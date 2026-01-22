메뉴 건너뛰기

사회

26.01.22 11:36최종 업데이트 26.01.22 11:36

코스피, 장중 5000대 상승... 코스닥 오름폭 확대

기관 '사자' 전환, 개인 순매수, 반도체·증권주 강세... 현대차 최고가, 이차전지주도 급등, 방산·바이오주는 하락

장중 5000선 넘은 코스피 코스피가 장중 5000을 넘어선 가운데 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 기뻐하고 있다
장중 5000선 넘은 코스피코스피가 장중 5000을 넘어선 가운데 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 기뻐하고 있다 ⓒ 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 코스피가 22일 장중 기관이 '사자'로 돌아선 가운데 5000대에서 상승 중이다. 코스닥지수도 960선에서 오르고 있다.

이날 오전 11시 4분 현재 코스피는 전장보다 91.63포인트(1.87%) 오른 5,001.56이다.

지수는 전장보다 77.13포인트(1.57%) 오른 4,987.06으로 출발해 상승폭을 키워 사상 처음 '오천피'(코스피 5,000) 시대를 열었다. 한때 5,019.54까지 오르기도 했다.

이후 상승폭을 소폭 줄인 채 오르고 있다.

유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 1천191억원, 355억원 순매수하고 있으며, 외국인은 2천179억원 매도 우위를 보이고 있다.

기관은 장 초반 순매도세를 보였으나 장중 '사자'로 돌아섰다.

한편 외국인은 코스피200선물시장에서도 135억원 순매도 중이다.

간밤 도널드 트럼프 미 대통령이 유럽 8개국에 부과하기로 한 관세를 철회하자 뉴욕증시가 일제히 올랐다. 이에 국내 증시도 상방 압력을 받고 있다.

특히 기술주 중심의 미국 필라델피아반도체지수가 3.18% 뛰면서 국내 반도체주에 상방 압력을 가하는 모습이다.

삼성전자[005930](3.61%)가 15만7천원까지 올라 역대 최고가를 경신했으며, SK하이닉스[000660](3.38%)도 오르고 있다.

'불장'에 수혜가 기대되는 미래에셋증권[006800](2.77%), 키움증권[039490](7.62%) 등 증권주도 동반 강세다.

아울러 현대차[005380](1.09%)가 장중 역대 최고가를 경신했으며 LG에너지솔루션[373220](4.94%), 삼성SDI[006400](15.12%) 등 이차전지주도 급등 중이다.

반면 지정학적 긴장 완화에 한화에어로스페이스(-0.84%)가 하락 중이며 삼성바이오로직스(-4.32%), 기아[000270](-1.80%), HD현대중공업(-2.69%), 한국전력[015760](-1.47%) 등도 약세다.

업종별로 보면 화학(4.58%), 전기전자(3.55%), 오락문화(2.17%) 등이 오르고 있으며 전기가스(-1.54%), 운송장비(-1.21%) 등은 하락 중이다.

코스닥지수는 전장보다 12.37포인트(1.30%) 오른 963.66이다.

지수는 전장보다 12.48포인트(1.31%) 오른 963.77로 출발해 956.09까지 상승폭을 줄였으나 다시 오름폭을 키우고 있다.

에코프로비엠(8.18%), 에코프로[086520](11.15%) 등 이차전지주와 HLB[028300](3.59%), 삼천당제약[000250](3.03%), 코오롱티슈진[950160](5.83%) 등이 오르고 있다.

알테오젠[196170](-2.01%), 레인보우로보틱스[277810](-2.53%), 리가켐바이오[141080](-2.46%) 등은 하락 중이다.


