박근혜 "단식 멈춰달라" 권유에 장동혁 8일 만에 단식 중단

큰사진보기 ▲장동혁 농성장 찾은 박근혜박근혜 전 대통령이 22일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장동혁 농성장 찾은 박근혜박근혜 전 대통령이 22일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 만에 단식 중단한 장동혁 대표'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 단식을 시작한 장동혁 국민의힘 대표 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 8일째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

'공천헌금 및 통일교 특검' 수용을 촉구하며 단식을 이어오던 장동혁 국민의힘 대표가 22일, 8일 만에 단식을 중단하기로 했다. 전직 대통령 박근혜씨가 이날 국회를 찾아 장 대표에게 단식 중단을 권유하자, 장 대표가 수용 의사를 밝힌 것이다.박씨는 이날 오전 11시 20분경 국회 로텐더홀에서 장 대표를 만나 "물과 소금만 드시면서 단식하신다는 말을 들어서 많은 걱정을 했다"라며 "계속 단식을 하게 되면 몸이 많이 상하게 될 것"이라고 말했다.이어 "장 대표가 요구한 통일교 특검, 공천 비리에 대한 특검을 정부여당이 받아주지 않아서, 뭐 아무 것도 얻지 못한 단식이 아니냐 비난할 수 있겠지만 절대 그렇지 않다"라며 "생각이 조금씩 다를 순 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 점에 대해서는 국민들께서 진정성을 인정할 것"이라고 밝혔다.그러면서 "훗날을 위해 단식을 이제 멈추시고 건강을 회복하셨으면 한다"라며 "오늘 이 자리에서 단식을 그만두겠다, 이렇게 약속을 해달라"고 당부했다. 이에 장 대표는 "그렇게 하겠다"라고 답했다.박씨는 "건강을 빨리 회복하시면 다시 만날 날이 있을 것"이라고 했고 장 대표는 "다시 뵙기를 기약하겠다"라고 말했다.장 대표는 병원 후송 전 직접 단식 중단 관련 입장을 밝혔다. 휠체어에 앉은 장 대표는 "좀 더 길고 큰 싸움을 위해 단식을 중단한다"라며 "그러나 부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작"이라고 말했다.송언석 국민의힘 원내대표는 "국민의힘은 장 대표의 목숨 건 단식투쟁의 뜻을 이어받아 쌍특검법 도입을 위한 강력한 투쟁을 전개해 나가겠다"고 밝혔다.