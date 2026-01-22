송재선 "정당의 주인은 당원, 1인1표제는 민주주의 현재형"

큰사진보기 ▲발기인대회당원주권시대 발기인대회에 참석한 송재선 공동위원장 ⓒ 고창남 관련사진보기

AD

- 당원주권시대란 무엇이며, 지금 이 시점에 왜 필요한가?

- 현재 민주당 운영에서 당원의 의사는 실제로 얼마나 반영되고 있다고 보는가?

큰사진보기 ▲인사말▲당원주권시대 출범식에서 인사말을 하는 송재선 위원장 ⓒ 고창남 관련사진보기

- 당원주권 강화가 계파정치나 조직 동원으로 흐를 위험은 없는가?

- 실질적인 '당원주권시대'를 정착시키기 위해 가장 시급한 과제는 무엇인가?

- 1인 1표제는 민주당을 어떻게 바꿀 수 있나?

- 마지막으로 당원주권시대를 향한 향후 활동 방향과 계획에 대해 한 말씀 부탁한다.

최근 더불어민주당에서 '1인 1표제'가 다시 뜨거운 쟁점으로 부상하고 있다. 지난해 12월 중앙위원회에서 정족수 미달로 부결된 지 40여 일 만인 지난 1월 16일, 최고위원회의에서 '1인 1표제' 재추진이 의결됐다.이어 19일에는 대의원·권리당원 '1인 1표제' 도입을 골자로 한 당헌 개정안이 당무위원회를 통과했다. 해당 개정안은 오는 22∼24일 권리당원 여론조사를 거친 뒤, 다음 달 2∼3일 중앙위원회 투표를 통해 최종 확정된다.이와 관련해 지난 1월 5일 국회의원회관 대강당에서는 1천 명이 넘는 더불어민주당 권리당원들이 모여 '당원주권시대 발기인대회'를 열었다. '당원주권시대'는 권리당원 1인 1표제를 핵심 가치로 내세운 권리당원 중심의 정책·혁신·실천 조직이다.22일, 서울시 여의도의 한 카페에서 당원주권시대 공동위원장인 송재선 위원장을 만나 당원주권시대 출범 배경과 가치, 향후 계획에 대해 이야기를 나눴다.송재선 위원장은 현장과 조직을 기반으로 성장해 온 정치 전략가다. 그는 이재명 경기도지사 경선 과정부터 선거운동에 참여하며 정치 여정의 출발을 알렸다. 이후 20대·21대 대통령선거 캠프에서 조직전략실장, 총괄특보단 부단장, 상황부실장 등 핵심 보직을 맡으며 선거 조직 운영과 전략 수립을 담당했다.또한 민선 8기 경기도지사 인수위원회에 참여해 도정 출범 과정에 힘을 보탰고, 이른바 '7인회' 멤버로 알려진 이규민 전 의원실에서 근무하며 입법·정책 현장 경험도 쌓았다. 캠프와 행정, 국회를 두루 거친 이력은 그의 실무 중심 정치 감각과 조직 이해도를 보여준다. 다음은 송재선 위원장과의 일문일답이다."당원주권이란 정당의 주인이 특정 지도부나 계파가 아니라 당원 전체임을 분명히 하고, 공천·당직 선출·주요 노선 결정 등 핵심 의사결정 과정에서 당원의 참여와 결정권을 제도적으로 보장하는 것을 말한다. 당원이 단순한 후원자나 동원 대상이 아니라 정당 운영의 주권자가 되는 것이다.지금 이 시점에 당원주권시대가 필요한 이유는 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 정치 불신과 정당 위기를 극복하기 위해서이다. 밀실 공천, 계파 중심 운영, 지도부 독주가 반복되면서 정치 불신이 누적돼 왔다. 당원주권은 정당이 스스로 민주성을 회복하는 출발점이다.둘째, 시대 변화에 맞는 민주주의 확장이 필요하다. 디지털 환경에서 시민들은 더 많은 참여와 직접적인 의사 반영을 요구하고 있다. 정당만 과거 방식에 머물러 있다면 사회 변화와 괴리가 커질 수밖에 없다.셋째, 책임 있는 정당 정치를 만들기 위해서이다. 당원이 직접 결정에 참여할수록 결과에 대한 책임도 당원과 정당이 함께 지게 된다. 이는 인기 위주의 정치가 아니라 지속 가능한 정책과 노선을 선택하는 토대가 된다.""민주당은 당원 의견 반영을 점진적으로 확대해 왔다고 평가할 수 있다. 전당대회·지도부 선출 과정을 보면 당 대의원 중심 구조에서 벗어나 권리당원 의사를 일정 부분 반영하는 방향으로 제도 개편이 이뤄졌다. 최근 국회의장단이나 원내대표 선거에서도 권리당원 투표를 20% 반영하는 당헌·당규 개정이 이뤄진 바 있다.그러나 여전히 지도부와 정책 의사결정은 국회의원단, 최고위원회, 중앙위원회 등 소수 대의원 중심 구조에 머물러 있다. 당원 전체의 의사가 정책 방향이나 인사 결정에 결정적으로 영향을 미친다고 보기는 어렵다. 방향성은 분명하지만, 실제 의사결정에서 당원의 영향력은 제한적이며 참여율과 실질성 측면에서는 여전히 많은 한계가 존재한다.""그런 우려가 현실적으로 존재한다는 점은 부인하기 어렵다고 생각한다. 당원 투표의 비중이 커질수록 특정 계파나 정치 세력이 조직력을 앞세워 영향력을 행사하려는 시도가 나타날 수 있다.그러나 이는 당원주권 자체의 문제라기보다 이를 설계하고 운영하는 방식의 문제이다. 투명한 절차, 공정한 정보 제공, 충분한 숙의 과정, 특정 세력의 독점을 막는 제도적 장치가 함께 마련된다면 당원주권은 오히려 계파정치를 완화하는 방향으로 작동할 수 있다.현재의 대의원·지도부 중심 구조 역시 계파정치로부터 자유롭다고 보기는 어렵다. 당원주권 강화는 새로 만드는 것이 아니라 기존 문제를 더 공개적이고 민주적으로 관리하자는 선택이다. 무엇보다 요즘 당원들은 현명하다. 지시나 압력에 쉽게 휘둘리지 않습니다. 당원에 대한 신뢰가 당원주권의 출발점이다.""가장 시급한 과제는 당원 참여를 형식이 아니라 실질로 만드는 제도와 문화의 정착이다. 지금까지의 논의는 투표 비율을 얼마나 높일 것인가, 당원에게 어떤 권한을 부여할 것인가에 초점이 맞춰져 왔다.그러나 권한이 확대되더라도 당원이 충분한 정보와 숙의 과정 없이 참여한다면, 당원주권은 선언적 구호에 머물 가능성이 매우 크다. 따라서 단순한 참여 확대보다 의사결정의 질을 높이는 구조를 만드는 것이 우선 과제이다.이를 위해 첫째, 의사결정 과정의 투명성 강화돼야 한다. 주요 정책과 인사의 배경과 쟁점이 당원에게 명확히 공개되어야 당원은 책임 있는 판단을 할 수 있다. 둘째, 숙의 기반의 참여 구조를 마련해야 한다. 찬반 투표에 앞서 토론·설명·질의가 함께 이루어지는 과정이 제도화되어야 한다. 셋째, 당원 교육과 참여 역량 강화가 병행되어야 한다. 권한 확대는 책임 강화와 함께 가야 한다.마지막으로 지도부와 의원단의 인식 전환이 필요하다. 당원주권은 권한을 빼앗는 것이 아니라 정당의 신뢰와 정당성을 강화하는 기반이다.""1인 1표제는 헌법이 규정한 평등 원칙과 국민주권의 정신을 정당 운영에 구현하는 제도다. 당원 역시 지위나 조직력에 따라 차등화된 존재가 아니라 동등한 정치적 주체로 존중받아야 한다.민주성 측면에서는 의사결정의 근거가 소수의 관행이 아니라 당원 개개인의 선택으로 옮겨진다. 책임성 측면에서도 지도부와 공직 후보자가 특정 집단이 아니라 전체 당원에게 책임지는 구조로 전환된다. 이는 설명 책임, 소통, 정책 이행에 대한 압박을 자연스럽게 강화하는 효과를 낳는다.물론 충분한 정보 제공과 숙의가 전제되지 않으면 형식에 그칠 위험도 있다. 그래서 1인 1표제는 절차·교육·토론과 함께 가야 한다.""말이 아니라 실천으로 당원주권을 이어가고자 한다. 우선 추후 광역 단위로 전국 출범식을 차례로 진행하며 지역 곳곳에서 당원들과 직접 만나 당원주권의 가치와 방향을 공유해 나갈 계획이다. 현장의 목소리를 듣고 이를 전국적 흐름으로 연결하는 과정 자체가 당원주권을 실현하는 중요한 출발점이 될 것이다.이러한 활동이 실질적인 정치적 성과로 이어질 수 있도록 6월 지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다. 당원 한 분 한 분의 참여와 헌신이 선거 승리의 가장 큰 힘이라는 믿음 아래 당원과 함께 전략을 세우고 현장에서 함께 뛰는 정당 문화를 만들어가겠다.또한 당원주권의 가치를 국내에만 머무르지 않고 세계로 확장해 나가고자 한다. K-민주주의의 가치를 세계에 알리기 위한 노벨평화상 후보 추천 서명 캠페인도 지속할 계획이다. 이 모든 과정이 당원주권시대를 현실로 만들고, 민주주의의 새로운 기준을 세우는 밑거름이 되도록 책임 있게 실천해 나가겠다."인터뷰를 마무리하면서 송재선 위원장은 "당원주권은 선택의 문제가 아니라 시대의 흐름"이라며 "정당의 민주성과 정당성은 평등한 당원 한 사람 한 사람의 참여와 책임 위에서 비로소 완성될 수 있다. 당원주권시대는 미래의 구호가 아니라, 지금 우리가 실천해야 할 민주주의의 현재형"이라고 힘주어 말했다.