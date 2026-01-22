농협 비리 의혹 전방위 조사... 범정부 특별감사 나선다

▲위기의 농협중앙회지난 8일 농림축산식품부는 농협중앙회와 농협재단 특별감사에서 비위 의혹과 인사·조직 운영 난맥상, 내부 통제 장치 미작동 등 65건의 사실관계를 확인해 두 건에 대한 법령 위반 정황을 포착했다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기