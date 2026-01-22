사천 시민사회단체 "송도근, 뻔뻔한 복귀 즉각 철회하라"

큰사진보기 ▲지난해 광복절 특별사면복권으로 피선거권을 회복한 송도근 전 사천시장이 더불어민주당에 입당해 6·3 지방선거 출마를 준비하는 가운데, 지역사회에서도 반발 목소리가 나왔다. 사천진보연합, 민주노총 사천지부, 사천농민회, 사천여성회, 사천환경운동연합, 교육희망사천학부모회 등 6개 단체는 1월 22일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "(송도근 전 시장의) 뻔뻔한 복귀는 사천 시민에 관한 모독"이라고 목소리를 높였다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

지난해 광복절 특별사면복권으로 피선거권을 회복한 송도근 전 사천시장이 더불어민주당에 입당해 6·3 지방선거 출마를 준비하는 가운데, 지역사회에서도 반발 목소리가 나왔다.사천진보연합, 민주노총 사천지부, 사천농민회, 사천여성회, 사천환경운동연합, 교육희망사천학부모회 등 6개 단체는 22일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "(송도근 전 시장의) 뻔뻔한 복귀는 사천 시민에 관한 모독"이라고 목소리를 높였다.송도근 전 사천시장은 2021년 청탁금지법 위반으로 대법원 확정 판결을 받아 시장직을 상실했다. 하영제 전 국회의원에게 불법 정치자금 1000만 원을 전달한 혐의로 벌금형을 선고받기도 했다. 이후 지난해 광복절 특별사면·복권으로 피선거권을 회복했고, 지난 17일 민주당 경남도당 당원자격심사위원회에서 입당이 승인됐다.이들 단체는 "송 전 시장은 2021년 청탁금지법 위반으로 시장직에서 쫓겨난 인물"이라며 "이는 단순한 실수가 아니라 시민이 부여한 권한을 사적으로 남용한 중대한 범죄행위"라고 비판했다. 이어 "그 결과 사천시는 전국적인 조롱의 대상이 됐고, 시민들은 고개를 들 수 없는 수치를 감내해야 했다"고 지적했다.이어 "(송 전 시장이) 단 한 차례의 진정성 있는 사과도, 책임 있는 반성도 없이 다시 정치판에 얼굴을 들이밀고 있다"며 "이는 시민을 깔보고 법과 민주주의를 우습게 여기는 오만한 정치 폭력"이라고 목소리를 높였다.기자회견문을 낭독한 하승원 사천농민회장은 "사천은 지금 항공우주산업이라는 국가 핵심 미래산업의 중심 도시로 도약해야 할 중대한 기로에 서 있다"며 "이런 시점에 과거 비리 정치, 책임 회피 정치의 상징과도 같은 인물이 다시 등장하는 것은 사천의 미래를 과거로 되돌리는 행위"라고 규탄했다.이들은 ▲ 송 전 시장은 범죄행위에 관해 시민들에게 공개 사과할 것 ▲ 즉각 정계 은퇴할 것 ▲ 민주당 경남도당은 입당 승인을 철회할 것 등 세 가지를 요구했다.이날 단체들의 기자회견이 끝나자 송 전 시장 측 인사가 입장 자료를 배포했다. 송 전 시장은 입장 자료에서 "시민단체의 매서운 비판은 지역 발전을 염원하는 진심 어린 목소리임을 잘 알고 있다"며 "겸허히 경청하고 스스로를 되돌아보는 거울로 삼겠다"고 밝혔다.그러면서도, "지난해 출마 선언 당시 이미 인정할 것은 모두 인정하고 진심 어린 사죄의 말씀을 드린 바 있다"며 "모든 경험과 역량을 사천의 백년대계를 위해 쓰는 것이야말로 진정한 사죄이자 시민께 진 빚을 갚는 길"이라며 출마 의지를 재차 강조했다.이 입장문에 이날 기자회견에 나섰던 단체들은 "뻔뻔하다"고 반박했다. 송 전 시장이 지난해 11월 출마 선언 당시 사과했다는 주장을 두고는, "부족하다. 공식적인 공개 자리에서의 사과를 요구하고, 사과뿐 아니라 정계 은퇴와 자숙을 원한다"며 "진정한 봉사, 진정한 사죄의 의미는 정계 은퇴"라고 강조했다.한편, 민주당 사천시장 후보 공천 경쟁은 정국정 경남도당 부위원장, 최상화 전 청와대 춘추관장, 송 전 시장의 3파전이 될 전망이다. 6·3 지방선거를 앞두고 경남에서는 최상화 전 춘추관장, 최구식 전 국회의원(한나라당 출신) 등 보수 인사들의 민주당 입당이 잇따르고 있다.