 '청년의 삶'에 있다"고 한 김 위원장은 "청년들이 지역을 떠나는 근본적인 이유는 일자리 수의 문제가 아니라, 교육·취업·주거·문화가 하나의 권역 안에서 연결되지 않기 때문"이라며, "부울경 행정통합은 청년에게 하나의 통합된 생활권과 인재 시장을 제공하는 구조 개편"이라고 설명했다.이어 "부울경이 행정적으로 통합되면 대학 간 칸막이도 허물어질 수 있다"라며 "창원대를 비롯한 지역 거점대학들이 경쟁이 아닌 역할 분담을 통해 초광역 공동 인재 양성 체계를 구축해야 한다. 이것이 지방시대가 요구하는 새로운 대학 모델"이라고 덧붙였다."창원이 부울경 행정통합과 초광역 성장의 핵심축"이라고 한 김 위원장은 "창원은 부울경 제조업의 중심이자 방산·기계·미래 모빌리티 산업의 핵심 거점"이라며 "창원이 중심을 잡고 부산의 물류·금융, 울산의 에너지·대기업 산업 역량이 결합될 때 부울경은 하나의 완결된 산업 생태계를 갖춘 초광역 경제권으로 도약할 수 있다"고 강조했다.또 그는 "부울경 행정통합은 행정 조직을 합치는 문제가 아니라, 청년의 삶과 산업·대학·도시의 구조를 하나로 재설계하는 국가 전략"이라며 "초광역 단위에서 인재·산업·정주가 선순환할 때 진정한 국가균형성장이 완성된다"고 밝혔다.그러면서 김경수 위원장은 "창원대가 부울경 초광역 인재 양성 체계의 핵심 거점으로서, 지역과 함께 성장하는 대학 모델을 만들어 주길 기대한다"라며 "지방시대위원회도 부울경 행정통합이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.지방시대위원회는 "앞으로도 부울경 행정통합을 포함한 권역별 초광역 협력을 국가균형성장의 핵심 전략으로 추진하고, 청년이 체감할 수 있는 일자리·교육·정주 여건 개선 성과를 지속적으로 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.