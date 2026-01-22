메뉴 건너뛰기

정치

26.01.22 12:13최종 업데이트 26.01.22 12:48

박근혜 "단식 멈춰달라" 권유에 장동혁 8일 만에 단식 중단

국회 방문한 박근혜 "진정성 인정할 것"... 장동혁 "더 큰 싸움 위해 단식 중단"

장동혁 농성장 찾은 박근혜 박근혜 전 대통령이 22일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진
장동혁 농성장 찾은 박근혜박근혜 전 대통령이 22일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진

'공천헌금 및 통일교 특검' 수용을 촉구하며 단식을 이어오던 장동혁 국민의힘 대표가 22일, 8일 만에 단식을 중단하기로 했다. 전직 대통령 박근혜씨가 이날 국회를 찾아 장 대표에게 단식 중단을 권유하자, 장 대표가 수용 의사를 밝힌 것이다.

박씨는 이날 오전 11시 20분경 국회 로텐더홀에서 장 대표를 만나 "물과 소금만 드시면서 단식하신다는 말을 들어서 많은 걱정을 했다"라며 "계속 단식을 하게 되면 몸이 많이 상하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "장 대표가 요구한 통일교 특검, 공천 비리에 대한 특검을 정부여당이 받아주지 않아서, 뭐 아무 것도 얻지 못한 단식이 아니냐 비난할 수 있겠지만 절대 그렇지 않다"라며 "생각이 조금씩 다를 순 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 점에 대해서는 국민들께서 진정성을 인정할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "훗날을 위해 단식을 이제 멈추시고 건강을 회복하셨으면 한다"라며 "오늘 이 자리에서 단식을 그만두겠다, 이렇게 약속을 해달라"고 당부했다. 이에 장 대표는 "그렇게 하겠다"라고 답했다.

박씨는 "건강을 빨리 회복하시면 다시 만날 날이 있을 것"이라고 했고 장 대표는 "다시 뵙기를 기약하겠다"라고 말했다.

장동혁 농성장 찾은 박근혜 박근혜 전 대통령이 22일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다.
장동혁 농성장 찾은 박근혜박근혜 전 대통령이 22일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진

장 대표는 병원 후송 전 직접 단식 중단 관련 입장을 밝혔다. 휠체어에 앉은 장 대표는 "좀 더 길고 큰 싸움을 위해 단식을 중단한다"라며 "그러나 부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작"이라고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 "국민의힘은 장 대표의 목숨 건 단식투쟁의 뜻을 이어받아 쌍특검법 도입을 위한 강력한 투쟁을 전개해 나가겠다"고 밝혔다.

8일 만에 단식 중단한 장동혁 대표 '통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진
8일 만에 단식 중단한 장동혁 대표'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진

'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다.
'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진

통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 8일째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진
통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 8일째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진

