울산도 "행정통합 검토", 부산·경남 나란히 "환영"

김두겸 울산시장이 행정통합 논의에 동참하겠다는 의사를 표시하자 부산시와 경남도도 나란히 이를 환영한다고 반응했다. 앞서 공론화위원회가 동일한 생활권·산업권인 울산을 통합에 포함해야 한다는 의견을 낸 바 있는데, 여기에 더 힘이 실릴 전망이다.22일 부산시는 "수도권 일극체제에 대응하기 위해 부울경이 하나가 돼야 한다는 데 이견이 없음을 다시 한번 확인했다"라며 전날 김두겸 울산시장의 입장을 크게 반겼다. 앞서 김두겸 시장은 21일 "공론화위를 구성한 뒤 시민여론조사로 50% 이상의 동의가 확인되면 행정통합을 본격적으로 검토하겠다"라고 발표했다.https://omn.kr/2gruw시민 의견에 따라 통합 논의를 시작할 수 있는 울산시의 태도 변화에 경남도도 "명실상부한 광역지방정부 탄생의 기틀이 마련됐다"라며 이를 환영했다. 부산시와 머리를 맞대온 경남은 앞으로 울산까지 범위를 더 넓힌 통합 논의를 이어가기로 했다.이에 따라 부산·경남 행정통합 실무협의 회의 내용에도 변화가 있을 것으로 보인다. 1년간의 공론화 작업을 마치고 지난 19일 마주 앉았던 두 광역단체는 ▲시·도 입장문 ▲대정부건의문 내용 등을 조율하고 있다. 시 관계자는 "당장 회의 논의 주제가 달라지진 않을 것"이라면서도"공론화위에서 나왔던 의견에 힘이 실릴 수 있다"라고 말했다.5극 3특을 내세운 이 대통령이 지방선거 전 직접 힘을 실으면서 대전·충남과 광주·전남 통합이 가시화했지만, 광역단체 사이의 경계 허물기는 '특별연합'으로 부울경이 사실상 가장 근접한 상황이었다. 그러나 지방선거 이후 국민의힘 소속 세 시도지사가 이 결정을 폐기하자 메가시티 구상은 더 나아가지 못했다.부산시와 경남도, 울산시는 초광역경제동맹으로 방향을 바꿨고, 부산과 경남만 별도로 행정통합 의견을 묻는 과정을 밟았다. 두 광역단체의 공론화 과정에도 울산은 부산·경남이 먼저 통합해야 검토가 가능하다는 태도였다.그러나 이재명 정부 들어서 지원책이 나오고, 너나없이 행정통합 열차에 올라타면서 울산도 다른 시도의 결과만 기다릴 수는 없는 처지가 됐다. 특별법 검토, 로드맵 구체화에도 추진이 무산됐던 대구·경북까지 다시 행정통합으로 뭉치기 시작했다. 심지어 의회까지 발을 맞추면서 속도가 붙었다.이런 분위기 속에 더불어민주당은 "적기를 놓치지 말자"라며 아예 부울경 통합단체장을 6월 지방선거에서 선출하자는 제안까지 던진 상황이다. 어느 때보다 활발한 행정통합 움직임에 정부는 재원을 걱정하는 모양새다. 이 대통령은 신년 기자회견에서 "(행정통합은) 지방주도 성장의 상징적 출밤점"이라고 강조하면서도 "한꺼번에 하면 재정에 충격이 올 수 있어 수를 생각해 봐야 한다"라고 말했다. 이는 통합의 필요성에도 대규모 재정지원이 필요한 만큼 실제 가능한 곳부터 순차적으로 추진하겠다는 것으로 풀이된다.