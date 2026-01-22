이 대통령이 꼬집은 '대북 저자세' 신문 사설, 어디에서 시작됐나 봤더니

▲'동아일보'는 1월 12일자 신문 사설(北으로 간 미확인 드론… 재발 막되 北 의도에 말리지 말라)에서 “그런 북한 주장에 화들짝 놀란 듯 민감하게 반응하는 정부의 모습은 당장 야당으로부터 “북한엔 자동 저자세냐”는 비판을 샀다“면서, 이에 동조하는 논조를 보였다. ⓒ 동아일보 관련사진보기