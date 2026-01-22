청양 주민들의 500일 피켓 투쟁, "지천댐 건설은 환경재앙"

큰사진보기 ▲22일 충남 청양군 지처댐 반대 투쟁위 소속 주민들이 청양군청 앞에서 '지천댐 반대' 피켓을 들고 있다. ⓒ 이재환 - 지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 충남 청양군청 앞 지천댐 반대 대책위 소속 주민이 '공론화가 웬말이냐'라고 적힌 만장을 들고 시위를 벌이고 있다. ⓒ 이재환 -지천댐 반대대책위 관련사진보기

▲지천댐 반대 대책위 활동 영상 이재환 -지천댐 반대대책위 제공 관련영상보기

최근 영하의 날씨가 이어지고 있지만 지천댐 건설을 반대하는 충남 청양군 주민들은 댐 건설 반대 투쟁을 멈추지 않고 있다. 지천댐 반대 대책위 주민들은 지난 2024년 7월 18일 지천댐 건설 반대 성명 발표를 시작으로, 3년째 투쟁 중이다. 청양군청 앞 피켓 시위도 500일째(1월 22일 기준)로 접어 들었다.앞서 지난 2024년 7월 30일 윤석열 정부는 기후대응을 명분으로 14개 신규댐 설치 계획을 세웠다. 정권이 바뀌고 2025년 10월 환경부(장관 김성환)는 14개 중 7곳의 댐 추진을 취소했다. 그러나 후보지(안)이었던 지천댐은 취소되지 않았다.주민들의 투쟁이 계속되고 있는 이유는 환경부가 '공론화 위원회'를 통해 지천댐 건설 여부를 결정하겠다며 최종 결정을 차일피일 미루고 있기 때문이다.환경부 관계자는 22일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(지천댐 관련) 공론화위원회 위원을 선정하고 참여 의사를 묻고 있다. 아직 위원회 구성이 확정된 것은 아니다. (참여) 의사를 타진하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "위원회에서는 댐 건설 여부를 포함, 이 댐이 필요한지부터 원점에서 검토할 것"이라고 설명했다.하지만 주민들은 '윤석열 정권의 기후대응댐 후보지안'에 불과했던 지천댐 건설 계획이 여전히 취소되지 않고 있다는 것 자체도 납득이 어렵다는 반응이다.김명숙 지천댐 반대대책위 공동위원장은 "지천댐은 후보지도 아니고 후보지안에 불과했다. 공론화위원회를 인정할 수가 없다. 후보지안에 불과한 지천댐은 공론화 내지는 재검토 대상이 될 수가 없다. 댐 건설 계획을 즉각 취소해야 한다"고 비판했다.이어 "공론화위원회 구성 자체가 댐 추진을 위한 것이 아닌가하는 의심도 든다. 현재 지천댐 부지 주변에서는 땅 투기가 공공연하게 이루어지고 있다. 그들이 댐 건설 찬성 여론을 주도하고 있다. 단순 찬·반여론으로 몰아가선 안된다"라고 경고했다.그러면서 "청양의 환경을 가장 잘 아는 전문가는 주민들이다. 환경부가 찬성과 반대 주민들을 한자리에 모아 놓고 의견을 들어야 한다"고 지적했다.주민들이 지천댐 건설에 반대하고 있는 이유는 댐 건설이 '환경재앙'을 불러올 수 있다는 우려 때문이다. 최근 여름 장마철에 반복되는 집중호우로 금강 하류인 청양 지역의 침수 피해가 반복되고 있다.금강 하류 부근에 위치한 청양의 경우 집중호우시 대청댐 방류와 서해 만조가 겹칠 경우, 피해가 발생할 수 밖에 없는 구조이다. 여기에 지천댐이 건설되고 댐 방류 시점을 조절하는데 실패할 경우 청양군의 침수 피해는 더욱 커질 수 밖에 없다는 게 주민들의 판단이다.주민 A씨는 "댐에 물을 가두어 녹조가 발생하고, 안개 일수가 높아져 농작물 피해를 입는 것은 부차적인 문제이다"라며 "하류 지역 주민들은 지천댐이 건설되면 물 폭탄을 등뒤에 지고 사는 꼴이 된다. 홍수 피해가 발생하면 누가 책임을 질 것인가"라고 반문했다.