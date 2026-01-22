"숲가꾸기 사업이 경북 산불 키웠다" 연구 결과로 확인

큰사진보기 ▲소나무 단순림과 숲가꾸기(간벌)에 의한 경북산불 대형화 피해확산 구조도‘경북산불 피해확산 원인조사 중간발표 기자회견에서 발표된 자료 ⓒ 권기상 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 안동뉴스에도 실립니다.

지난해 경북을 휩쓴 대형 산불의 피해 확산 주범이 산림청의 '숲가꾸기'(간벌) 정책이라는 연구 결과가 나왔다. "숲을 건강하게 가꾸고 산불 위험을 줄인다"는 명목으로 시행된 간벌이 오히려 산불 피해를 가속화했다는 지적이다.부산대학교 홍석환 교수 연구팀은 불교환경연대 등 시민단체와 함께 1050개 조사구를 분석한 중간 연구 결과를 지난 21일 서울 환경운동연합 회화나무홀에서 발표했다.위성 영상, 현장 정밀 조사, 통계 분석을 결합한 국내 최대 규모의 이번 연구는 산불 피해의 주요 원인이 침엽수 단순림과 인위적인 산림 관리라는 점을 명확히 밝혔다.연구 결과에 따르면, 산불을 줄이려던 간벌은 예상과 정반대의 결과를 낳았다. 간벌을 시행한 숲은 간벌하지 않은 숲보다 교목 고사율이 3배 이상 높게 나타났으며, 이러한 경향은 다른 환경 조건과 무관하게 일관적이었다. 특히 능선부 침엽수림 간벌지는 '최악의 조건'으로 평가받았다. 미간벌지의 수관화 발생률이 5.3%에 그친 반면, 간벌지에서는 수관화 발생률 70.9%, 교목 고사율 95% 이상으로 피해가 집중된 것이다.홍석환 교수는 "산불을 줄인다는 간벌이 오히려 습도를 저하시키고 '윈드 터널 효과'를 만들어 산불을 키웠다"며 "숲가꾸기가 산불 대응이 아니라 산불 위험을 구조적으로 증폭시키는 요인임이 데이터로 입증됐다"라고 설명했다. 반면 아교목층(하층 식생)이 잘 유지된 숲은 산불이 지표화에 머물며 확산이 억제되는 경향을 보였다.연구팀은 실제 산불 피해면적이 산림청이 발표한 9만9289ha보다 1만7044ha 더 넓은 11만6333ha에 달한다고 밝혔다. 홍 교수는 산림청이 아직도 정밀 피해 경계도와 피해 강도 지도(GIS 데이터)를 공개하지 않는 점을 지적하며 "정확한 피해 분석 없이는 복구 계획과 예산 편성이 왜곡될 수밖에 없다"고 우려를 표했다.이날 기자회견에 참석한 차규근 조국혁신당 의원은 "국가가 마땅히 해야 할 일을 민간 전문가와 시민단체가 자체적으로 수행하고 있다는 사실에 미안함과 깊은 경의를 표한다"며 국회 차원에서 '숲가꾸기'와 임도 정책이 산불 피해에 미친 영향을 검증하고 그 결과에 따라 예산을 조정해야 한다고 밝혔다.김수동 안동환경운동연합 대표도 "수십 년간 반복돼 온 잘못된 산림 정책과 산불 대응 정책이 이번을 계기로 반드시 전환돼야 한다"며, 국가 차원의 제대로 된 원인 조사와 진실 규명을 촉구했다.산불 피해지역 청송 주민이자 현장 조사에 참여한 홍시언씨는 "소나무 단순림을 유지하기 위해 활엽수가 반복적으로 제거된 흔적을 수없이 확인했다"며 "자연적으로 형성된 숲이 아니라 막대한 비용을 들여 인위적으로 유지된 숲"이었다고 말했다. 그는 "산불 이후 살아남은 개체는 거의 없었고, 산불 이후 빈번하게 나타나는 파상땅해파리버섯만 쉽게 관찰됐다"며 "소나무 단순림은 조성, 유지, 산불 이후에도 막대한 비용을 요구하는 구조"라고 지적했다. 홍씨는 "산불로부터 우리의 생명과 재산을 지키기 위해서라도 다시는 소나무를 산에 심어서는 안 된다고 생각한다"고 강조했다.이번 발표에서는 산불진화임도와 도로의 역효과도 새롭게 확인됐다. 전체 산불 피해면적의 57%가 도로로부터 200m 이내에서 발생했으며, 도로에서 멀어질수록 피해면적이 급감하는 경향을 보였다. 연구팀은 "임도와 도로는 산불을 끄는 역할을 하지 못했고, 오히려 건조화와 바람 유입으로 산불 확산 경로가 됐다"고 분석했다.연구진은 '송이 숲가꾸기'를 국가 시책으로 30년 가까이 시행한 결과, 우리 숲이 산불에 강한 활엽수림으로 천이되지 못하고 가장 취약한 소나무 단순림으로 유지돼 왔다고 지적했다. 이에 따라 "대형 산불은 산림청 산림 관리 정책 실패의 결과"라는 결론에 도달했다.연구진과 환경단체는 산불 대응의 핵심은 숲을 더 베는 것이 아니라, 아교목층이 자연스럽게 발달하도록 숲을 자연 상태에 가깝게 관리하고, 침엽수 단순림이 활엽수림으로 전환될 수 있도록 자연 천이 또는 천이 촉진을 유도해야 한다고 강조했다. 최종 연구 결과는 2026년 2월에 발표될 예정이다.