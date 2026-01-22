메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.22 09:09최종 업데이트 26.01.22 09:09

남해 성영수산, 이웃돕기 성금 1천만원 기탁

원고료로 응원하기
남해 성영수산, 이웃돕기 성금 1천만원 기탁
남해 성영수산, 이웃돕기 성금 1천만원 기탁 ⓒ 남해군청

21일 송호정 성영수산 대표가 이웃돕기 성금 1000만원을 남해군에 기탁했다.

성영수산은 설 명절을 앞두고 지역 내 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있었으면 좋겠다는 마음을 담아 성금을 쾌척했다.

송호정 대표는 "모두가 따뜻한 겨울을 보내길 바라는 마음으로 기탁했다"며 "앞으로도 함께 사는 사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.

#남해

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사의령군, 직장인 대상 '이끌림 건강상담센터' 운영


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기