남해 성영수산, 이웃돕기 성금 1천만원 기탁

21일 송호정 성영수산 대표가 이웃돕기 성금 1000만원을 남해군에 기탁했다. 성영수산은 설 명절을 앞두고 지역 내 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있었으면 좋겠다는 마음을 담아 성금을 쾌척했다. 송호정 대표는 "모두가 따뜻한 겨울을 보내길 바라는 마음으로 기탁했다"며 "앞으로도 함께 사는 사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.