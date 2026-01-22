관세 철회로 급한 불 껐지만... 트럼프의 그린란드 야망 계속

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

스위스의 다보스 세계경제포럼(WEF)에 참석한 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 미국의 그린란드 획득에 반대한 유럽 국가들에 대한 관세 부과 계획을 철회한다고 밝혔다. 이는 마르크 뤼터 나토 사무총장과의 회담 후 나왔다.트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 뤼터 사무총장과 "매우 생산적인 만남"을 가졌다고 전하며, 뤼터 사무총장이 "그린란드, 사실상 북극 지역 전체와 관련된 향후 거래"에 동의했다고 밝혔다.이어 "(이 거래가) 미국과 모든 나토 국가들에게 훌륭한 해결책이 될 것"이라고 덧붙였지만, 상세한 내용은 밝히지 않았다. 그는 마르코 루비오 미 국무장관과 스티브 위트코프 특사가 협상하는 동안 자신에게 직접 보고할 것이라고 전했다.알리슨 하트 나토 대변인은 성명을 통해 회담에서 "북극의 중요한 안보 문제가 논의됐다"고 밝혔다. 그러면서 "덴마크, 그린란드, 미국 간 협상은 러시아와 중국이 경제적으로나 군사적으로 그린란드에 발을 들여놓지 못하게 하는 것을 목표로 진행될 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 다보스 포럼 연설에서 그린란드를 획득하기 위해 무력을 사용하지 않을 것이라고 말했다. 그는 "미국이 무력을 쓰길 원한다면 누구도 막지 못하겠지만, 우린 그렇게 하지 않을 것"이라며 "무력을 사용할 필요도 없고, 원치도 않는다. 나는 무력을 사용하지 않을 것이다"라고 재차 강조했다.그러나 트럼프 대통령은 참석한 세계 지도자들에게 미국이 덴마크로부터 그린란드 통제권을 가져오도록 허용할 것을 촉구하며, 무력 사용 언급에 버금가는 압박성 발언을 했다. 그는 "(미국의 계획에) YES라고 말하면 우린 매우 고마워할 것이다. 그러나 NO라고 하면 우린 그걸 기억할 것"이라며, 그린란드 획득을 위한 "즉각적인 협상"을 원한다고 덧붙였다.미국이 협상을 통해 어떤 거래를 원하는지는 이후 언론 보도를 통해 밝혀졌다. 트럼프 대통령은 CNBC 기자에게 나토 사무총장과 합의한 내용에는 그린란드에 대한 광물권 획득과 골든돔 미사일 방어체계 건설이 포함돼 있다고 밝혔다. CNN 기자에게는 거래가 "진정한 국가 안보와 세계 안보 등 우리가 필요한 모든 것을 갖는 것"이라고 답했지만, 그러나 그린란드 소유 여부에 대해서는 확답을 피했다.트럼프 대통령의 SNS 발언 이후, 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관은 성명을 통해 "이제 덴마크의 레드라인을 존중하면서 북극에서의 미국 안보 문제를 논의하자"고 밝혔다. 그러나 덴마크 방송인 DR에는 그린란드를 미국에 넘기는 것은 "고려될 수 없는 일이며, 우리는 근본적인 원칙을 저버리는 협상을 하지는 않을 것"이라고 강조했다.트럼프 대통령의 연설과 사회관계망 발언으로 덴마크와 자치령인 그린란드, 유럽 국가들은 일단 발등에 떨어진 불은 끈 셈이다. 그러나 트럼프 대통령은 다보스 연설 전까지 그린란드 획득을 위한 무력 사용 가능성을 완전히 배제하지 않았다.또한 지난 17일에는 미국의 그린란드 획득에 반대하는 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드에 오는 2월 1일부터 10%, 6월 1일부터는 25%의 관세를 부과하겠다고 노골적으로 협박했다.이런 압박에 유럽 국가들은 강한 어조로 반감을 표시했고, 트럼프 대통령에 대항해 일명 '무역 바주카포'로 불리는 통상위협대응조치(ACI) 발동까지 고려했다. 상황이 험악해지고 미국이 경제적으로 타격을 받을 수 있다는 관측이 잇달아 나오자, 트럼프 대통령은 결국 관세 카드를 철회했다.이번 관세 철회는 겉으로 보면 뤼터 나토 사무총장과의 회담이 결정적 역할을 한 것으로 보인다. 그러나 사실상 회담에서는 이미 예상됐던 광물권 획득이나 미사일 방어체계 건설 계획 외에 다른 구체적인 내용이 없었고 단지 향후 협상을 한다는 것이 핵심이었다.이런 점에서 뤼터 사무총장이 사면초가에 빠진 트럼프에게 동맹국들에 대한 협박성 발언을 수습할 명분을 제공했고, 트럼프 대통령이 이를 수용한 것으로 보인다. 뤼터 사무총장 입장에서는 그린란드 문제를 제대로 논의할 시간을 벌기 위한 목적이 더 중요했을 것이다.급한 불은 껐지만 트럼프 대통령이 그린란드 획득 의지를 굽힌 건 아니어서 상황은 여전히 불안하고 불확실성이 크다. 특히 트럼프 대통령의 외교가 예측 불가능하고 이번 관세 카드 철회처럼 자신의 말도 필요에 따라 뒤집기도 한다는 점에서 더욱 그렇다.에바 부쉬 스웬덴 부총리는 CNN과의 인터뷰에서 "오늘의 진전이 내일의 골칫거리가 될 것"이라며 "이번 회담의 거래로 정말 어떤 일이 뒤따를지 얘기하는 건 너무 이르다"고 말했다.골든돔을 건설하겠다는 트럼프 대통령의 언급 또한 우려를 낳고 있다. 그것이 결국 그린란드 영토를 차지하기 위한 포석일 수 있기 때문이다. 이와 관련해 <뉴욕타임스>는 골든돔 건설은 그에 해당하는 그린란드 영토에 대한 미국의 소유권을 허락하는 것이 될 것이라고 주장했다.그러나 유럽은 덴마크와 자치령인 그린란드의 주권 문제에 대해서는 여전히 단호한 입장이며, 트럼프 대통령에게 쉽게 굴복하지 않을 것으로 보인다. 그간 미국의 관세 부과나 국방비 증액 압박 등을 모두 수용했던 유럽 국가들이 관세 문제와 관련해 미국과의 관계 악화를 무릅쓰고 단호한 입장을 표명했던 것을 보면 더욱 그렇다.또 다른 이유는 미국과의 신뢰에 이미 금이 갔고, 특히 트럼프 대통령과의 관계에 있어서는 거의 기대하는 것이 없기 때문이기도 하다. 이런 상황을 만든 데는 두말할 필요 없이 트럼프 대통령의 언행이 끼친 영향이 가장 크다.다보스 연설에서 트럼프 대통령은 서슴 않고 유럽 국가들을 무시하는 발언을 했다. 그는 덴마크가 그린란드 통치권을 포기하지 않는 것이 "은혜를 모르는" 행동이라고 비방했다. 그러면서 2차 세계대전 때 미국이 독일로부터 덴마크를 보호해줬기 때문에 덴마크는 미국에 빚을 지고 있다고 주장했다.다보스 세계경제포럼 개최국인 스위스에 대해서는 "단지 미국 덕분에 좋은 (상황)"이라고 폄하했다. 이어 대부분 유럽 출신인 청중들에게 "미국 덕분에 자산을 형성하는 곳이 세계 곳곳에 있다"면서 "미국이 없으면 아무 것도 할 수 없을 것"이라며 무시하는 발언을 했다.심지어 마크롱 프랑스 대통령을 공개적으로 조롱하기까지 했다. 그는 전날 마크롱 대통령이 눈 건강 문제로 조종사용 선글라스를 쓰고 연설을 한 데 대해 "(마크롱 대통령이) 어제 아름다운(beautiful) 선글라스를 쓴 걸 봤다. 대체 뭔일이냐?"고 말했다. 이는 트럼프 대통령이 전 세계에 중계된 연설을 통해 유럽 국가들을 적으로 만들었다고 해도 과언이 아니다.그린란드 문제가 앞으로 어떻게 전개될지는 알 수 없으나 미국과 유럽 국가들의 신뢰는 이미 깨졌고 관계는 거의 돌이킬 수 없는 지경에 이르렀다. 물론 쌍방의 노력으로 언제든 관계가 회복될 가능성은 있지만 트럼프 대통령이 그린란드에 대한 야욕을 버리지 않는 한, 그리고 미국의 힘을 과시하면서 계속 유럽 국가들을 무시하고 압박하는 한 쉽지 않을 것으로 보인다.트럼프 대통령의 개인적 욕망과 언행이 2차 세계대전 이후 공동으로 발전시키고 유지해 온 미국과 유럽 국가들의 견고한 협력 및 동맹 관계, 나아가 국제질서에 치명적인 악재가 됐다.